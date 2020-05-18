Путин и встреча с ЦСКА-2005. Ярче всех был Вагнер: не понимал ни слова и кинул Путину мяч, чтобы запомниться

18 мая 2005 года ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, а 22-го обыграл «Спартак». За день до дерби игроков, тренеров и руководство ЦСКА принял президент России Владимир Путин в резиденции Ново-Огарево.

Что там было:

• Путин сказал, что не считает себя специалистом и болельщиком с опытом, но матч смотрел и видел все голы.

• Валерий Газзаев подарил Путину мяч и футболку с первым номером и надписью «Обладателю Кубка УЕФА»

• После этого Вагнер пнул мяч президенту – тот кинул его обратно.

• Газзаев разрешил игрокам по бокалу шампанского (хотя через день была игра со «Спартаком»).

• Поговорили о необходимости построить стадион для ЦСКА (появился только через 11 лет).

Герои финала – Вагнер Лав и Даниэл Карвальо – мало что понимали на переговорах с президентом, но вспоминали это событие позже.