Тайгера Вудса госпитализировали после ДТП. У него множественные травмы ног

Тайгер Вудс попал в аварию в Лос-Анджелесе, говорится в твиттере местной полиции. Он находился в автомобиле один, других пострадавших нет.

Гольфиста извлекли из машины с помощью гидравлических ножниц и доставили в больницу. Агент Марк Стейнберг сказал ESPN, что у Вудса множественные травмы ног, его оперируют.

В полиции рассказали, что автомобиль получил серьезные повреждения. KABC-TV показал съемку с вертолета, на которой видно лежащую на боку машину.