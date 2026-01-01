Владимир Путин

Дата рождения
7 октября 1952 г.
Факт
Мастер спорта по самбо (1973) и дзюдо (1975)
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Политика
«Это попытки сдержать развитие Китая». Путин назвал ошибочным политический бойкот Олимпиады-2022 США и Великобританией
#Владимир Путин
Политика
Путин сказал, что женский спорт исчезнет, если в нем будут участвовать трансгендеры
#Владимир Путин
Футбол
Автор книги «Люди Путина» извинился перед Абрамовичем после суда за информацию, что он купил «Челси» по приказу президента России
#Роман Абрамович
Олимпиада 2020
Путин вручил госнаграды золотым медалистам Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
Футбол
Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе. И привел в пример неучастие России в Олимпиаде
#Владимир Путин
Олимпиада 2020
Путин подписал указ о награждении участников Олимпиады-2020 госнаградами: Ромашина получит Орден Невского, Садулаев – Орден Почета
#Олимпиада-2020
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Материалы
25 ярких фактов о Супербоуле: более миллиарда куриных крылышек в день, перстень для Путина, первый тачдаун – с похмельем
#Супербоул
Что за издание Inside The Games – это оно взорвало инсайд про допинг Валиевой: главред признавался банкротом, 25 млн читателей
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#Inside The Games
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Как после переговоров Путина и Макрона все обсуждают очень-очень длинный стол, фразу «Терпи, моя красавица» и группу «Красная плесень»
#Владимир Путин
Путину запрещены Олимпиады, но он приехал в Пекин из-за встречи с лидером Китая. Американское тв показывало его во время прохода сборной Украины
#Владимир Путин
Китай впервые в олимпийском хоккее. На пути страна подключила политику, держала в КХЛ слабый клуб и раздала гражданство канадцам и россиянам
#хоккей на Олимпийских играх-2022
На пресс-конференции Путин 8 из 55 раз отвечал на вопросы о России через сравнения с США или Европой
#Владимир Путин
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