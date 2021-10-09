Ужасный автогол вратаря Уэльса: не принял простой пас и затолкал мяч в ворота (что это было?!)

Уэльс после автогола Уорда все же оклемался и сравнял счет.

Теперь ситуация в их отборочной группе такая. У Чехии и Уэльса одинаковое по восемь очков, но у валлийцев есть игра в запасе. Бельгию с 14 очками им явно не догнать. Чехия и Уэльс борются за второе место, которое позволяет сыграть в стыковых матчах в отборе на ЧМ-2022.