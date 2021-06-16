Гарет Бэйл ужасно промазал с пенальти. Все шутят про гольф и вспоминают такой же промах Бекхэма туркам

Между двумя ассистами с участием Бэйла случился самый комичный эпизод игры Турция – Уэльс. Защитник Джаглар Сеюнджю срубил Бэйла на самой линии штрафной. Турки спорили, но это пенальти.

И Бэйл его пробил так.