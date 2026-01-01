Гольф

Главная
Материалы
Новости
Последние материалы
Все материалы
Команда «Что? Где? Когда?» в шаге от поражения получила вопрос про гольф. Что было дальше?
1
#ЧГК
1
Гольфист отвечает на стыдные вопросы. Почему там только богатые? Не одиноко в игре? В чем вообще спорт, если вы просто стоите?
4
#гольф
4
Мейвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. Он заработал почти миллиард долларов
#Флойд Мейвезер
Бэйла упрекают из-за гольфа. Он – суперфанат игры, но она влияет на здоровье
#Гарет Бэйл
Тайгер Вудс пережил развод, боль и депрессию. А в 43 года вернулся и выиграл главный турнир мира
#Тайгер Вудс
Последние новости
Все новости
Гольф
Тайгер Вудс пришел в сознание после операции. Сейчас он восстанавливается в больнице
#Тайгер Вудс
Гольф
Тайгера Вудса госпитализировали после ДТП. У него множественные травмы ног
#Тайгер Вудс
Футбол
Роналду первый среди футболистов заработает миллиард евро за карьеру
#Криштиану Роналду
Футбол
Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен. Федерер зарабатывает больше Леброна
#Лионель Месси