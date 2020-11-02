Скипский впервые сыграл в «Что? Где? Когда» после обвинений в домогательствах. Руководство игры не видит проблем

Никаких правовых последствий для Скипского не было. Сам он никак не комментировал обвинения. Единственное последствие – его отстранили от работы с детьми в международной ассоциации клубов ЧГК. Руководство «Что? Где? Когда» никак не реагировало на скандал, только Андрей Козлов сказал: «Грустно, что эта странная американская мода обвинений добралась и до нас».

Первого ноября Скипский вновь появился в клубе, сыграв в финале осенней серии за команду Балаша Касумова.

И генеральный директор компании «Игра» (она производит ЧГК) Наталия Стеценко после игры впервые прокомментировала скандал:

«Хочу сказать тем, кто так волнуется и так эмоционально относится к этой теме, играть или не играть Скипскому. Мне кажется, наш двуглавый орел России растаскивает нас в разные стороны. Хочется спросить: люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо было играть, – они как хотят жить в этой стране: по закону или по понятиям?

У нас если жить по закону, то нет юридических оснований, чтобы кто-то из наших игроков (в том числе Скипский) не играл в «Что? Где? Когда?» Если кто-то хочет жить по понятиям, желаю им, чтобы с ними никогда ничего не случалось и чтобы досужие разговоры не мешали им жить. Все-таки предлагаю жить по закону».