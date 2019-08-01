Бэйла упрекают из-за гольфа. Он – суперфанат игры, но она влияет на здоровье

«Если мне придется играть в гольф – буду играть». Фразу Бэйла после одной из игр растиражировали в СМИ – валлиец злился, сидя в запасе, и говорил, что у него еще три года по контракту, за каждый надо платить по 17 миллионов.

Если знать, насколько травмоопасен гольф, можно понять, как серьезно это увлечение Бэйла бесило и продолжает бесить Зидана. Еще три года назад была похожая история, когда после одного из матчей валлиец чувствовал себя неважно, но на следующий день поехал играть в гольф, усугубил тем самым травму и на следующий матч через пару дней просто не смог выйти.

В сборной Уэльса, как ее возглавил Райан Гиггз, действовал запрет на гольф во время турнира в Китае, так как тренер боялся рецидива травм в том числе и у Бэйла.

В испанских СМИ уверены – именно гольф серьезно влияет на травматичность Бэйла. Transfermarkt подсчитал, что Бэйл пропустил из-за травм аж 71 матч в «Реале». Конечно, не все они из-за гольфа, но влияние есть. В то же время, гольф для Испании – довольно экзотичный вид спорта, и это хобби футболиста с самого начала разделяли без особого восторга. Валлийцу было все равно – на выходных вместо того, чтобы остаться в Мадриде, он летал домой в Уэльс для игры в гольф.

Еще в 2012-м Бэйл гордо сообщил, что его гандикап (уровень) в гольфе – 11. Как известно, хорошим показателем в гольфе считается значение ниже 18, классный игрок оценивается числом менее 10. Менее пяти – это уже суперпрофи. Говорят, у Бэйла в какой-то момент даже был гандикап «6».