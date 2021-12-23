На пресс-конференции Путин 8 из 55 раз отвечал на вопросы о России через сравнения с США или Европой

О пытках в российских тюрьмах

«К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на то, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах , вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема».

О вакцинации

«У нас, к сожалению, так же, как во многих других странах, – возьмите некоторые европейские страны , они тоже переживают по поводу того, что низкий уровень вакцинации, – скажем, в Германии».

О спорных территориях

«А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? Ладно, все затихло, никто не вспоминает про это – так, как вспоминают сегодня про Крым».

Об инфляции