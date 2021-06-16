Гарет Бэйл
Турция
Уэльс
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#Гарет Бэйл #Уэльс #Турция

Гарет Бэйл ужасно промазал с пенальти. Все шутят про гольф и вспоминают такой же промах Бекхэма туркам

39 минут назад

Сайт УЕФА

Гарет Бэйл неплохо начал против Турции – отдал классную голевую на Аарона Рэмзи.

И в самом конце матче снова отдал голевую.

Между двумя ассистами с участием Бэйла случился самый комичный эпизод игры ТурцияУэльс. Защитник Джаглар Сеюнджю срубил Бэйла на самой линии штрафной. Турки спорили, но это пенальти.

И Бэйл его пробил так. 

Комедия не закончилась. Турки быстро ввели мяч в игру, но чуть не пропустили. Уэльс запрессинговал, вратарь растерялся и позволил пробить. Мяч был ближе к воротам, чем при ударе Бэйла с пенальти, но все равно не залетел. 

Но защита Турции не стала обсуждаемой. Все стали шутить о Бэйле. И, конечно же, вспоминать, что ему больше нравится гольф, чем футбол.

Самый вирусный твит о промахе Бэйла – троллинг Гари Линекера. Говорит, что мяч приземлился к нему на лужайку.

Несколько человек вспомнили, что однажды пенальти туркам бил Дэвид Бекхэм. И промазал точно так же. 

Все это смешно, но Бэйл все равно стал лучшим игроком матча.

Специально для тебя, Гарет
Гольфист отвечает на стыдные вопросы. Почему там только богатые? Не одиноко в игре? В чем вообще спорт, если вы просто стоите?
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