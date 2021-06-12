🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс всегда делает странные командные фото перед матчами. Потому что не хочет по шаблону

В этом креативе нет большого символизма. В какой-то момент Уэльсу просто надоели однотипные фото перед играми.

Традиция началась с 2016 года. Многие футболисты уклонялись от ответа, сохраняя тайну, зачем они так делают. Сначала только Гарет Бэйл объяснил:

«Ха-ха, да это просто так. Мы так немножко потроллили традицию и попробовали выстроить пирамидку».

Потом Джо Ледли рассказал, что сначала это было шуткой в ответ на неудачные фото, но идея стала традицией:

«У нас не получалось делать нормальные фото. Когда получилось несколько ужасных, то решили все оставить как есть».