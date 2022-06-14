Группа В на чемпионате мира по футболу 2022

В группе В на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Англии, Ирана, США и Уэльса.

Расписание матчей в группе:

21 ноября, 16:00 – группа В: Англия – Иран

21 ноября, 22:00 – группа В: США – Уэльс

25 ноября, 13:00 – группа В: Уэльс – Иран

25 ноября, 22:00 – группа В: Англия – США

29 ноября, 22:00 – группа В: Уэльс – Англия

29 ноября, 22:00 – группа В: Иран – США

Успех команды

Англичане очень часто играли на чемпионатах мира, но побеждали всего однажды – в 1966 году на домашнем турнире. С тех пор они не выходили даже в финалы. Последний раз в полуфинале Англия сыграла в 2018 году на ЧМ в России.

Главный тренер: Гарет Саутгейт

Именно под руководством Гарета Саутгейта сборная Англии дошла до полуфинала ЧМ-2018, а также была в шаге от победы на чемпионате Европы-2020. Лишь в послематчевых пенальти англичане уступили итальянцам.

Ключевой игрок: Харри Кейн

Кейн – один из самых успешных форвардов в истории сборной Англии. А по голам скоро станет успешным – у него 50 забитых мячей, тогда как у рекордсмена Уэйна Руни – 53. Кейн также стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018.

Успешный новичок: Фикайо Томори

Томори выиграл чемпионат Италии вместе с «Миланом» в минувшем сезоне. За сборную он дебютировал в 2019 году, с тех пор сыграл пару матчей – в 2021-м и 2022-м. Не больше – из-за очень серьезной конкуренции на своей позиции в защите.