Скипский впервые сыграл в «Что? Где? Когда» после обвинений в домогательствах. Руководство игры не видит проблем
Преподаватель Михаил Скипский впервые после 7 июня сыграл в «Что? Где? Когда».
В июле несколько девушек рассказали, как Скипский домогался до них, когда они были еще несовершеннолетними. Подробный разбор читается в этом материале.
Знаток «Что? Где? Когда?» обвинен в домогательствах к школьницам. Главное
Никаких правовых последствий для Скипского не было. Сам он никак не комментировал обвинения. Единственное последствие – его отстранили от работы с детьми в международной ассоциации клубов ЧГК. Руководство «Что? Где? Когда» никак не реагировало на скандал, только Андрей Козлов сказал: «Грустно, что эта странная американская мода обвинений добралась и до нас».
Первого ноября Скипский вновь появился в клубе, сыграв в финале осенней серии за команду Балаша Касумова.
И генеральный директор компании «Игра» (она производит ЧГК) Наталия Стеценко после игры впервые прокомментировала скандал:
«Хочу сказать тем, кто так волнуется и так эмоционально относится к этой теме, играть или не играть Скипскому. Мне кажется, наш двуглавый орел России растаскивает нас в разные стороны. Хочется спросить: люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо было играть, – они как хотят жить в этой стране: по закону или по понятиям?
У нас если жить по закону, то нет юридических оснований, чтобы кто-то из наших игроков (в том числе Скипский) не играл в «Что? Где? Когда?» Если кто-то хочет жить по понятиям, желаю им, чтобы с ними никогда ничего не случалось и чтобы досужие разговоры не мешали им жить. Все-таки предлагаю жить по закону».
В комментариях под трансляцией из Нескучного сада обсуждают не игру, а слова Стеценко:
«И все стоят, и делают вид, что ничего не произошло. Интеллектуалы страны. По закону хотите жить? Новикова по какому закону выгнали? Позорище, просто позорище».
«Очень удобно притворяться мягкими и пушистыми любителями решать все «по закону, а не по понятиям» и якобы не понимать, что Россия — это такая страна, где, например, принято обвинять в изнасиловании в первую очередь жертву, а мужскую похоть всячески оправдывать».
«Пусть Наталия Ивановна расскажет про закон и понятия Александру Бялко, Борису Бурде, Федору Двинятину и особенно Илье Новикову».
Еще в своем инстаграме высказалась знаток Ольга Быкова:
«Сегодняшняя игра лишний раз подтвердила то, что в целом известно, но до сих пор с трудом осознается: у нас в стране нет института репутации. Как преподавателю мне, возможно, особенно тяжело на это все смотреть. Если вы оказались в ситуации, когда вами манипулируют, когда взрослые распускают руки, в этом нет вашей вины».
А знаток Георгий Арабули продает приз «Хрустальный атом» (его вручают лучшему игроку команде знатоков). Полученные деньги он пожертвует проекту «Тебе поверят», который направлен на сокращение уровня сексуального насилия над детьми.
«Сегодня на Первом канале в прямом эфире «Что? Где? Когда?» играл учитель (надеюсь, что хотя бы бывший), многократно обвиняемый в сексуальных домогательствах к своим ученицам и подопечным. Это событие, а также публичные высказывания официальных лиц из «Что? Где? Когда?» воспринимаются мной как поддержка сексуального насилия».