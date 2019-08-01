Бэйла упрекают из-за гольфа. Он – суперфанат игры, но она влияет на здоровье
Странная ситуация случилась в мадридском «Реале». Всем давно известны непростые отношения Зинедина Зидана с Гаретом Бэйлом, уход игрока – дело времени. При этом клубу он до сих пор принадлежит, тренера о нем постоянно спрашивают, а новые странные эпизоды все равно появляются.
«Реал» проиграл «Тоттенхэму» 0:1 на Audi Cup, отправившись на турнир без Бэйла. Почему?
- Позиция клуба – по трансферу до сих пор идут переговоры;
- Позиция тренера – игрок не хочет, да и чувствует себя не очень хорошо;
- Самого футболиста застукали за игрой в гольф.
Оказалось, что Бэйл провел достаточно много времени за игрой в гольф во время игры «Реала» и «Тоттенхэма». Матч он, конечно, не смотрел.
Ситуация нервирует всех, это заметно и по поведению Зидана, которого утомили очередные вопросы о Бэйле. «Надеюсь, он там тренировался. Я не собираюсь мешать людям делать свои дела. У нас у всех есть свои обязанности. Я не лезу в его личную жизнь». Продолжение пресс-конференции возмутило тренера: «Еще один вопрос? Это неуважительно. Вы не сможете поставить меня в неудобное положение. Я больше не буду говорить об этом».
Гольф – страсть Бэйла, которая передалась ему от отца. Прийти поиграть с друзьями, зная, что никто посторонний на поле не проникнет – для него релакс и отвлечение от футбола. Насколько он одержим этим видом спорта, можно понять по фактам.
- В «Реале» Бэйла называют гольфистом;
- В начале года была известна история о том, как Бэйл перед игрой с «Леванте» смотрел на телефоне турнир по гольфу;
- В мадридском доме у него есть гольф-симулятор, в валлийском – поле, скопированное с топовых американских полей.
«Если мне придется играть в гольф – буду играть». Фразу Бэйла после одной из игр растиражировали в СМИ – валлиец злился, сидя в запасе, и говорил, что у него еще три года по контракту, за каждый надо платить по 17 миллионов.
Если знать, насколько травмоопасен гольф, можно понять, как серьезно это увлечение Бэйла бесило и продолжает бесить Зидана. Еще три года назад была похожая история, когда после одного из матчей валлиец чувствовал себя неважно, но на следующий день поехал играть в гольф, усугубил тем самым травму и на следующий матч через пару дней просто не смог выйти.
В сборной Уэльса, как ее возглавил Райан Гиггз, действовал запрет на гольф во время турнира в Китае, так как тренер боялся рецидива травм в том числе и у Бэйла.
В испанских СМИ уверены – именно гольф серьезно влияет на травматичность Бэйла. Transfermarkt подсчитал, что Бэйл пропустил из-за травм аж 71 матч в «Реале». Конечно, не все они из-за гольфа, но влияние есть. В то же время, гольф для Испании – довольно экзотичный вид спорта, и это хобби футболиста с самого начала разделяли без особого восторга. Валлийцу было все равно – на выходных вместо того, чтобы остаться в Мадриде, он летал домой в Уэльс для игры в гольф.
Еще в 2012-м Бэйл гордо сообщил, что его гандикап (уровень) в гольфе – 11. Как известно, хорошим показателем в гольфе считается значение ниже 18, классный игрок оценивается числом менее 10. Менее пяти – это уже суперпрофи. Говорят, у Бэйла в какой-то момент даже был гандикап «6».
Гольф – не единственная претензия к Бэйлу. Не знает язык, не празднует забитые мячи, совсем не компанейский парень – конечно, кто же его будет защищать. Вероятно, Бэйлу все то неважно – сейчас его заклеймят позором из-за игры в гольф вместо матча «Реала», но мыслями игрок и так уже давно не в клубе.
Бэйла как-то спросили, что он думает об игре «ПСЖ». «Я не так уж часто смотрю футбол. Если честно, я лучше предпочту посмотреть гольф», – ответил он. Бэйл вообще признался, что хочет после окончания карьеры чаще играть в гольф. Уже ясно, в чем он найдет себя, когда это случится. Но сейчас, даже в его 30 лет, кажется, конец карьеры футболиста не так уж и далек.