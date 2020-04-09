«Это был крик тем обстоятельствам жизни». Евсеев пересматривает тот самый матч с Уэльсом

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выложил в инстаграм душевный пост о том, как случайно попал по ТВ на матч 17-летней давности против Уэльса. И вспомнил, как это было:

«Когда я увидел Георгия Александровича, просто застыл. Таня потом сказала: давно тебя таким не видела. Взяла телефон, сняла на память. Не знал, что «Матч» покажет сегодня игру с Уэльсом. Сделал все утренние дела, было время перед обедом, вот я и сел у телевизора. Включил и словно попал в прошлое.

Я тренер, работаю не первый год. Но только могу догадываться, под каким напряжением был тогда Ярцев. На кону стояла не только путевка на Евро-2004. Вся его карьера была на кону. Выиграл – герой. Проиграл – ....