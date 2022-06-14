Группа H на чемпионате мира по футболу 2022

В группе H на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Португалии, Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

Расписание матчей в группе:

24 ноября, 16:00 – группа H: Уругвай – Южная Корея

24 ноября, 19:00 – группа H: Португалия – Гана

28 ноября, 16:00 – группа H: Южная Корея – Гана

28 ноября, 22:00 – группа H: Португалия – Уругвай

2 декабря, 17:00 – группа H: Гана – Уругвай

2 декабря, 17:00 – группа H: Южная Корея – Португалия

Сборная Португалии

Успех команды

Главный успех все-таки касается чемпионата Европы – там португальцы стали чемпионами шесть лет назад. Из семи выходов на ЧМ самый памятный был в 1966 году, где Португалия стала бронзовым призером, переиграв в матче за третье место команду СССР.

Главный тренер: Фернанду Сантуш

Именно Сантуш привел Португалию к успеху на Евро-2016. Но от двух следующих турниров ждали большего, а там Португалия Сантуша вылетала в первом же раунде, пусть и от серьезных соперников – Уругвая и Бельгии. Сейчас в сборной подобралась очень мощная атака. Сумеет ли Сантуш сделать из нее медалиста ЧМ?

Ключевой игрок: Криштиану Роналду

В любом случае, если есть Роналду, значит, он ключевой и лидер. ЧМ-2022 станет для него пятым, а шести ЧМ еще нет ни у кого. За четыре года в «Ювентусе» и «МЮ» Роналду изголодался по международным победам – выигрывал только Лигу наций с Португалией. Амбиции велики будут и сейчас.

Успешный новичок: Отавио

Здесь двух мнений быть не может. Бразильца натурализовали весной 2021-го –и он здорово вписался в сборную. Отавио – и так звезда чемпионата Португалии, а тут классно влился в звездный состав и в полуфинале стыковых матчей сделал 1+1 при победе над Турцией.