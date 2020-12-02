Гольфист отвечает на стыдные вопросы. Почему там только богатые? Не одиноко в игре? В чем вообще спорт, если вы просто стоите?
Гольф никогда не показывают по массовым каналам и не обсуждают в новостях. А главная ассоциация − американские бизнесмены из фильмов. При этом гольфисты всегда в топе по доходам, а гольф входит в десятку самых популярных видов спорта мира. Как так?
Есть ощущение, что мы очень его недооцениваем и почти ничего не знаем. За почти два года «Гол» выпустил всего три материала про гольф (и то – один про Бэйла).
Давайте разбираться, что это вообще за игра, в чем ее феномен и сила. Мы напали с вопросами на Константина Лифанова – одного из главных людей в истории русского гольфа.
Сколько стоят занятия гольфом? В чем кайф просто бить по шарику? Как тренируются гольфисты? Почему гольф − это медитация?
Лифанов побеждал в первом любительском гольф-турнире в России в 1993-м и в первом чемпионате России в 1997-м. Одним из первых в России начал тренировать и разрабатывать методички. Был генеральным секретарем гольфа в Казахстане. Он 32 года в игре и знает о ней практически все.
Откуда в гольфе столько денег?
Он ведь в принципе один из самых многочисленных видов спорта в мире. Если брать США, Великобританию и центральную Европу, то в среднем в него играет каждый четвертый-пятый человек. Это первая причина.
Вторая. Гольф требует большое количество экипировки: клюшки, мячи, перчатки, подставки, маркеры, другую мелочевку. Много аксессуаров одежды: кепки, носки, ботинки, рубашки, брюки, куртки, дождевики. Это огромная индустрия, в которой крутятся огромные деньги.
Третья – в гольфе много бизнесменов. Потому что в этой игре человек становится коммуникабельным, учится выстраивать диалог с партнерами по игре. Все эти черты помогают в других аспектах жизни. В том числе в бизнесе.
Если в гольф приходит взрослый человек, значит, у него есть много свободного времени для игры. И большая вероятность, что у него уже есть достаток, который позволяет столько посвящать себя гольфу. Поэтому среди игроков много успешных предпринимателей и бизнесменов. К тому же люди много общаются во время игры. И вот таким образом много связей и партнерств выстраиваться в гольф-клубах.
В чем главный кайф гольфа?
Удары и попадания. Ты идешь на 18 лунок, совершаешь 70-80 ударов за одну игру. Но играешь, по сути, чтобы получить удовольствие от одного двух ударов. Большинство гольфистов скажут: в одной игре у меня получилось три-четыре удара. Так мы говорим про те удары, которые по полету, результату и общему впечатлению были именно такими, какими ты их задумал. Потому что все остальные удары – ты задумываешь одно, а получается либо совсем, либо чуточку другое.
И вот ради этих двух-трех-четырех ударов ты и идешь на поле. От них самое большое удовольствие. Спортивный оргазм.
Еще гольф – это качественная прогулка на свежем воздухе, в хорошем парке. Можно насладиться природой, какими-то красивыми видами, пением птиц, восходами, закатами. Травой, которая сама по себе успокаивает. Только один квадратный метр травы, покрытия гольф-поля, дает столько же кислорода, сколько одно большое дерево. Это все восстанавливает организм и подпитывает его. Поэтому гольф продлевает жизнь.
Чему он учит, кроме ударов клюшкой по мячу?
Гольф был и остается жизненным учением. Когда ребенок приходит играть в гольф, сначала ему прививают человеческие качества. Быть честным, добропорядочным, опрятным, культурным. Точным, пунктуальным, справедливым. Это первое, что ему рассказывают в гольф-клубе.
Гольф – это игра против самого себя. Если ты обманываешь, где-то хитришь, подбрасываешь или пододвигаешь мячик, то в первую очередь обманываешь самого себя. И это обязательно заметят. Издалека видно, когда человек начинает хитрить. Потому что к нему приковано внимание, он один, по психологии его тела это видно. И сам человек, который что-то скрыл, это выдаст. Потому что внутри он себя по чуть-чуть будет грызть из-за того, что обманул или схитрил. Он сам войдет такое состояние, что начнет нервничать и ошибаться. Человек всегда помнит, когда соврал или обманул.
Тот же Тайгер Вудс. Почему его ценят и уважают, почему он лучший – потому что очень честный и порядочный игрок. Гольф – это игра, которая выравнивает тебя. Заставляет вести игру ровно, честно, одинаково. И побеждает тот, у кого хорошая выдержка и правильная ментальная подготовка.
Тайгер Вудс пережил развод, боль и депрессию. А в 43 года вернулся и выиграл главный турнир мира
Гольф только для элиты?
Это игра, которая требует очень много времени. Человек, играющий в гольф, не должен быть привязан к какой-то работе, которая занимает большую часть времени. А человек, у которого есть достаточно свободного времени, скорее всего себя обеспечил. Поэтому да, в какой-то степени это элитный вид спорта.
Но в последние лет 30 мы стараемся развеять миф про элитарность. Потому что гольф – это игра для всех. Я каждый раз в этом убеждаюсь, находясь в Великобритании или путешествуя по Америке. В него играют и таксисты, и повара, и домработники, и чиновники.
Вообще изначально гольф – это игра пастухов. Потом просто в истории произошел момент, когда король Великобритании запретил солдатам в него играть, чтобы они больше времени уделяли стрельбе из лука. И в тот момент гольф стал элитарным видом спорта, потому что в него начали играть вельможи, короли и так далее.
Еще в последние лет 60-70 в Америке стали строить гольф стадионы, которые были предназначены для больших соревнований, где зарабатывали большие деньги. Конечно, эти поля стали элитными и закрытыми – для того, чтобы в них попасть, надо было как минимум иметь большое состояние.
Все это сказалось на то, что гольф стал элитным. Но сейчас много клубов для самого простого класса. Куда человек может прийти пиво попить и в гольф поиграть за 15 фунтов – вполне доступная цена для любого человека. Если человек хочет играть, то он найдет возможность выбрать клуб, который ему по карману.
В России получилось так, что большинство клубов построены известными дизайнерами. За большие деньги. Такого количества полей высокого уровня (особенно вокруг Москвы и Санкт-Петербурга) мало в какой стране можно найти. И, естественно, они стали элитарными. Но все равно сейчас в России достаточно клубов, которые доступны для всех. И большое количество бесплатных детских секций.
Это игра для интеллектуалов?
В нем нужно думать так же, как в шахматах. Там все комбинации совершаются на доске, а в гольфе – на поле. Чтобы правильно сыграть лунку, нужно помимо хороших физических данных правильно рассчитать силы.
Нужно уметь здраво мыслить. Большинство новичков говорят: бей дальше – будешь ближе к цели. Но эта стратегия не всегда приводит к хорошему результату. Для хорошего результата нужен грамотный расчет, а не сильный удар. Поэтому среди видов спорта, где есть физическая нагрузка, гольф – самый интеллектуальный.
И он требует достаточно больших физических усилий. Одна игра занимает порядка пяти часов. Игроки проходят около десяти километров. Плюс тренировки. Профессиональные игроки тренируются каждый день. Плюс мы к этому добавляем фитнес и йогу, которыми занимаются гольфисты. Поэтому в среднем игрок проводит семь-восемь часов на гольфе в день.
То есть гольф физически достаточно серьезный спорт. Человек должен каждый день проходить 10 километров, при этом совершать удары и размышлять над тактикой ведения игры.
Гольф – это медитация?
Да, она во всем. Ты говоришь сам с собой. Настраиваешь себя. Задаешь правильные мысли. Это молитва, если хотите. Чтобы получилось хорошо, нужно хорошо помолиться или помедитировать. Задать мозгу правильный путь к цели.
Каждый игрок, выходящий на поле, прежде всего, медитирует и думает о том, куда он хочет попасть. Все спортсмены медитируют, но в гольфе это один основополагающих моментов. И тот, кто научился это делать, в принципе становятся успешными в любой сфере жизни. Потому что знает, как правильно себя настроить, чтобы достигнуть цели.
Это самый одинокий вид спорта?
Точно нет. Но есть тип игроков, которые любят играть в одиночестве, общаться с природой, почувствовать энергию космоса. Но таких очень-очень мало.
Это игра индивидуальная, в ней все зависит от тебя самого. При этом она одна из самых социальных. Потому что тут люди много общаются прямо во время игры. И после: игроки любят собираться, общаться, делиться эмоциями, обсуждать игровые моменты.
В гольфе все заключается в том, чтобы пойти в клуб, найти хорошего собеседника. С которым ты в течение этих пяти часов будешь с удовольствием общаться, делиться эмоциями, говорить на отвлеченные темы. К тому же в гольф можно играть каждый день с разными людьми. Если в футболе ты привязан к одной команде, то в гольф можешь за неделю сыграть с двадцатью и пообщаться с ними на самые разные темы.
Игроки стоят на месте и не потеют. Почему это спорт?
Матч в гольфе – это 18 лунок, то есть около 10 километров ходьбы. До игры нужно основательно размяться и отбить 50-60 ударов. На поле сделать 100 ударов во время игры. Это большая нагрузка. Неподготовленному человеку она не под силу.
Было много случаев, когда мне говорили: а пойду я с тобой погуляю по лункам. Ну, пойдем погуляем! Я несу клюшки на себе – это семь-восемь килограмм всей амуниции. А друг идет рядом пустой. И на девятой-десятой лунке у него начинается: где здесь можно присесть? А это еще не половина пути.
Я каждый день вижу на поле людей, обливающихся потом. Потому что они просто идут. Ходьба ведь это большая кардионагрузка. Поэтому это спорт в самом чистом виде.
Как тренируются гольфисты?
Непрофессиональные игроки – это общефизическая подготовка, которая поддерживает мышцы в хорошем состоянии. Чтобы много пройти – надо тренировать ноги. Чтобы далеко бить – ноги, спину, пресс. Чтобы не уставать – повышать выносливость. Чтобы удар был хорошим и плавным – заниматься растяжкой, йогой. Чтобы дыхание было ровным – плавать. Чтобы удар длиннее – заниматься прыжками для взрывной силы.
Для профессиональных спортсменов есть специальные программы. В них уделяется внимания тем группам мышц, которые требуют наибольшего внимания в конкретном случае – что спортсмену нужно усиливать.
Травмы в гольфе существуют?
Бывают, но они чаще всего профессиональные. И обычно случаются у любителей. Обычно из-за перенагрузки. Любитель может почувствовать себя Арнольдом Шварценеггером и пройти 36 лунок вместо 18. Или бить по каждому мячу с неистовой силой. Это просто неразумно. Мышцы и суставы не выдерживают.
Еще один вид травм по глупости – когда стоишь там, где не должен. Тогда в голову может прилететь мячик. И такое регулярно происходит, что в людей попадает мяч. Опять же из-за их глупости или незнания правил. За 30 лет моей карьеры были два случая, когда человеку мячом попадало прямо в глаз. Всегда нужен грамотный подход и знание правил.
Хочу заняться гольфом. Что нужно и сколько это будет стоить?
Для новичка достаточно купить комплект за 400-500 долларов. Для игрока среднего уровня – набор за 1500-2000. Для тех, кто хочется унестись и взять все самое крутое – 3000-3500.
Но вообще для начала достаточно купить одну клюшку. Первые пять-семь занятий новичку явно больше не понадобится. За 50 долларов можно купить хорошую б/у-шную. Можно еще дешевле. Плюс корзинка мячей – 2.5 доллара.
Зачем профессиональному гольфисту десяток разных клюшек – потому что каждая предназначена для удара на разное расстояние. По правилам максимальное количество в наборе – 14 штук.
В общем, не нужно много денег, чтобы начать. Главное – хотеть. Пастухи, которые первыми начали играть в гольф, у них была просто одна палка, которой они гоняли камешки по дюнам и забивали их в норы сурков.
Как гольф появился в России
Когда я учился в седьмом классе (это был 1988 год), к нам в школу пришел тренер и сказал, что открывается секция гольфа, приходите. Мы и пошли. Я прошел отбор, попал в команду. Параллельно занимался греко-римской борьбой, был мастером спорта. В 22 года окончательно переключился на гольф. И он стал моей жизнью: я занимался им каждый день с утра до вечера, просто без остановки.
Гольф в России начался с того, что Свен Тумба-Юханссон предложил построить клуб в центре Москвы. И получил поддержку от руководства страны. Вообще, было два проекта по гольфу, которые параллельно разрабатывались во второй половине 80-х. И вот в 1988-м появился первый гольф клуб в СССР, в который я и пришел.
Гольф тогда привлек экзотикой. Время такое было – все менялось. И нас тянуло к чему-то новому, было интересно. А в гольфе еще была своя культура, много иностранцев, с которыми мы общались и потихоньку учили язык.
В 1993 году я выиграл чемпионат России. И с того момента люди стали приходить ко мне учиться играть. Тренеров тогда в стране почти не было. Все иностранцы, которые научили нас, уже разъехались.
К 1997-му мы с группой ребят организовали профессиональную ассоциацию гольфистов России. Стали даже писать какие-то лекции для института физкультуры, разрабатывать методики обучения, учить молодежь. Потом появились меценаты, которые поддержали нас.
В 1991 году благодаря гольфу я поехал на первые соревнования, в Лондон, в Шотландию. Меня тогда сразу зацепила британская культура и образ жизни. Играя в гольф, я объездил много стран. Но Великобритания и Лондон зацепили с той самой первой поездки, поэтому очень хотелось сюда перебраться. Вот и я переехал два года назад в Лондон. А до этого 16 лет проработал в Казахстане – был директором гольф-клуба Nurtau и генеральным секретарем федерации.
Сейчас я регулярно езжу в гольф-клубы: и играю, и тренирую, и сам тренируюсь. По-прежнему играю профессионально. В турнирах местного значения. Для международных турниров уже не тот возраст. Я не туровый игрок, я скорее игрок-преподаватель. Чаще всего так: люди играют в профессиональных турнирах, а потом становятся тренерами. А я почти сразу был и игроком, и тренером.
Про шахматы можно так же сказать: в чем спорт, если сидят?..