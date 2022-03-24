Уэльс

Wales
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Стадион
Кардифф Сити
Тренер
Роберт Пейдж
Р. Пейдж
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
20
Даниэль Джеймс Д. Джеймс 		Пол 24 9 2 1 0 0
12
Дэнни Уорд Д. Уорд 		Вра 28 8 0 0 0 0
7
Джо Аллен Д. Аллен 		Пол 32 8 0 0 1 0
10
Харри Уилсон Х. Уилсон 		Нап 25 7 1 3 2 0
6
Джо Родон Д. Родон 		Защ 24 7 0 0 0 0
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Таблица

Группа E И В Н П Мячи Очки
1
Бельгия
8 6 2 0 25:6 20
2
Уэльс
8 4 3 1 14:9 15
3
Чехия
8 4 2 2 14:9 14
4
Эстония
8 1 1 6 9:21 4
5
Белоруссия
8 1 0 7 7:24 3
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Результаты
24.03.2022 24 марта 2022 чт 22:45
Уэльс
2 : 1
Австрия
24.03.2022 24 марта 2022 чт 22:45
1/2 финала
Уэльс
2
Австрия
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 1/2 финала
16.11.2021 16 нояб. 2021 вт 22:45
Уэльс
1 : 1
Бельгия
16.11.2021 16 нояб. 2021 вт 22:45
10 тур
Уэльс
1
Бельгия
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 10 тур
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 22:45
Уэльс
5 : 1
Белоруссия
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 22:45
9 тур
Уэльс
5
Белоруссия
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 9 тур
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
Эстония
0 : 1
Уэльс
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
8 тур
Эстония
0
Уэльс
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 8 тур
08.10.2021 08 окт. 2021 пт 21:45
Чехия
2 : 2
Уэльс
08.10.2021 08 окт. 2021 пт 21:45
7 тур
Чехия
2
Уэльс
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 7 тур
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