Тайгер Вудс пришел в сознание после операции. Сейчас он восстанавливается в больнице

23 февраля Тайгер Вудс попал в автокатастрофу. Что известно:

Его машина вылетела за пределы трассы и получила очень серьезные повреждения.

Самого Вудса извекли из машины с помощью гидравлических ножниц.

В аварии Вудс получил многочисленные травмы ног.

Тайгер Вудс перенес операцию. И сейчас он пришел в себя. В его твиттере появилось заявление (написанное, видимо, его менеджером), в котором сказано, что Вудс в сознании. Сейчас он проходит процедуры и продолжает восстановление в больнице.