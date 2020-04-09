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#Вадим Евсеев #Футбол #ретро #Сборная России #Сборная Уэльса

«Это был крик тем обстоятельствам жизни». Евсеев пересматривает тот самый матч с Уэльсом

09 апреля, 14:25

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выложил в инстаграм душевный пост о том, как случайно попал по ТВ на матч 17-летней давности против Уэльса. И вспомнил, как это было:

«Когда я увидел Георгия Александровича, просто застыл. Таня потом сказала: давно тебя таким не видела. Взяла телефон, сняла на память. Не знал, что «Матч» покажет сегодня игру с Уэльсом. Сделал все утренние дела, было время перед обедом, вот я и сел у телевизора. Включил и словно попал в прошлое.

Я тренер, работаю не первый год. Но только могу догадываться, под каким напряжением был тогда Ярцев. На кону стояла не только путевка на Евро-2004. Вся его карьера была на кону. Выиграл – герой. Проиграл – ....

Инстаграм Вадима Евсеева

До сих пор не могу без эмоций видеть фото Полины в больнице. Я был в сборной, тренировался, играл, мог отвлечься от мыслей, а Таня была с дочкой и весь ее мир сжался до размеров палаты. Игру она, разумеется, не смотрела. Тогда это был еще другой мир, с другими возможностями интернета...

Инстаграм Вадима Евсеева

Время может убежать вперед, на целые годы. И вдруг случайность отбрасывает тебя назад, в прошлое. Сразу вспомнил стадион, запах травы на поле, крики болельщиков. Свой гол, единственный за сборную, видел много раз. Но все равно подскочил, разве что руки не вскинул. Те эмоции улеглись, но не исчезли.

Своих слов после матча не стыжусь. Что было, то было. Я такой, какой есть. И что именно имел в виду, не знаю до сих пор. Это был крик тем обстоятельствам жизни». 

Инстаграм Вадима Евсеева

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