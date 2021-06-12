🏴 Уэльс всегда делает странные командные фото перед матчами. Потому что не хочет по шаблону
Все мы привыкли к стандартному фото футбольной команды перед матчем. Верхний ряд стоит, нижний сидит, все друг к другу плотно прижаты.
Уэльс ломает шаблоны и перед игрой со Швейцарией на Евро-2020 выстроился необычно.
Все вспомнили, что для Уэльса это вообще норма. Еще примеры креативной расстановки:
В этом креативе нет большого символизма. В какой-то момент Уэльсу просто надоели однотипные фото перед играми.
Традиция началась с 2016 года. Многие футболисты уклонялись от ответа, сохраняя тайну, зачем они так делают. Сначала только Гарет Бэйл объяснил:
«Ха-ха, да это просто так. Мы так немножко потроллили традицию и попробовали выстроить пирамидку».
Потом Джо Ледли рассказал, что сначала это было шуткой в ответ на неудачные фото, но идея стала традицией:
«У нас не получалось делать нормальные фото. Когда получилось несколько ужасных, то решили все оставить как есть».
Австралийский клуб «Терригал Юнайтед» тоже знает, как надо поддерживать Уэльс.