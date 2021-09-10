Что не так с аргументом Путина про Олимпиаду в теме отмены лимита на легионеров в футболе

Действительно ли успехи в футболе и на Олимпиаде имеют связь, и стоит ли измерять их именно Олимпиадой?

Давайте разбираться.

На футбольный турнир Олимпиады очень сложный отбор

Попасть туда гораздо тяжелее, чем на любой другой международный крупный турнир среди сборных. Это не оправдание, но важный фактор – слишком узкая воронка попадания.

Например, на Олимпиаде-2020 играло четыре европейские команды. Все они – полуфиналисты молодежного чемпионата Европы-2019. То есть для попадания на Олимпиаду нужно было: а) попасть на Евро; б) еще и выйти в его полуфинал. Четыре сборные – это 25% всех участников Олимпиады. На ЧМ (например, в 2022-м) от Европы едет 13 команда, и это 40% от числа всех участников.

Если посмотреть на участников последних семи летних Олимпиад, какие выводы можно сделать:

Испания и Италия попадают туда достаточно часто.

Но, например Нидерланды за это время участвовали всего однажды. А французы и немцы (чемпионы мира за последние два турнира у взрослых сборных) – дважды. Или Португалия – тоже два раза, но за это время и побеждала в Лиге чемпионов, и выигрывала Евро, а Криштиану Роналду много раз выигрывал «Золотой мяч».

На каждом турнире обязательно есть какая-нибудь нетоповая команда вроде Венгрии, Словакии или даже Белоруссии.

Турнир не отражает состояние футбола в стране

В этом плане интересно проследить именно за командами, которые представляют не футбольную элиту, а второй эшелон.

🇭🇺 Олимпиада-1996, сборная Венгрии:

Четвертое место в группе.

Главная команда на ЧМ не попадала с 1986 года, на Евро – до 2016-го.

В клубном футболе относительные успехи только у «Ференцвароша» (играл в Лиге чемпионов).

🇸🇰 Олимпиада-2000, сборная Словакии:

Четвертое место в группе.

На ЧМ не попадали до 2010-го, на Евро – до 2016-го.

В клубном футболе не было успехов кроме сенсационного попадания в групповой этап ЛЧ «Кошице».

🇷🇸 Олимпиада-2004, сборная Сербии и Черногории / Олимпиада-2008, сборная Сербии