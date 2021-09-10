Что не так с аргументом Путина про Олимпиаду в теме отмены лимита на легионеров в футболе
Главная цитата дня 10 сентября принадлежит президенту России Владимиру Путину. Она появилась в тот момент, когда в русском футболе идет серьезное обсуждение по лимиту на легионеров. Путин высказался на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.
- «Опять слышал в последнее время: «Давайте снимем ограничение на количество иностранных спортсменов». Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут играть», – так сказал Путин.
- «Это высказанное мнение. Решение за РФС», – добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Действительно ли успехи в футболе и на Олимпиаде имеют связь, и стоит ли измерять их именно Олимпиадой?
Давайте разбираться.
На футбольный турнир Олимпиады очень сложный отбор
Попасть туда гораздо тяжелее, чем на любой другой международный крупный турнир среди сборных. Это не оправдание, но важный фактор – слишком узкая воронка попадания.
Например, на Олимпиаде-2020 играло четыре европейские команды. Все они – полуфиналисты молодежного чемпионата Европы-2019. То есть для попадания на Олимпиаду нужно было: а) попасть на Евро; б) еще и выйти в его полуфинал. Четыре сборные – это 25% всех участников Олимпиады. На ЧМ (например, в 2022-м) от Европы едет 13 команда, и это 40% от числа всех участников.
Если посмотреть на участников последних семи летних Олимпиад, какие выводы можно сделать:
- Испания и Италия попадают туда достаточно часто.
- Но, например Нидерланды за это время участвовали всего однажды. А французы и немцы (чемпионы мира за последние два турнира у взрослых сборных) – дважды. Или Португалия – тоже два раза, но за это время и побеждала в Лиге чемпионов, и выигрывала Евро, а Криштиану Роналду много раз выигрывал «Золотой мяч».
- На каждом турнире обязательно есть какая-нибудь нетоповая команда вроде Венгрии, Словакии или даже Белоруссии.
Турнир не отражает состояние футбола в стране
В этом плане интересно проследить именно за командами, которые представляют не футбольную элиту, а второй эшелон.
🇭🇺 Олимпиада-1996, сборная Венгрии:
- Четвертое место в группе.
- Главная команда на ЧМ не попадала с 1986 года, на Евро – до 2016-го.
- В клубном футболе относительные успехи только у «Ференцвароша» (играл в Лиге чемпионов).
🇸🇰 Олимпиада-2000, сборная Словакии:
- Четвертое место в группе.
- На ЧМ не попадали до 2010-го, на Евро – до 2016-го.
- В клубном футболе не было успехов кроме сенсационного попадания в групповой этап ЛЧ «Кошице».
🇷🇸 Олимпиада-2004, сборная Сербии и Черногории / Олимпиада-2008, сборная Сербии
- Четвертое место в группе.
- На ЧМ – невыходы из групп, на Евро с тех пор ни одна, ни другая сборная не попадали вообще.
- Клубный футбол без особых успехов. «Партизан» попал в группу ЛЧ, но и все на этом.
🇧🇾 Олимпиада-2012, сборная Белоруссии
- Третье место в группе.
- Ни на ЧМ, ни на Евро Белоруссия не играла, не выходила даже в стыки.
- БАТЭ регулярно играл на групповых этапах Лиги Европы и Лиги чемпионов, памятная победа над «Баварией» состоялась в том же году.
🇩🇰🇸🇪 Олимпиада-2016, сборные Дании и Швеции
- Датчане дошли до четвертьфинала, у шведов последнее место в группе.
- Дания и Швеция часто выходят на Евро и ЧМ. Потом у шведов был четвертьфинал ЧМ, у датчан – полуфинал Евро.
- В клубном футболе все гораздо проще, в нем нет заметных успехов.
🇷🇴 Олимпиада-2020, сборная Румынии
- Третье место в группе.
- Румыния больше 20 лет не появляется на ЧМ. За это же время была пару раз на Евро, где не выиграла ни одного матча.
- В клубном футболе нет успехов.
Получается, что попадание на Олимпиаду в целом не зависит от уровня футбола в стране, если брать не главные команды вроде Испании. Ни в сборной, ни в клубах прогресса не было.
Даже успехи молодежных сборных не связаны с попаданием на Олимпиаду
России больше 30 лет нет на футбольных Олимпиадах. По логике, молодежные и юношеские сборные постоянно выступали неудачно. Но это не совсем так.
Какие были достижения:
🥇 Два золота Евро (U-17).
🥈 Серебро Евро (U-19).
🌍 Полуфинал Евро (U-17).
🌍 Четвертьфиналы Евро (U-21, U-16).
🗺️ Различные участия на ЧМ и в 1990-е, и в 2010-е.
Как раз весной 2021-го наша команда U-21 выступала на чемпионате Европы, где заняла третье место в группе, но до последнего матча боролась за выход в плей-офф.
Олимпиада – не слишком престижный футбольный турнир
И еще разные факты:
- С 1992 года футбольную Олимпиаду не может выиграть европейская сборная.
- За это время чемпионами становились сборные, которые не заходят на ЧМ дальше первого раунда плей-офф (Нигерия, Камерун, Мексика).
- За это же время в полуфиналы выходили Ирак и Гондурас, медали брали Чили, Парагвай и Южная Корея.
- На Олимпиаде нельзя собрать звездный турнир, есть ограничения: составы собраны из игроков не старше 23 лет, можно заявить только трех игроков старше.
- Бывает, что звезд не отпускают клубы: «ПСЖ» не пустил Мбаппе и Неймара, «Ливерпуль» – Салаха.
- Победа на Олимпиаде настолько незначительна, что даже когда заходила речь о Лионеле Месси и отсутствии трофеев со сборной Аргентины, мало кто вспоминал, что золотая медаль Олимпийских игр-то у него есть.
- В России непопадание на Олимпиаду не считалось катастрофой, в отличие, например, от непопадания на ЧМ или Евро. Как говорил Виталий Мутко: «Обидно, что мы в очередной раз остались без Игр, но надо понимать, что в футболе главным турниром является чемпионат мира».