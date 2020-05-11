Однажды на поле «Лужников» выбежала собака – и ее обласкал Вагнер 🐕❤️

Сразу после это ее выпроводили с поля. В ютубе есть видео с трибуны, где полностью снято двухминутное путешествие собаки по «Лужникам».

Эпизод с собакой вспомнил даже легионер, который не так давно приехал в ЦСКА – Хердур Магнуссон, когда рассуждал об остановке игры со «Спартаком» в августе 2019-го: «На дерби всякое случается. Это эмоции. Знаю, что однажды в матче «Спартак» — ЦСКА вообще собака выбежала на поле, и ничего».

Захаров предъявил желтую карточку рукой, вытянутой вниз, а не вверх. «Собака ниже меня ростом, поэтому не все могли заметить, что я показал ей карточку», – шутил судья после игры. «Очень необычный момент. Меня это ужасно удивило. Думал, что на главной арене страны такое невозможно», – позже вспоминал он свои ощущения.

Судейством возмущались игроки обоих клубов, ЦСКА – за незасчитанный гол Жо, «Спартака» – за непоследовательность. Особенно сердился Титов, который припомнил арбитру эпизод с собакой: «Злой мужичок-боровичок Захаров решил показать, что он – главный. Даже выбежавшей на поле собаке карточку дал. Это один из худших и наглых арбитров». Максим Калиниченко позже подтверждал: «Захарову слова сказать нельзя, сразу посылает! Как-то после матча подошел к нему: «Чего вы всех посылаете?» – «А чего вы все ко мне лезете?». Тоже логично».