Как, почему и через кого в русский футбол впервые пришел лимит

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что организация предложила клубам РПЛ полный отказ от лимита на легионеров. Клубы такую инициативу уже обсудили, но она им не понравилась. Руководители команд думают о плавном переходе на систему 10+15. Такого лимита в русском футболе еще не было – зато он постоянно меняется уже несколько лет.

Настоящий лимит появился в 2005-м. Основная причина – провал России на ЧМ

На ЧМ-2002 сборная России играла в группе с Бельгией, Японией и Тунисом. Расклад перед турниром – хорошие шансы на выход в плей-офф. Россия ожидаемо начала с победы над Тунисом (2:0), но потом рассыпалась. Проиграла Японии (0:1) и Бельгии (2:3). В Москве после поражения от японцев были погромы. Итог завершения турнира – отставка тренера Олега Романцева.

Тогда и пошли первые разговоры о том, что в русском футболе надо что-то менять. Хотя наметки лимита возникли еще в 1999 году, но он касался только клубов первого и второго дивизиона. По тем правилам ограничивалось общее количество иностранцев в заявке – до пяти и трех человек. Высший дивизион эти правила не затрагивали.

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