Команда «Что? Где? Когда?» в шаге от поражения получила вопрос про гольф. Что было дальше?
В выпуске «Что? Где? Когда» от 20.12.2020 играла команда Балаша Касумова. За нее вновь сыграл Михаил Скипский.
Скипский впервые сыграл в «Что? Где? Когда» после обвинений в домогательствах. Руководство игры не видит проблем
При счете 5:3 в пользу телезрителей знатокам попался такой вопрос:
«Перед вами здание в центре Манхэттена. Вы видите комнаты с тремя стенами. Что находится перед зданием, и какое увлечение объединяет посетителей этого места?»
Знатоки не придумали за минуту хорошую версию, и Касумов попросил минуту в кредит у Дмитрия Брейтенбихера (это значит, что на следующий из вопросов знатоки должны ответить досрочно). Он согласился дать ее.
Главная звезда «Что? Где? Когда?» сейчас. Управляет триллионами рублей, написал песню про сиськи, стал героем мемов
После еще одной минуты обсуждения Эльман Талыбов ответил: «Посетителей этого места объединяет любовь к театру. Перед зданием находится зрительный зал». Это была неправильная версия.
Правильный ответ:
«Перед зданием находится поле для гольфа. А в здании игроки наносят удары, поэтому им одна стена и не нужна. Так деловые люди тренируют удары, никуда не выезжая».
Команда Касумова проиграла 3:6 и не попала в финал года юбилейного сезона.
И хорошо, что не попали в финал года.