Однажды «Динамо» вышло с 11 легионерами в составе. Фанаты закидали их яйцами, а РФС ввел лимит
Ту команду даже тренировал иностранец. А пасьянс сошелся, потому что русский защитник отравился
27 августа 2005 года «Динамо» играло в гостях с «Москвой» Леонида Слуцкого. И не поставило в стартовый состав ни одного россиянина. Такое в русском футболе уже было: за пару лет до этого 11 легионеров выставила как раз «Москва» (тогда еще – «Торпедо-Металлург»), но в нем хотя бы было семь игроков из стран бывшего СССР.
В «Динамо» таким оказался лишь один – Андрей Прохоренков.
Лимит в сезоне-2005 был очень условным. На поле выходили не больше пяти иностранцев, но под категорию легионера не попадали футболисты с десятью или более матчами за сборную.
Главное про тот матч:
• Исторических 11 легионеров не случилось, если бы не отравился Сергей Яшин – он был игроком основы.
• В запасе из россиян были Точилин, Кузнецов и Колодин, но на поле они не выходили. Колодин незадолго до матча поругался на тренировке с Манише и Коштиньей.
• В таком составе «Динамо» поиграло всего тайм – после перерыва вышли Гьян и Половинчук, так что легионеров уже было десять. К тому времени «Динамо» проигрывало 0:2. Сыграли 1:2 с голевым пасом Половинчука.
• Это был пятый матч Иво Вортманна с «Динамо» в чемпионате России. И четвертое поражение.
• Это было 12-е поражение за 21 тур – клуб опустился на девятое место.
• После игры фанаты «Динамо» закидали яйцами клубный автобус, особенно задев Данни.
Тренером «Динамо» тоже был легионер – бразилец Иво Вортманн. К тому времени он уже 25 лет тренировал десятки команд и в Бразилии, и на Ближнем Востоке, и в США. Даже выиграл чемпионат мира U-16 с Саудовской Аравией (в той команде был будущий рекордсмен мира среди голкиперов по играм (178) за сборные – Мохамед Аль-Деайя, сыгравший на четырех взрослых ЧМ).
Он пришел после увольнения Олега Романцева специально под португальцев и бразильцев. Тогда планировалось, что в следующем сезоне «Динамо» будет тренировать Луис Фелипе Сколари.
Сначала русские клубы боялись такого «Динамо». Еще бы: туда мог приехать молодой Криштиану Роналду
«Динамо» в 2004-2005 годах мощно закупалось. Сумму озвучил бывший владелец Алексей Федорычев: «Более 200 миллионов евро. Порядка 140 миллионов составили инвестиции в футболистов. Примерно 35 – на реконструкцию базы и школы, которые находились в ужасающем состоянии. Еще 15 – на погашение долгов, которые оставались к моменту моего прихода. Остальное – операционные расходы на жизнь клуба».
Вложения в игроков «Динамо» Федорычев рассматривал еще и как популяризацию русского футбола. Плюс тогда чемпионат стали показывать в Италии, Германии и других странах. Позже Федорычев говорил:
«Я видел это не как игрушку, а как бизнес. Убежден, что если бы мы довели дело до конца, то клуб мог бы стабильно обеспечивать себя, не брать ни копейки из государственного кармана и не вылетать из еврокубков из-за несоблюдения финансового фэйр-плей. Это был бизнес-проект, который работал бы не на меня, а на «Динамо».
Ставка на Португалию была трендом: «Порту» в 2004 году выиграл Лигу чемпионов, а сборная дошла до финала Евро. Группе португальцев, которые соглашались на переходы, «Динамо» показывало пятилетний план по развитию клуба. Из несостоявшихся трансферов – Нани и Агуэро. А Жорже Мендеш разговаривал даже по поводу 20-летнего Криштиану Роналду.
Манише позже вспоминал: «Каменный век, мой друг. Когда Федорычев представлял нам свой проект, мы верили, что все серьезно. Что действительно некогда великий клуб, переживающий непростые времена, хочет вернуть утраченные позиции. На деле же слов оказалось больше, чем дел. Потому что то, что мы увидели, было далеко даже от клуба средней европейской руки».
Но тогда «Динамо» внушало страх. О реакции игроков из других клубов рассказывал Максим Ромащенко: «Они еще до старта первенства тряслись и паниковали: «Да все, труба, чего играть-то? Вы с отрывом в 100 очков будете первыми». Но результаты были скромными. «У Вортмана мало что получилось. Португальцы были неуправляемы. Они воспринимали только Алексея Федорычева», – вспоминал Александр Точилин.
Мутко сказал, что ему стыдно за клуб с такой историей. Так в русский футбол пришел настоящий лимит
Сезон-2005 «Динамо» закончило на восьмом месте. Вортманна уволили («Я не понимал, что от меня требует руководство»), Манише сбежал в «Челси», позже ушли и Коштинья с Сейтаридисом. В следующем году «Динамо» долго мучилось с Юрием Семиным и после первого круга безнадежно шло в зоне вылета.
И снова в историю вошел матч с «Москвой» – теперь легендарным криком «Я капитан команды, ***» Сергея Овчинникова.
В сезоне-2006 «Динамо» финишировало 14-м, а Федорычев задумался о продаже. Сделка состоялась в начале 2007-го. По одной из версий, компания Федорычева не получила контроль над землей стадиона «Динамо» и разочаровалась в проекте.
То «Динамо» вошло в историю русского футбола как первый клуб с очень крупными тратами на международном уровне. Все это ничем не кончилось. Но тот самый матч с 11 легионерами повлиял и на общую ситуацию с лимитом.
«С молчаливого согласия РФС и при бездействии руководства Премьер-лиги удалось протащить регламент с липовым лимитом на легионеров. На поле выходят 11 иностранцев – а оказывается, что они и не иностранцы вовсе», – говорил после матча президент РФС Виталий Мутко, добавив, что ему стыдно за «Динамо», зная его великую историю.
В следующем сезоне лимит приняли уже без всяких условностей – максимум семь иностранцев и минимум четыре игрока с российским паспортом на поле.
140 млн евро! Это же можно несколько целых лиг открыть из Суторминых