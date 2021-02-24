Тайгер Вудс
гольф
Тайгер Вудс пришел в сознание после операции. Сейчас он восстанавливается в больнице
4 часа назад
23 февраля Тайгер Вудс попал в автокатастрофу. Что известно:
- Его машина вылетела за пределы трассы и получила очень серьезные повреждения.
- Самого Вудса извекли из машины с помощью гидравлических ножниц.
- В аварии Вудс получил многочисленные травмы ног.
Тайгер Вудс перенес операцию. И сейчас он пришел в себя. В его твиттере появилось заявление (написанное, видимо, его менеджером), в котором сказано, что Вудс в сознании. Сейчас он проходит процедуры и продолжает восстановление в больнице.
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