Владимир Путин
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#Владимир Путин

Как после переговоров Путина и Макрона все обсуждают очень-очень длинный стол, фразу «Терпи, моя красавица» и группу «Красная плесень»

вчера, 22:35

7 февраля в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Они на протяжении пяти часов обсуждали ситуацию на Украине, политику НАТО и угрозу войны.

Двумя обсуждаемыми темами в медиа уже после этой встречи стали длинный стол, за которым сидели президенты, а также фраза Путина о невыполнении Минских соглашений.

Так выглядела их встреча:

«Кремль»

А так удивлялись в соцсетях:

Твиттер Sascha Konkina

Твиттер Sascha Konkina

Твиттер Sascha Konkina

Твиттер El italiano ese

Есть и такое видео:

А так выглядела обложка одного из изданий:

За таким же столом в январе Путин принимал главу Ирана Ибрахима Раиси. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил: «Это исключительно связано с мерами санитарной необходимости и эпидемиологическими соображениями».

Второй момент был связан с фразой Путина о Минских соглашениях:

«Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится – не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал: «Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу «моя» – это уже перебор небольшой».

Песков объяснил: «Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять».

Откуда эта фраза – вопрос.

Volodymyr Zelensky / Global Look Press

Одна версия – песня группы «Красная плесень». Там есть строчки: «Нравится, не нравится – спи, моя красавица!» Песков отреагировал: «Убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы. И, наверное, думаю, что в свое время эта группа, я тоже, честно говоря, не знаком, позаимствовала это из русского фольклора».

Вторая версия – песня Дмитрия Маликова «До утра»:

  • Нравится - не нравится
  • После разберем
  • Спи, моя красавица,
  • Сладким-сладким сном

И еще одна версия – песня группы «Каир», где встречается строчка «Нравится, не нравится — потерпи, красавица!»

«Фонтанка» же предположила, что это была фраза из старого анекдота. Но не уточнила, из какого именно.

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