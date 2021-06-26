Уэльс
Евро-2020
Дания
Главный итог Уэльса на Евро – в 4 фото. Все они до матча – и вы уже догадались, про что это
вчера, 20:55
В 1/8 финала Евро-2020 Уэльс вышел на сборную Дании и проиграл. 0:4 – дубль оформил Каспер Дольберг, впервые вышедший на поле на этом чемпионате Европы. По одному голу забили Йоаким Меле и Мартин Брэйтуэйт.
Уэльс вышел в плей-офф Евро со второй строчки тяжелейшей (для него) группы с Италией, Швейцарией и Турцией, но вылетел сразу же после первой стадии. И запомнились валлийцы нестандартными предматчевыми командными фото – это их многолетняя традиция.
Полный текст про эту традицию валлийцев вы можете прочитать тут. Сейчас мы лишь быстро скажем, что в этой традиции нет большого смысла. В 2016-м Уэльсу просто надоели однотипные фото перед играми. Так они сломали шаблоны и придумали что-то интересное.
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