Тайгер Вудс
гольф
Тайгера Вудса госпитализировали после ДТП. У него множественные травмы ног
вчера, 23:32
Тайгер Вудс попал в аварию в Лос-Анджелесе, говорится в твиттере местной полиции. Он находился в автомобиле один, других пострадавших нет.
Гольфиста извлекли из машины с помощью гидравлических ножниц и доставили в больницу. Агент Марк Стейнберг сказал ESPN, что у Вудса множественные травмы ног, его оперируют.
В полиции рассказали, что автомобиль получил серьезные повреждения. KABC-TV показал съемку с вертолета, на которой видно лежащую на боку машину.
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