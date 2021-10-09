ЧМ-2022
Дэнни Уорд
Чехия
Сборная Уэльса
Ужасный автогол вратаря Уэльса: не принял простой пас и затолкал мяч в ворота (что это было?!)
2 часа назад
Мяч был записан на вратаря Дэнни Уорда.
Уорд – вратарь «Лестера», но играет только в кубковых матчах. На Евро-2020 Уорд сыграл все матчи и проиграл только Дании, за которую как раз его конкурент в клубе Каспер Шмейхель.
Уэльс после автогола Уорда все же оклемался и сравнял счет.
Теперь ситуация в их отборочной группе такая. У Чехии и Уэльса одинаковое по восемь очков, но у валлийцев есть игра в запасе. Бельгию с 14 очками им явно не догнать. Чехия и Уэльс борются за второе место, которое позволяет сыграть в стыковых матчах в отборе на ЧМ-2022.
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