ЧМ-2022
Дэнни Уорд
Чехия
Сборная Уэльса
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#ЧМ-2022 #Чехия #Дэнни Уорд #Сборная Уэльса

Ужасный автогол вратаря Уэльса: не принял простой пас и затолкал мяч в ворота (что это было?!)

2 часа назад

Пока мы смотрели игру России и Словакии, в матче Уэльса и Чехии тоже случился автогол – но куда более эпичный. Просто посмотрите на это чудо нелепости. 

Мяч был записан на вратаря Дэнни Уорда. 

Уорд – вратарь «Лестера», но играет только в кубковых матчах. На Евро-2020 Уорд сыграл все матчи и проиграл только Дании, за которую как раз его конкурент в клубе Каспер Шмейхель

CTK / global look press

Уэльс после автогола Уорда все же оклемался и сравнял счет. 

Теперь ситуация в их отборочной группе такая. У Чехии и Уэльса одинаковое по восемь очков, но у валлийцев есть игра в запасе. Бельгию с 14 очками им явно не догнать. Чехия и Уэльс борются за второе место, которое позволяет сыграть в стыковых матчах в отборе на ЧМ-2022.

Официальный сайт ФИФА

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