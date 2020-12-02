гольф
Тайгер Вудс
Константин Лифанов
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#гольф #Тайгер Вудс #Константин Лифанов

Гольфист отвечает на стыдные вопросы. Почему там только богатые? Не одиноко в игре? В чем вообще спорт, если вы просто стоите?

02 декабря, 16:00
Валера Полевиков

Гольф никогда не показывают по массовым каналам и не обсуждают в новостях. А главная ассоциация − американские бизнесмены из фильмов. При этом гольфисты всегда в топе по доходам, а гольф входит в десятку самых популярных видов спорта мира. Как так?

Есть ощущение, что мы очень его недооцениваем и почти ничего не знаем. За почти два года «Гол» выпустил всего три материала про гольф (и то – один про Бэйла).

Давайте разбираться, что это вообще за игра, в чем ее феномен и сила. Мы напали с вопросами на Константина Лифанова – одного из главных людей в истории русского гольфа.

Сколько стоят занятия гольфом? В чем кайф просто бить по шарику? Как тренируются гольфисты? Почему гольф − это медитация?

Лифанов побеждал в первом любительском гольф-турнире в России в 1993-м и в первом чемпионате России в 1997-м. Одним из первых в России начал тренировать и разрабатывать методички. Был генеральным секретарем гольфа в Казахстане. Он 32 года в игре и знает о ней практически все.   

Валерий Воробьев

Откуда в гольфе столько денег?

Он ведь в принципе один из самых многочисленных видов спорта в мире. Если брать США, Великобританию и центральную Европу, то в среднем в него играет каждый четвертый-пятый человек. Это первая причина.

Вторая. Гольф требует большое количество экипировки: клюшки, мячи, перчатки, подставки, маркеры, другую мелочевку. Много аксессуаров одежды: кепки, носки, ботинки, рубашки, брюки, куртки, дождевики. Это огромная индустрия, в которой крутятся огромные деньги.

Третья – в гольфе много бизнесменов. Потому что в этой игре человек становится коммуникабельным, учится выстраивать диалог с партнерами по игре. Все эти черты помогают в других аспектах жизни. В том числе в бизнесе.

Если в гольф приходит взрослый человек, значит, у него есть много свободного времени для игры. И большая вероятность, что у него уже есть достаток, который позволяет столько посвящать себя гольфу. Поэтому среди игроков много успешных предпринимателей и бизнесменов. К тому же люди много общаются во время игры. И вот таким образом много связей и партнерств выстраиваться в гольф-клубах.

В чем главный кайф гольфа?

Удары и попадания. Ты идешь на 18 лунок, совершаешь 70-80 ударов за одну игру. Но играешь, по сути, чтобы получить удовольствие от одного двух ударов. Большинство гольфистов скажут: в одной игре у меня получилось три-четыре удара. Так мы говорим про те удары, которые по полету, результату и общему впечатлению были именно такими, какими ты их задумал. Потому что все остальные удары – ты задумываешь одно, а получается либо совсем, либо чуточку другое.

И вот ради этих двух-трех-четырех ударов ты и идешь на поле. От них самое большое удовольствие. Спортивный оргазм.

Еще гольф – это качественная прогулка на свежем воздухе, в хорошем парке. Можно насладиться природой, какими-то красивыми видами, пением птиц, восходами, закатами. Травой, которая сама по себе успокаивает. Только один квадратный метр травы, покрытия гольф-поля, дает столько же кислорода, сколько одно большое дерево. Это все восстанавливает организм и подпитывает его. Поэтому гольф продлевает жизнь.

Чему он учит, кроме ударов клюшкой по мячу?

Гольф был и остается жизненным учением. Когда ребенок приходит играть в гольф, сначала ему прививают человеческие качества. Быть честным, добропорядочным, опрятным, культурным. Точным, пунктуальным, справедливым. Это первое, что ему рассказывают в гольф-клубе.

Гольф – это игра против самого себя. Если ты обманываешь, где-то хитришь, подбрасываешь или пододвигаешь мячик, то в первую очередь обманываешь самого себя. И это обязательно заметят. Издалека видно, когда человек начинает хитрить. Потому что к нему приковано внимание, он один, по психологии его тела это видно. И сам человек, который что-то скрыл, это выдаст. Потому что внутри он себя по чуть-чуть будет грызть из-за того, что обманул или схитрил. Он сам войдет такое состояние, что начнет нервничать и ошибаться. Человек всегда помнит, когда соврал или обманул.

Тот же Тайгер Вудс. Почему его ценят и уважают, почему он лучший – потому что очень честный и порядочный игрок. Гольф – это игра, которая выравнивает тебя. Заставляет вести игру ровно, честно, одинаково. И побеждает тот, у кого хорошая выдержка и правильная ментальная подготовка.

Тайгер Вудс пережил развод, боль и депрессию. А в 43 года вернулся и выиграл главный турнир мира

Гольф только для элиты?

Это игра, которая требует очень много времени. Человек, играющий в гольф, не должен быть привязан к какой-то работе, которая занимает большую часть времени. А человек, у которого есть достаточно свободного времени, скорее всего себя обеспечил. Поэтому да, в какой-то степени это элитный вид спорта.

Но в последние лет 30 мы стараемся развеять миф про элитарность. Потому что гольф – это игра для всех. Я каждый раз в этом убеждаюсь, находясь в Великобритании или путешествуя по Америке. В него играют и таксисты, и повара, и домработники, и чиновники.

Вообще изначально гольф – это игра пастухов. Потом просто в истории произошел момент, когда король Великобритании запретил солдатам в него играть, чтобы они больше времени уделяли стрельбе из лука. И в тот момент гольф стал элитарным видом спорта, потому что в него начали играть вельможи, короли и так далее.

Еще в последние лет 60-70 в Америке стали строить гольф стадионы, которые были предназначены для больших соревнований, где зарабатывали большие деньги. Конечно, эти поля стали элитными и закрытыми – для того, чтобы в них попасть, надо было как минимум иметь большое состояние.

Гольф в 1926 году

Все это сказалось на то, что гольф стал элитным. Но сейчас много клубов для самого простого класса. Куда человек может прийти пиво попить и в гольф поиграть за 15 фунтов – вполне доступная цена для любого человека. Если человек хочет играть, то он найдет возможность выбрать клуб, который ему по карману.

В России получилось так, что большинство клубов построены известными дизайнерами. За большие деньги. Такого количества полей высокого уровня (особенно вокруг Москвы и Санкт-Петербурга) мало в какой стране можно найти. И, естественно, они стали элитарными. Но все равно сейчас в России достаточно клубов, которые доступны для всех. И большое количество бесплатных детских секций.

Это игра для интеллектуалов?

В нем нужно думать так же, как в шахматах. Там все комбинации совершаются на доске, а в гольфе – на поле. Чтобы правильно сыграть лунку, нужно помимо хороших физических данных правильно рассчитать силы.

Нужно уметь здраво мыслить. Большинство новичков говорят: бей дальше – будешь ближе к цели. Но эта стратегия не всегда приводит к хорошему результату. Для хорошего результата нужен грамотный расчет, а не сильный удар. Поэтому среди видов спорта, где есть физическая нагрузка, гольф – самый интеллектуальный.

И он требует достаточно больших физических усилий. Одна игра занимает порядка пяти часов. Игроки проходят около десяти километров. Плюс тренировки. Профессиональные игроки тренируются каждый день. Плюс мы к этому добавляем фитнес и йогу, которыми занимаются гольфисты. Поэтому в среднем игрок проводит семь-восемь часов на гольфе в день.

То есть гольф физически достаточно серьезный спорт. Человек должен каждый день проходить 10 километров, при этом совершать удары и размышлять над тактикой ведения игры.

Гольф – это медитация?

Да, она во всем. Ты говоришь сам с собой. Настраиваешь себя. Задаешь правильные мысли. Это молитва, если хотите. Чтобы получилось хорошо, нужно хорошо помолиться или помедитировать. Задать мозгу правильный путь к цели.

Каждый игрок, выходящий на поле, прежде всего, медитирует и думает о том, куда он хочет попасть. Все спортсмены медитируют, но в гольфе это один основополагающих моментов. И тот, кто научился это делать, в принципе становятся успешными в любой сфере жизни. Потому что знает, как правильно себя настроить, чтобы достигнуть цели.

Это самый одинокий вид спорта?

Точно нет. Но есть тип игроков, которые любят играть в одиночестве, общаться с природой, почувствовать энергию космоса. Но таких очень-очень мало.

Это игра индивидуальная, в ней все зависит от тебя самого. При этом она одна из самых социальных. Потому что тут люди много общаются прямо во время игры. И после: игроки любят собираться, общаться, делиться эмоциями, обсуждать игровые моменты.

В гольфе все заключается в том, чтобы пойти в клуб, найти хорошего собеседника. С которым ты в течение этих пяти часов будешь с удовольствием общаться, делиться эмоциями, говорить на отвлеченные темы. К тому же в гольф можно играть каждый день с разными людьми. Если в футболе ты привязан к одной команде, то в гольф можешь за неделю сыграть с двадцатью и пообщаться с ними на самые разные темы.

Игроки стоят на месте и не потеют. Почему это спорт?

Матч в гольфе – это 18 лунок, то есть около 10 километров ходьбы. До игры нужно основательно размяться и отбить 50-60 ударов. На поле сделать 100 ударов во время игры. Это большая нагрузка. Неподготовленному человеку она не под силу.

Было много случаев, когда мне говорили: а пойду я с тобой погуляю по лункам. Ну, пойдем погуляем! Я несу клюшки на себе – это семь-восемь килограмм всей амуниции. А друг идет рядом пустой. И на девятой-десятой лунке у него начинается: где здесь можно присесть? А это еще не половина пути.

Я каждый день вижу на поле людей, обливающихся потом. Потому что они просто идут. Ходьба ведь это большая кардионагрузка. Поэтому это спорт в самом чистом виде.

Как тренируются гольфисты?

Непрофессиональные игроки – это общефизическая подготовка, которая поддерживает мышцы в хорошем состоянии. Чтобы много пройти – надо тренировать ноги. Чтобы далеко бить – ноги, спину, пресс. Чтобы не уставать – повышать выносливость. Чтобы удар был хорошим и плавным – заниматься растяжкой, йогой. Чтобы дыхание было ровным – плавать. Чтобы удар длиннее – заниматься прыжками для взрывной силы.

Для профессиональных спортсменов есть специальные программы. В них уделяется внимания тем группам мышц, которые требуют наибольшего внимания в конкретном случае – что спортсмену нужно усиливать.

Травмы в гольфе существуют?

Бывают, но они чаще всего профессиональные. И обычно случаются у любителей. Обычно из-за перенагрузки. Любитель может почувствовать себя Арнольдом Шварценеггером и пройти 36 лунок вместо 18. Или бить по каждому мячу с неистовой силой. Это просто неразумно. Мышцы и суставы не выдерживают.

Еще один вид травм по глупости – когда стоишь там, где не должен. Тогда в голову может прилететь мячик. И такое регулярно происходит, что в людей попадает мяч. Опять же из-за их глупости или незнания правил. За 30 лет моей карьеры были два случая, когда человеку мячом попадало прямо в глаз. Всегда нужен грамотный подход и знание правил.

Хочу заняться гольфом. Что нужно и сколько это будет стоить?

Для новичка достаточно купить комплект за 400-500 долларов. Для игрока среднего уровня – набор за 1500-2000. Для тех, кто хочется унестись и взять все самое крутое – 3000-3500.

Но вообще для начала достаточно купить одну клюшку. Первые пять-семь занятий новичку явно больше не понадобится. За 50 долларов можно купить хорошую б/у-шную. Можно еще дешевле. Плюс корзинка мячей – 2.5 доллара.

Зачем профессиональному гольфисту десяток разных клюшек – потому что каждая предназначена для удара на разное расстояние. По правилам максимальное количество в наборе – 14 штук.

Личный архив Константина Лифанова

В общем, не нужно много денег, чтобы начать. Главное – хотеть. Пастухи, которые первыми начали играть в гольф, у них была просто одна палка, которой они гоняли камешки по дюнам и забивали их в норы сурков.

Как гольф появился в России

Когда я учился в седьмом классе (это был 1988 год), к нам в школу пришел тренер и сказал, что открывается секция гольфа, приходите. Мы и пошли. Я прошел отбор, попал в команду. Параллельно занимался греко-римской борьбой, был мастером спорта. В 22 года окончательно переключился на гольф. И он стал моей жизнью: я занимался им каждый день с утра до вечера, просто без остановки.

Гольф в России начался с того, что Свен Тумба-Юханссон предложил построить клуб в центре Москвы. И получил поддержку от руководства страны. Вообще, было два проекта по гольфу, которые параллельно разрабатывались во второй половине 80-х. И вот в 1988-м появился первый гольф клуб в СССР, в который я и пришел.

Гольф тогда привлек экзотикой. Время такое было – все менялось. И нас тянуло к чему-то новому, было интересно. А в гольфе еще была своя культура, много иностранцев, с которыми мы общались и потихоньку учили язык.

личный архим Константина Лифанова

В 1993 году я выиграл чемпионат России. И с того момента люди стали приходить ко мне учиться играть. Тренеров тогда в стране почти не было. Все иностранцы, которые научили нас, уже разъехались.

К 1997-му мы с группой ребят организовали профессиональную ассоциацию гольфистов России. Стали даже писать какие-то лекции для института физкультуры, разрабатывать методики обучения, учить молодежь. Потом появились меценаты, которые поддержали нас.

В 1991 году благодаря гольфу я поехал на первые соревнования, в Лондон, в Шотландию. Меня тогда сразу зацепила британская культура и образ жизни. Играя в гольф, я объездил много стран. Но Великобритания и Лондон зацепили с той самой первой поездки, поэтому очень хотелось сюда перебраться. Вот и я переехал два года назад в Лондон. А до этого 16 лет проработал в Казахстане – был директором гольф-клуба Nurtau и генеральным секретарем федерации.

Сейчас я регулярно езжу в гольф-клубы: и играю, и тренирую, и сам тренируюсь. По-прежнему играю профессионально. В турнирах местного значения. Для международных турниров уже не тот возраст. Я не туровый игрок, я скорее игрок-преподаватель. Чаще всего так: люди играют в профессиональных турнирах, а потом становятся тренерами. А я почти сразу был и игроком, и тренером.

Все фото: imago-images, imagebroker, zumapress, dpa, aflo / global look press
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Комментарии (1)
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vladik12
15 декабря, 16:47

Про шахматы можно так же сказать: в чем спорт, если сидят?..

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