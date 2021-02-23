Тайгер Вудс
гольф
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#Тайгер Вудс #гольф

Тайгера Вудса госпитализировали после ДТП. У него множественные травмы ног

вчера, 23:32

Тайгер Вудс попал в аварию в Лос-Анджелесе, говорится в твиттере местной полиции. Он находился в автомобиле один, других пострадавших нет.

Гольфиста извлекли из машины с помощью гидравлических ножниц и доставили в больницу. Агент Марк Стейнберг сказал ESPN, что у Вудса множественные травмы ног, его оперируют.

В полиции рассказали, что автомобиль получил серьезные повреждения. KABC-TV показал съемку с вертолета, на которой видно лежащую на боку машину.

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