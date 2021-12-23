На пресс-конференции Путин 8 из 55 раз отвечал на вопросы о России через сравнения с США или Европой
Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. Он отвечал на вопросы журналистов четыре часа. Всего было 55 вопросов. Необычная особенность многих ответов – акцент на том, как дела с чем-то в других государствах. Мы насчитали восемь таких ответов.
О пытках в российских тюрьмах
«К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на то, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема».
О вакцинации
«У нас, к сожалению, так же, как во многих других странах, – возьмите некоторые европейские страны, они тоже переживают по поводу того, что низкий уровень вакцинации, – скажем, в Германии».
О спорных территориях
«А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? Ладно, все затихло, никто не вспоминает про это – так, как вспоминают сегодня про Крым».
Об инфляции
«Дефициты бюджетов растут во всех ведущих странах, во всех. В Штатах – чуть побольше, в еврозоне – чуть поменьше, но тоже очень существенно и для них несвойственно».
Об экономике
«У нас уровень спада экономики составил три процента, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны»
О законе об иностранных агентах
«Этот закон придуман не нами, а придуман в Великобритании, которая является ближайшим союзником США. Ее все считают светочем демократии. Но этот закон принят еще в 1930-е годы. Разница в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Пятерочка. У нас такого нет».
О защите детей от «опасной информации» в интернете
«В Конгрессе США обсуждается этот вопрос, вызывают туда представителей этих глобальных сетей, глобальных платформ.<…> Во многих странах, замедление трафика идет, вплоть до фактической блокировки работы. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам».
О пропаганде экстремизма
«Размещение Гитлера на сайте Бессмертного полка – это свобода творчества? <…>. Вот оскорбления в адрес пророка Мухаммеда — свобода творчества? Я считаю, что нет. Вот взяли, зашли в Париже и расстреляли всю редакцию. Зачем же этого допускать?»