Гольфист отвечает на стыдные вопросы. Почему там только богатые? Не одиноко в игре? В чем вообще спорт, если вы просто стоите?

Гольф никогда не показывают по массовым каналам и не обсуждают в новостях. А главная ассоциация − американские бизнесмены из фильмов. При этом гольфисты всегда в топе по доходам, а гольф входит в десятку самых популярных видов спорта мира. Как так?

Есть ощущение, что мы очень его недооцениваем и почти ничего не знаем. За почти два года «Гол» выпустил всего три материала про гольф (и то – один про Бэйла).

Давайте разбираться, что это вообще за игра, в чем ее феномен и сила. Мы напали с вопросами на Константина Лифанова – одного из главных людей в истории русского гольфа.

Сколько стоят занятия гольфом? В чем кайф просто бить по шарику? Как тренируются гольфисты? Почему гольф − это медитация?

Лифанов побеждал в первом любительском гольф-турнире в России в 1993-м и в первом чемпионате России в 1997-м. Одним из первых в России начал тренировать и разрабатывать методички. Был генеральным секретарем гольфа в Казахстане. Он 32 года в игре и знает о ней практически все.