Однажды Хэмилтон обрызгал Путина шампанским

Гран-при Сочи проводится с 2014 года. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», который пару недель назад стал семикратным победителем Формулы 1 (сравнялся по этому показателю с Михаэлем Шумахером) – его основной победитель. За шесть лет существования Гран-при у Хэмилтона было четыре победы: в 2014-м, в 2015-м, в 2018-м и в 2019-м.

В 2015 году произошел странный хайлайт с участием Льюиса Хэмилтона и Владимира Путина.

Путин смотрел ту гонку с боссом Ф1 Берни Экклстоуном. На трибуне были Игорь Сечин и бывший заместитель Председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Другими почетными гостями были наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль-Нахайян, с которым Путин обсуждал сирийский кризис прямо во время гонки, и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед Салман.

В том году победителей награждал Владимир Путин. Рядом с Хэмилтоном стояли Себастьян Феттель (второй) и Серхио Перес (третий). Все – в черных ушанках. Во время награждения рядом с подиумом всегда стоят четыре бутылки шампанского – трем призерам и победителю среди конструкторов. После награждения все устраивают друг другу душ и поливают толпу. Это давняя традиция Формулы 1.

Когда Путин отдал награды победителям, Хэмилтон подскочил к шампанскому и сразу разбрызгал вокруг. На Путина шампанское тоже попало – на нижнюю часть пиджака. Дальше он просто ушел за заграждение, а охрана прикрыла.

Видео эпизода.