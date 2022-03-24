Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Томаш Вацлик Т. Вацлик
|Вра
|33
|8
|0
|0
|0
|0
|
7Антонин Барак А. Барак
|Пол
|27
|8
|2
|0
|2
|0
|
15Томаш Соучек Т. Соучек
|Пол
|27
|8
|3
|0
|2
|0
|
21Томаш Голеш Т. Голеш
|Защ
|29
|6
|0
|0
|1
|0
|
20Матей Выдра М. Выдра
|Нап
|30
|6
|0
|0
|0
|0
Таблица
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|8
|6
|2
|0
|25:6
|20
|
2
|8
|4
|3
|1
|14:9
|15
|
3
|8
|4
|2
|2
|14:9
|14
|
4
|8
|1
|1
|6
|9:21
|4
|
5
|8
|1
|0
|7
|7:24
|3
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