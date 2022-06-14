Группа H на чемпионате мира по футболу 2022
В группе H на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Португалии, Ганы, Уругвая и Южной Кореи.
Расписание матчей в группе:
- 24 ноября, 16:00 – группа H: Уругвай – Южная Корея
- 24 ноября, 19:00 – группа H: Португалия – Гана
- 28 ноября, 16:00 – группа H: Южная Корея – Гана
- 28 ноября, 22:00 – группа H: Португалия – Уругвай
- 2 декабря, 17:00 – группа H: Гана – Уругвай
- 2 декабря, 17:00 – группа H: Южная Корея – Португалия
Сборная Португалии
Успех команды
Главный успех все-таки касается чемпионата Европы – там португальцы стали чемпионами шесть лет назад. Из семи выходов на ЧМ самый памятный был в 1966 году, где Португалия стала бронзовым призером, переиграв в матче за третье место команду СССР.
Главный тренер: Фернанду Сантуш
Именно Сантуш привел Португалию к успеху на Евро-2016. Но от двух следующих турниров ждали большего, а там Португалия Сантуша вылетала в первом же раунде, пусть и от серьезных соперников – Уругвая и Бельгии. Сейчас в сборной подобралась очень мощная атака. Сумеет ли Сантуш сделать из нее медалиста ЧМ?
Ключевой игрок: Криштиану Роналду
В любом случае, если есть Роналду, значит, он ключевой и лидер. ЧМ-2022 станет для него пятым, а шести ЧМ еще нет ни у кого. За четыре года в «Ювентусе» и «МЮ» Роналду изголодался по международным победам – выигрывал только Лигу наций с Португалией. Амбиции велики будут и сейчас.
Успешный новичок: Отавио
Здесь двух мнений быть не может. Бразильца натурализовали весной 2021-го –и он здорово вписался в сборную. Отавио – и так звезда чемпионата Португалии, а тут классно влился в звездный состав и в полуфинале стыковых матчей сделал 1+1 при победе над Турцией.
Сборная Ганы
Успех команды
Гана играла на трех чемпионатах мира, а в 2010 году едва не сотворила историю: была в одном пенальти от полуфинала, которые никогда не покорялись африканским сборным. Но позже уступила в серии пенальти Уругваю и вылетела в четвертьфинале.
Главный тренер: Отоо Аддо
Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии» неожиданно возглавил сборную Ганы до декабря 2022 года. Опыта самостоятельной работы нет, но ассистентский – велик: более десяти лет Аддо был ассистентом в «Гамбурге», «Нордшелланде» и обоих «Боруссиях».
Ключевой игрок: Андре Айю
Более сотни матчей за сборную, позади два чемпионата мира, в том числе и тот самый в 2010-м, где едва не случился полуфинал. Айю до сих пор бодр и помогает голами, как в квалификации, так и на важных турнирах – уже забивал в 2022-м на Кубке Африки.
Успешный новичок: Эдмонд Аддо
Да-да, это же один из победителей «Реала» в составе «Шерифа» в минувшем сезоне Лиги чемпионов. Хотя за сборную провел пока мало матчей. Но зато съездил на Кубок Африки в 2022-м.
Сборная Уругвая
Успех команды
Уругвайцы дважды побеждали на чемпионате мира – в 1930-м и 1950-м годах. Последнее памятное выступление – ЧМ-2010, в котором Уругвай добрался до полуфинала, где проиграл Нидерландам. А в матче за третье место уступил немцам.
Главный тренер: Диего Алонсо
Ну очень непривычно видеть на этом месте не Оскара Табареса. Но зато у экс-игрока «Атлетико» и «Валенсии» уже есть неплохой тренерский опыт. Например, пособирал титулы в Мексике. Уругвай Алонсо возглавил в конце 2021 года и в первых семи матчах добился шести побед.
Ключевой игрок: Луис Суарес
Хотя как сюда не вписать Диего Година или Эдинсона Кавани. Или Мартина Касереса. Или Фернандо Муслеру. Все эти парни разрывали еще на ЧМ-2010. Сейчас им всем за 30. Но голкипер все так же крут, защита крепка, а форварды забивают.
Успешный новичок: Дарвин Нуньес
Да, тот самый уругваец, проданный за много-много денег «Бенфикой» в «Ливерпуль». Нуньес не так давно играет за сборную, но забил в дебютном матче и с тех пор пытается завоевать место в основе. Он уж точно претендует на звание одного из открытий ЧМ.
Сборная Южной Кореи
Успех команды
Лучшее выступление было на домашнем ЧМ – там корейцы добрались до полуфинала под руководством Гуса Хиддинка. Всего же за десять чемпионатов мира они лишь дважды выходили из группы.
Главный тренер: Паулу Бенту
Уже есть опыт ЧМ, правда, не очень удачный – с Португалией в 2014-м Бенту не вышел из группы. С корейцами он работает четыре года. На Кубке Азии-2019 – вылет от будущего чемпиона Катара, в феврале-2022 – успех в виде выхода на ЧМ. Фаворитом группы корейцы при нем точно не будут, но на работу на турнире интересно посмотреть.
Ключевой игрок: Сон Хын Мин
Никаких сомнений. Капитан, отыграл более сотни матчей, а в минувшем сезоне АПЛ еще и стал лучшим бомбардиром. Главная ударная сила сборной Кореи, за которой очень интересно последить.
Успешный новичок: Чон У Ен
Это 22-летний форвард «Фрайбурга», который в прошлом сезоне едва не залез в Лигу чемпионов по итогам чемпионата Германии. За сборную Кореи он дебютировал только прошлой весной. Зато уже есть два гола, один из которых – в квалификации к ЧМ-2022.