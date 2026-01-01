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Сборная Уэльса
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Сборная Уэльса
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Футбол
Италия возглавляет группу А, Уэльс идет вторым. Швейцария осталась с одним очком, Турция – не набрала ни одного
#Евро-2020
Футбол
Результаты шестого игрового дня Евро-2020. Россия обыграла Финляндию, Уэльс – Турцию, Швейцария проиграла Италии
#Евро-2020
Футбол
Гарет Бэйл признан лучшим игроком матча Уэльса и Турции. Он отдал два ассиста и не забил пенальти
#Гарет Бэйл
Футбол
🇹🇷🏴 Турция проиграла Уэльсу и осталась на последнем месте в группе, не набрав очков
#Евро-2020
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Лидер «Борнмута» заболел раком в 24 года. Врачи нашли это на рядовом осмотре, когда он приехал в сборную
#Дэвид Брукс
Ужасный автогол вратаря Уэльса: не принял простой пас и затолкал мяч в ворота (что это было?!)
#ЧМ-2022
Белоруссия сыграет два домашних матча отбора к ЧМ-2022 в Казани. Это из-за отказа УЕФА проводить матчи на территории страны
#Белоруссия
6 из 24 сборных приехали на Евро не с теми тренерами, с которыми прошли отбор. Из-за пандемии, скучной игры и домогательств
#Евро-2020
«Это был крик тем обстоятельствам жизни». Евсеев пересматривает тот самый матч с Уэльсом
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#Вадим Евсеев
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