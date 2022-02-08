Как после переговоров Путина и Макрона все обсуждают очень-очень длинный стол, фразу «Терпи, моя красавица» и группу «Красная плесень»

За таким же столом в январе Путин принимал главу Ирана Ибрахима Раиси. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил: «Это исключительно связано с мерами санитарной необходимости и эпидемиологическими соображениями».

Второй момент был связан с фразой Путина о Минских соглашениях:

«Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится – не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал: «Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу «моя» – это уже перебор небольшой».

Песков объяснил: «Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять».

Откуда эта фраза – вопрос.