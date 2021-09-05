Белоруссия сыграет два домашних матча отбора к ЧМ-2022 в Казани. Это из-за отказа УЕФА проводить матчи на территории страны
Сборная Белоруссии неудачно стартовала в отборе к ЧМ-2022:
✅ Первый тур – домашняя победа над Эстонией в Минске (4:2).
❌ Второй тур – выездное поражение от Бельгии в Левене (0:8).
❌ Третий тур – выездное поражение от Чехии в Остраве (0:1).
Сейчас Белоруссии предстоят два домашних матча, но они точно пройдут за пределами страны.
Когда состоятся матчи? И куда перенесены эти встречи?
5 сентября Белоруссия сыграет против Уэльса, 8-го – против Бельгии. Но оба матча состоятся в Казани на стадионе «Центральный». Решение принял УЕФА в середине лета.
Но почему именно Казань:
- Впервые информация появилась на сайте «БИЗНЕС Online» 1 июля. Тогда сайт передал, что оба матча состоятся в Казани.
- Спустя месяц РБК написал, что сборная Белоруссии и клубы хотят проводить матчи в Калининграде.
- 28 июля министр спорта Московской области Роман Терюшков сказал, что «Арена-Химки» готова принять матчи сборной Белоруссии.
- Но до этого глава АБФФ Владимир Базанов сообщил: «Во-первых, Казань дешевле для аренды стадиона. А в принципе, полет практически как до Москвы, чуть дальше до Казани. Но там ценник совершенно другой – в три-пять раз дороже для аренды стадиона, поэтому, естественно, что мы деньги считаем».
- УЕФА говорил, что не допустит матчи в Белоруссии, если туда нет прямого рейса из страны, которая летит на матч.
Так для проведения домашних матчей против Уэльса и Бельгии АБФФ и УЕФА выбрали Казань.
Но решение понравилось не всем. Трем игрокам Уэльса не дали визы. А главный тренер Уэльса Роб Пейдж сказал:
«В первую очередь мы сочувствуем белорусскому народу, бесспорно. Но решение УЕФА играть в Казани и организация с финансовой и логистической точки зрения – это кошмар.
Игрокам пришлось сдать множество тестов, нам пришлось ездить по всей Великобритании, чтобы сдавать отпечатки пальцев и анализы. Нам пришлось сделать огромное количество виз, на которые нужно подавать документы за три недели до отъезда – безумие. УЕФА мог выбрать любое нейтральное место, но они остановились на Казани».
Почему матчи переносят из Белоруссии?
Самая логичная версия – из-за инцидента с Романом Протасевичем, бывшим главредом главного протестного телеграм-канала Белоруссии NEXTA.
23 мая Протасевич возвращался из Афин в Вильнюс на самолете ирландской авиакомпании Ryanair. Самолет совершил экстренную посадку в Минске, когда был над территорией Белоруссии. Первоначальная версия, объясняющая посадку – сообщение о минировании.
Чуть позже представитель Ryanair сообщил, что курс движения самолета изменил белорусский центр по управлению воздушным движением. А сам Протасевич написал знакомым, что перед вылетом в Афинах за ним была слежка.
Страны G7 осудили действия Белоруссии по задержанию Протасевича. Совместное заявление:
«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также глава дипломатии Европейского союза самым решительным образом осуждаем беспрецедентные действия белорусских властей по аресту независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги после принуждения к посадке в Минске рейса FR4978, которым они летели».
В конце мая Евросоюз решил не летать над территорией Белоруссии. В начале июня Евросоюз запретил белорусским авиалиниям полеты в воздушном пространстве ЕС и посадку в его странах.
Россия же не только не остановила авиасообщение с Белоруссией, но в начале августа увеличила число регулярных рейсов.
Это единственный случай, когда матчи переносятся по политическим причинам?
Первые скандалы с отменами матчей на территории Белоруссии произошли еще в конце мая. Молодежная сборная Литвы не приехала на матч с Белоруссией. Тогда генеральный секретарь Литовской федерации футбола Эдгарас Станкевичюс сказал:
«Учитывая сегодняшнюю ситуацию, национальная и молодежная команды не будут принимать участие в матчах в Беларуси. Это слишком рискованно, мы не хотим рисковать игроками и их близкими. В планах не ехать на эту встречу».
Матч молодежек в итоге не состоялся из-за призыва Литовской ассоциации профессиональных футболистов
Тогда же главный тренер сборной Литвы Валдас Урбонас сказал об отмене ноябрьского матча: «Трудно представить, что такое может произойти в 21 веке. Мы уже были в Минске в ноябре прошлого года, увидели, что ситуация накаляется. Гулять куда-нибудь по городу не было очень сильного желания. Мы даже не получили разрешения на выезд из общежития.
Да, матч с Беларусью еще не скоро. Но я думаю, что мы обязательно найдем другого соперника, а если нет, то лучше вообще не играть, чем поддерживать спортивные отношения со страной, где такое происходит».