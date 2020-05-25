Однажды «Динамо» вышло с 11 легионерами в составе. Фанаты закидали их яйцами, а РФС ввел лимит

Лимит в сезоне-2005 был очень условным. На поле выходили не больше пяти иностранцев, но под категорию легионера не попадали футболисты с десятью или более матчами за сборную.

Главное про тот матч:

• Исторических 11 легионеров не случилось, если бы не отравился Сергей Яшин – он был игроком основы.

• В запасе из россиян были Точилин, Кузнецов и Колодин, но на поле они не выходили. Колодин незадолго до матча поругался на тренировке с Манише и Коштиньей.

• В таком составе «Динамо» поиграло всего тайм – после перерыва вышли Гьян и Половинчук, так что легионеров уже было десять. К тому времени «Динамо» проигрывало 0:2. Сыграли 1:2 с голевым пасом Половинчука.

• Это был пятый матч Иво Вортманна с «Динамо» в чемпионате России. И четвертое поражение.

• Это было 12-е поражение за 21 тур – клуб опустился на девятое место.

• После игры фанаты «Динамо» закидали яйцами клубный автобус, особенно задев Данни.