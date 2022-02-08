Как после переговоров Путина и Макрона все обсуждают очень-очень длинный стол, фразу «Терпи, моя красавица» и группу «Красная плесень»
7 февраля в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Они на протяжении пяти часов обсуждали ситуацию на Украине, политику НАТО и угрозу войны.
Двумя обсуждаемыми темами в медиа уже после этой встречи стали длинный стол, за которым сидели президенты, а также фраза Путина о невыполнении Минских соглашений.
Так выглядела их встреча:
А так удивлялись в соцсетях:
Есть и такое видео:
А так выглядела обложка одного из изданий:
За таким же столом в январе Путин принимал главу Ирана Ибрахима Раиси. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил: «Это исключительно связано с мерами санитарной необходимости и эпидемиологическими соображениями».
Второй момент был связан с фразой Путина о Минских соглашениях:
«Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится – не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится».
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал: «Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу «моя» – это уже перебор небольшой».
Песков объяснил: «Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять».
Откуда эта фраза – вопрос.
Одна версия – песня группы «Красная плесень». Там есть строчки: «Нравится, не нравится – спи, моя красавица!» Песков отреагировал: «Убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы. И, наверное, думаю, что в свое время эта группа, я тоже, честно говоря, не знаком, позаимствовала это из русского фольклора».
Вторая версия – песня Дмитрия Маликова «До утра»:
- Нравится - не нравится
- После разберем
- Спи, моя красавица,
- Сладким-сладким сном
И еще одна версия – песня группы «Каир», где встречается строчка «Нравится, не нравится — потерпи, красавица!»
«Фонтанка» же предположила, что это была фраза из старого анекдота. Но не уточнила, из какого именно.