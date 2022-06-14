Группа В на чемпионате мира по футболу 2022
В группе В на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Англии, Ирана, США и Уэльса.
Расписание матчей в группе:
- 21 ноября, 16:00 – группа В: Англия – Иран
- 21 ноября, 22:00 – группа В: США – Уэльс
- 25 ноября, 13:00 – группа В: Уэльс – Иран
- 25 ноября, 22:00 – группа В: Англия – США
- 29 ноября, 22:00 – группа В: Уэльс – Англия
- 29 ноября, 22:00 – группа В: Иран – США
Сборная Англии
Успех команды
Англичане очень часто играли на чемпионатах мира, но побеждали всего однажды – в 1966 году на домашнем турнире. С тех пор они не выходили даже в финалы. Последний раз в полуфинале Англия сыграла в 2018 году на ЧМ в России.
Главный тренер: Гарет Саутгейт
Именно под руководством Гарета Саутгейта сборная Англии дошла до полуфинала ЧМ-2018, а также была в шаге от победы на чемпионате Европы-2020. Лишь в послематчевых пенальти англичане уступили итальянцам.
Ключевой игрок: Харри Кейн
Кейн – один из самых успешных форвардов в истории сборной Англии. А по голам скоро станет успешным – у него 50 забитых мячей, тогда как у рекордсмена Уэйна Руни – 53. Кейн также стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018.
Успешный новичок: Фикайо Томори
Томори выиграл чемпионат Италии вместе с «Миланом» в минувшем сезоне. За сборную он дебютировал в 2019 году, с тех пор сыграл пару матчей – в 2021-м и 2022-м. Не больше – из-за очень серьезной конкуренции на своей позиции в защите.
Сборная Ирана
Успех команды
Иран пять раз выступал на чемпионатах мира, но ни разу не выходил из группы. За 15 матчей на ЧМ иранцы побеждали лишь дважды – в 1998 году США, в 2018-м – Марокко. С американцами они и сейчас сыграют в группе.
Главный тренер: Драган Скочич
В 2020 году Скочич заменил на посту главного тренера сборной Ирана Марка Вильмотса. В иранском футболе он работает с 2013 года. Но турниры выигрывал пока только с хорватским и словенским клубами – оба раза побеждал в национальных кубках.
Ключевой игрок: Мехди Тареми
Конкурент, а иногда и напарник по нападению Сердара Азмуна. Вместе с Азмуном они забили 67 голов на двоих за сборную. Но минувший сезон у Тареми выдался успешнее – он выиграл чемпионат Португалии, пропустив в списке бомбардиров только Дарвина Нуньеса из «Бенфики».
Успешный новичок: Мехди Гайеди
Игрок дубайского клуба «Шабаб Аль-Ахли» дебютировал в сборной позапрошлой осенью. Нечасто выходя на поле, тем не менее, забил два гола – Боснии и Камбодже.
Сборная США
Успех команды
Американцы практически регулярно играют на ЧМ, но прошлый турнир в России пропустили. Лучшее их выступление – третье место на самом первом ЧМ, который проходил в 1930 году. Также США играли в четвертьфинале в 2002 году.
Главный тренер: Грегг Берхалтер
48-летний специалист возглавляет США с 2018 года. Ранее он выигрывал МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси». С США тоже есть успехи – победы в Лиге наций КОНКАКАФ и Золотом Кубке КОНКАКАФ.
Ключевой игрок: Кристиан Пулишич
Капитан сборной США к 23 годам наиграл уже целых 50 матчей в сборной. На его счету 21 гол. А с «Челси» он выиграл три международных трофея в 2021 году – Лигу чемпионов, Суперкубок и Клубный ЧМ.
Успешный новичок: Рикардо Пепи
19-летний Пепи только в прошлом году дебютировал в сборной США, а теперь – ее главный центрфорвард. Он уже забил три гола за это время. Чуть менее успешен по голам в «Аугсбурге», но свое место в основе сборной заработал быстро.
Сборная Уэльса
Успех команды
До 2022 года Уэльс лишь однажды играл на чемпионате мира. Он дошел до четвертьфинала, где уступил будущему чемпиону – Бразилии – пропустив от Пеле.
Главный тренер: Роберт Пейдж
Экс-футболист сборной Уэльса Пейдж возглавляет команду после отстранения Райана Гиггза из-за скандала с насилием. Пейдж занимается с командой с 2020 года. За это время он вывел ее из группы Евро-2020, выиграл группу в Лиге наций и вышел с Уэльсом на чемпионат мира.
Ключевой игрок: Гарет Бэйл
Все главные успехи последнего времени у Уэльса связаны с ее капитаном. Он уже сыграл более сотни матчей, забивал или ассистировал на обоих Евро. Именно его удар рикошетом от Андрея Ярмоленко принес Уэльсу победу в финале стыкового матча против Украины.
Успешный новичок: Рубин Колуилл
Выступая за «Кардифф Сити» из Чемпионшипа, он добыл место в составе клуба в сезоне-2021/22 и за это время сыграл несколько матчей за Уэльс. Даже забил гол в ворота Чехии в товарищеской игре.