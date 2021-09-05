Белоруссия сыграет два домашних матча отбора к ЧМ-2022 в Казани. Это из-за отказа УЕФА проводить матчи на территории страны

Когда состоятся матчи? И куда перенесены эти встречи?

5 сентября Белоруссия сыграет против Уэльса, 8-го – против Бельгии. Но оба матча состоятся в Казани на стадионе «Центральный». Решение принял УЕФА в середине лета.

Но почему именно Казань:

Впервые информация появилась на сайте «БИЗНЕС Online» 1 июля. Тогда сайт передал, что оба матча состоятся в Казани.

Спустя месяц РБК написал, что сборная Белоруссии и клубы хотят проводить матчи в Калининграде.

28 июля министр спорта Московской области Роман Терюшков сказал, что «Арена-Химки» готова принять матчи сборной Белоруссии.

Но до этого глава АБФФ Владимир Базанов сообщил: «Во-первых, Казань дешевле для аренды стадиона. А в принципе, полет практически как до Москвы, чуть дальше до Казани. Но там ценник совершенно другой – в три-пять раз дороже для аренды стадиона, поэтому, естественно, что мы деньги считаем».

УЕФА говорил, что не допустит матчи в Белоруссии, если туда нет прямого рейса из страны, которая летит на матч.

Так для проведения домашних матчей против Уэльса и Бельгии АБФФ и УЕФА выбрали Казань.

Но решение понравилось не всем. Трем игрокам Уэльса не дали визы. А главный тренер Уэльса Роб Пейдж сказал:

«В первую очередь мы сочувствуем белорусскому народу, бесспорно. Но решение УЕФА играть в Казани и организация с финансовой и логистической точки зрения – это кошмар.

Игрокам пришлось сдать множество тестов, нам пришлось ездить по всей Великобритании, чтобы сдавать отпечатки пальцев и анализы. Нам пришлось сделать огромное количество виз, на которые нужно подавать документы за три недели до отъезда – безумие. УЕФА мог выбрать любое нейтральное место, но они остановились на Казани».