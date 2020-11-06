Уэльс
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Уэльс
Стадион
Кардифф Сити
Тренер
Райан Гиггз
Р. Гиггз
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Гиггз под следствием из-за нападения на девушку. Уэльс уже полгода играет все матчи без него
#Райан Гиггз
10 марта, 18:32
Новый самый дальний гол в истории забил вратарь Уэльса. Он носил перчатки Беговича – вратаря, чей рекорд побил
#Том Кинг
22 января, 16:22
Моуринью злится: звезд «Тоттенхэма» на стороне тренирует мужик из «Арсенала»
#Жозе Моуринью
06 ноября 2020, 21:35
Гиггз-тренер вывел Уэльс на Евро. Но в стране многие его не любят
#Райан Гиггз
20 ноября 2019, 17:36
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия
10 октября 2019, 15:30
Как же тяжело нам играть на островах. Баланс хороший, но всегда проблемы
#Россия
06 сентября 2019, 23:40
# новости спорта
Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс вышли в элитный дивизион Лиги наций. Вылетели Швеция, Исландия и Босния
19 ноября 2020, 11:06
Из квалификационной группы Е на Евро-2020 вышло четыре команды – все кроме Азербайджана
13 ноября 2020, 11:29
После паузы из-за коронавируса Бэйл выходил в старте сборной Уэльса чаще, чем в «Реале»
06 сентября 2020, 16:20
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59