Чехия

Czech Republic
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Ярослав Шилхави
Я. Шилхави
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Томаш Вацлик Т. Вацлик 		Вра 33 8 0 0 0 0
7
Антонин Барак А. Барак 		Пол 27 8 2 0 2 0
15
Томаш Соучек Т. Соучек 		Пол 27 8 3 0 2 0
21
Томаш Голеш Т. Голеш 		Защ 29 6 0 0 1 0
20
Матей Выдра М. Выдра 		Нап 30 6 0 0 0 0
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Таблица

Группа E И В Н П Мячи Очки
1
Бельгия
8 6 2 0 25:6 20
2
Уэльс
8 4 3 1 14:9 15
3
Чехия
8 4 2 2 14:9 14
4
Эстония
8 1 1 6 9:21 4
5
Белоруссия
8 1 0 7 7:24 3
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Результаты
24.03.2022 24 марта 2022 чт 22:45
Швеция
1 : 0
Чехия
24.03.2022 24 марта 2022 чт 22:45
1/2 финала
Швеция
1
Чехия
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 1/2 финала
16.11.2021 16 нояб. 2021 вт 22:45
Чехия
2 : 0
Эстония
16.11.2021 16 нояб. 2021 вт 22:45
10 тур
Чехия
2
Эстония
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 10 тур
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
Белоруссия
0 : 2
Чехия
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
8 тур
Белоруссия
0
Чехия
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 8 тур
08.10.2021 08 окт. 2021 пт 21:45
Чехия
2 : 2
Уэльс
08.10.2021 08 окт. 2021 пт 21:45
7 тур
Чехия
2
Уэльс
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 7 тур
08.09.2021 08 сент. 2021 ср 21:45
Чехия
1 : 1
Украина
08.09.2021 08 сент. 2021 ср 21:45
Сентябрь
Чехия
1
Украина
1
Товарищеские матчи. Сборные , Сентябрь
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