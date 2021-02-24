Тайгер Вудс
гольф
Поделиться:
Комментарии:
0
#Тайгер Вудс #гольф

Тайгер Вудс пришел в сознание после операции. Сейчас он восстанавливается в больнице

4 часа назад

23 февраля Тайгер Вудс попал в автокатастрофу. Что известно:

  • Его машина вылетела за пределы трассы и получила очень серьезные повреждения.
  • Самого Вудса извекли из машины с помощью гидравлических ножниц.
  • В аварии Вудс получил многочисленные травмы ног.

Тайгер Вудс перенес операцию. И сейчас он пришел в себя. В его твиттере появилось заявление (написанное, видимо, его менеджером), в котором сказано, что Вудс в сознании. Сейчас он проходит процедуры и продолжает восстановление в больнице.

Еще по теме
Тайгер Вудс пережил развод, боль и депрессию. А в 43 года вернулся и выиграл главный турнир мира
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Тайгер Вудс
#гольф