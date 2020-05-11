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Однажды на поле «Лужников» выбежала собака – и ее обласкал Вагнер 🐕❤️
В мае 2007-го в дерби рубились ЦСКА и «Спартак» – сыграли 1:1, забивали Красич и Быстров. «Спартак» шесть лет не мог обыграть ЦСКА, и серия продолжилась, но после игры обсуждали еще одну тему.
В самом конце игры в «Лужниках» на поле выбежала собака. Пробыла на поле всего минуту, но всем запомнилась:
Зевая, подбежала к судье Игорю Захарову и получила в шутку желтую карточку.
Поочередно ее погладили Титов и Быстров. Ковач тоже хотел, но не успел.
Ее приласкал Вагнер, она отбежала, но потом вернулась к нему и улеглась на спину.
Вагнер и Кудряшов пытались увести собаку с поля – ничего не вышло.
Потом она побежала в центр поля, где ее погладил Шишкин. Ковач снова не успел.
Сразу после это ее выпроводили с поля. В ютубе есть видео с трибуны, где полностью снято двухминутное путешествие собаки по «Лужникам».
Эпизод с собакой вспомнил даже легионер, который не так давно приехал в ЦСКА – Хердур Магнуссон, когда рассуждал об остановке игры со «Спартаком» в августе 2019-го: «На дерби всякое случается. Это эмоции. Знаю, что однажды в матче «Спартак» — ЦСКА вообще собака выбежала на поле, и ничего».
Захаров предъявил желтую карточку рукой, вытянутой вниз, а не вверх. «Собака ниже меня ростом, поэтому не все могли заметить, что я показал ей карточку», – шутил судья после игры. «Очень необычный момент. Меня это ужасно удивило. Думал, что на главной арене страны такое невозможно», – позже вспоминал он свои ощущения.
Судейством возмущались игроки обоих клубов, ЦСКА – за незасчитанный гол Жо, «Спартака» – за непоследовательность. Особенно сердился Титов, который припомнил арбитру эпизод с собакой: «Злой мужичок-боровичок Захаров решил показать, что он – главный. Даже выбежавшей на поле собаке карточку дал. Это один из худших и наглых арбитров». Максим Калиниченко позже подтверждал: «Захарову слова сказать нельзя, сразу посылает! Как-то после матча подошел к нему: «Чего вы всех посылаете?» – «А чего вы все ко мне лезете?». Тоже логично».
Захаров тогда ответил сразу же: «Считаю Титова великим шоуменом. Вместо того чтобы молоть языком, он просто должен играть в футбол. Что касается «мужичка-боровичка». Это ведь выражение из русского сленга, значащее – «сильный, уверенный в себе человек». Так что спасибо за комплимент».
И все же, зачем Захаров показывал желтую карточку собаке? Как он шутил позже: «Так я действовал по правилам. Если не заявленное на матч лицо появляется на поле, ему надлежит показать желтую карточку. Можно ли собаку отнести к официальным персонам? А то! На предматчевом заседании собачки заявляются, как саперы. Должны пройти по стадиону, понюхать, нет ли взрывчатых средств».