Гарет Бэйл
Турция
Уэльс
Гарет Бэйл ужасно промазал с пенальти. Все шутят про гольф и вспоминают такой же промах Бекхэма туркам
39 минут назад
Гарет Бэйл неплохо начал против Турции – отдал классную голевую на Аарона Рэмзи.
И в самом конце матче снова отдал голевую.
Комедия не закончилась. Турки быстро ввели мяч в игру, но чуть не пропустили. Уэльс запрессинговал, вратарь растерялся и позволил пробить. Мяч был ближе к воротам, чем при ударе Бэйла с пенальти, но все равно не залетел.
Но защита Турции не стала обсуждаемой. Все стали шутить о Бэйле. И, конечно же, вспоминать, что ему больше нравится гольф, чем футбол.
Самый вирусный твит о промахе Бэйла – троллинг Гари Линекера. Говорит, что мяч приземлился к нему на лужайку.
Несколько человек вспомнили, что однажды пенальти туркам бил Дэвид Бекхэм. И промазал точно так же.
Все это смешно, но Бэйл все равно стал лучшим игроком матча.
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