Дэнни Уорд

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Футбол
Шмейхель и Уорд – первые вратари из одного клуба, которые сыграли против друг друга на Евро
#Евро-2020
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Ужасный автогол вратаря Уэльса: не принял простой пас и затолкал мяч в ворота (что это было?!)
#ЧМ-2022
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