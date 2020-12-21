Команда «Что? Где? Когда?» в шаге от поражения получила вопрос про гольф. Что было дальше?

Знатоки не придумали за минуту хорошую версию, и Касумов попросил минуту в кредит у Дмитрия Брейтенбихера (это значит, что на следующий из вопросов знатоки должны ответить досрочно). Он согласился дать ее.

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После еще одной минуты обсуждения Эльман Талыбов ответил: «Посетителей этого места объединяет любовь к театру. Перед зданием находится зрительный зал». Это была неправильная версия.

Правильный ответ: