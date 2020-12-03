Однажды Хэмилтон обрызгал Путина шампанским
Гран-при Сочи проводится с 2014 года. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», который пару недель назад стал семикратным победителем Формулы 1 (сравнялся по этому показателю с Михаэлем Шумахером) – его основной победитель. За шесть лет существования Гран-при у Хэмилтона было четыре победы: в 2014-м, в 2015-м, в 2018-м и в 2019-м.
В 2015 году произошел странный хайлайт с участием Льюиса Хэмилтона и Владимира Путина.
Путин смотрел ту гонку с боссом Ф1 Берни Экклстоуном. На трибуне были Игорь Сечин и бывший заместитель Председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Другими почетными гостями были наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль-Нахайян, с которым Путин обсуждал сирийский кризис прямо во время гонки, и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед Салман.
В том году победителей награждал Владимир Путин. Рядом с Хэмилтоном стояли Себастьян Феттель (второй) и Серхио Перес (третий). Все – в черных ушанках. Во время награждения рядом с подиумом всегда стоят четыре бутылки шампанского – трем призерам и победителю среди конструкторов. После награждения все устраивают друг другу душ и поливают толпу. Это давняя традиция Формулы 1.
Когда Путин отдал награды победителям, Хэмилтон подскочил к шампанскому и сразу разбрызгал вокруг. На Путина шампанское тоже попало – на нижнюю часть пиджака. Дальше он просто ушел за заграждение, а охрана прикрыла.
Видео эпизода.
Под брызки попал и Дмитрий Козак. Если Путин после гонки снял пиджак и спокойно встретился с главой Pirelli Марко Тронкетти в куртке, то Козак ходил в мокрой одежде.
Вокруг этого случая сразу же возник ажиотаж. Британские медиа вспоминали случай из апреля 2015-го, когда Хэмилтон облил шампанским девушек-хостесс и директора Гран-при Китая. Тогда Хэмилтона обвиняли в сексизме, и за него заступилась даже сами эти девушки.
После эпизода с Путиным журналисты часто спрашивали Хэмилтона об этом. Один из его ответов: «Я совершенно точно не обливал его. Я видел фотографии и назвал бы их очень странными. Но я точно не хотел, чтобы что-то подобное произошло».
Следующая встреча Путина и Хэмилтона состоялась в 2018-м. На ней Путин поздравил его с очередной победой. Хэмилтон в ответ пообещал, что больше никаких брызг шампанского:
«В этот раз я не буду поливать вас шампанским, в тот раз был кто-то другой».