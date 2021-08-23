Как, почему и через кого в русский футбол впервые пришел лимит
Президент РФС Александр Дюков рассказал, что организация предложила клубам РПЛ полный отказ от лимита на легионеров. Клубы такую инициативу уже обсудили, но она им не понравилась. Руководители команд думают о плавном переходе на систему 10+15. Такого лимита в русском футболе еще не было – зато он постоянно меняется уже несколько лет.
Настоящий лимит появился в 2005-м. Основная причина – провал России на ЧМ
На ЧМ-2002 сборная России играла в группе с Бельгией, Японией и Тунисом. Расклад перед турниром – хорошие шансы на выход в плей-офф. Россия ожидаемо начала с победы над Тунисом (2:0), но потом рассыпалась. Проиграла Японии (0:1) и Бельгии (2:3). В Москве после поражения от японцев были погромы. Итог завершения турнира – отставка тренера Олега Романцева.
Тогда и пошли первые разговоры о том, что в русском футболе надо что-то менять. Хотя наметки лимита возникли еще в 1999 году, но он касался только клубов первого и второго дивизиона. По тем правилам ограничивалось общее количество иностранцев в заявке – до пяти и трех человек. Высший дивизион эти правила не затрагивали.
Каким был наш футбол в год матча с Украиной: провал в еврокубках, первый лимит, возвращение россиян
РФС в тот момент возглавлял Вячеслав Колосков. Его принципиальной позицией все время оставался вариант лимита 6+5. При нем и был принят первый лимит – максимально с пятью легионерами на поле. Колосков в момент введения лимита досрочно ушел в отставку с поста президента РФС. Изначально лимит всем нравился, но последствия разгребал уже Мутко.
Позиция президента «Ротора» Владимира Горюнова: «Правый защитник Калашников, правый полузащитник Клюев, центральный защитник Свириденко, нападающий Борисов: эти имена вы еще услышите. Они сейчас на сборе с главной командой, и кто-то из них обязательно «выстрелит» уже в наступающем сезоне. И слава богу, что с 2005 года вводят лимит на легионеров!»
В таком формате лимита был один ключевой пункт: иностранцы с десятью матчами за сборную выводились из этого правила. Поэтому лимит все называли липовым – такую характеристику и давал ему Виталий Мутко, когда вступал в должность главы РФС. Он объяснял, что липовый лимит появился в России с молчаливого согласия РФС и при бездействии руководства Премьер-лиги.
Этот пункт правил анализировал еще юный Игорь Акинфеев. Говорил в интервью «Советскому спорту»: «Легионеры должны быть высокого уровня. Лимит будет этому способствовать. У нас в ЦСКА, думаю, проблем с этим не предвидится. Тот же Шемберас, Олич – все они сыграли достаточное количество матчей за сборную, чтобы лимит на них не распространялся».
Радовался такому пункту президент «Крыльев Советов» Герман Ткаченко: «Лимит на легионеров не является угрозой для «Крыльев Советов». Большинство наших иностранцев не подпадают под действие лимита, так как сыграли за свои сборные необходимое количество матчей». Так и получилось: лимит на легионеров фактически не влиял на клубы, но быстро изменился.
«Динамо» выпускало состав из 11 легионеров. Но лимит разочаровал раньше – из-за правил УЕФА
27 августа 2005 года – историческая дата в истории московского «Динамо». В этот день в составе клуба вышли 11 легионеров. «Динамо» проиграло «Москве» Слуцкого со счетом 1:2, а мы подробно рассказывали об этом матче в отдельном материале. Лимит тогда уже действовал, но «Динамо» использовало тот самый пункт о десяти матчах за сборную у каждого игрока.
Бывший владелец «Динамо» Федорычев позже рассказывал в интервью «СЭ» о разногласиях с Мутко на примере матча с «Москвой»: «Факт, что мы с такими влиятельными фигурами, как Мутко, Гинер и другие, не сработали все вместе на российский футбол. Мы не думали сообща, как сделать лучше, не искали компромисс – каждый настаивал на своем и шел напролом».
К тому времени Виталий Мутко уже сомневался в эффективности введенного лимита на легионеров – даже без матча «Динамо» и «Москвы». На его мнение повлияло ужесточение правил от УЕФА. Новый регламент обязывал клубы включать в заявку на еврокубки четырех воспитанников клуба и четырех игроков, прошедших через национальные школы.
На посту главы РФС Мутко подготовил долгосрочную стратегию по ужесточению лимита, но получил критику со стороны клубов. Его мнение от них отличалось: «Если мы примем лимит, то клубы вынуждены будут не на словах, а на деле развивать детско-юношеский футбол, давать шанс молодым. Тогда и результаты сборной пойдут вверх, и, уверен, страна будет жить лучше».
В декабре 2005 года было принято официальное решение об ужесточении лимита и отмене пункта по играм в сборной. Мутко объяснял, что в РПЛ на тот момент все равно уже играло 62% россиян. Потом лимит постоянно менялся между форматами 7+4 и 6+5. Только в 2020 году лига пришла к формату 8+17 в заявке на сезон. Пока этот формат еще официально держится.