Это не «Бока» выбрала Де Росси – это Де Росси сам выбрал «Боку»
Даниэле Де Росси перешел в «Боку» – неожиданное решение. Его в «Дженоа», «Милане» и «Кальяри», но Де Росси не хотел надевать футболку другого итальянского клуба. Еще был интерес со стороны клубов из МЛС. По данным Джанлуки Ди Марцио, команды заключить с ним контракт на несколько лет, и Де Росси отказался.
Существовала еще вероятность, что Де Росси закончит в «Роме», но после своего ухода он сказал: «Завершение карьеры? Нет, я не сказал еще финальное слово».
Из-за него сорвалось назначение Тотти на должность технического директора и несколько задумок Франческо (например, появление Де Росси в тренерском штабе). Поэтому Тотти и покинул клуб этим летом.
Положение Де Росси в «Роме» частично зависело от Тотти. О том, что он не продлит контракт с «Ромой» было понятно еще в начале весны. Де Росси ждал дальнейших планов руководства. Он задумывался о тренерской карьере, но в родной команде ему не предложили должность в тренерском штабе.
«Бока» стала единственным вариантом для Де Росси, потому что там задумывались о будущем Де Росси.
Де Росси заговорил об Аргентине еще в 2015-м – тогда его впечатлили болельщики «Боки»
В 2015-м Джанлука Ди Марцио сделал интервью с Де Росси, в котором спросил о болельщиках «Ромы».
Тогда футболист ответил: «У «Ромы» уникальные болельщики. Конечно, не самые хорошие результаты стали причиной того, что на стадион не приходят слишком много зрителей. Но те, что с нами, всегда оглушительно поддерживают «Рому». Я не знаю, где есть такие же страстные болельщики. Возможно, в Аргентине. Я как-то случайно увидел матч «Боки Хуниорс». Это фантастика: они поют ради любимого клуба, они готовы отдать за него жизнь».
Не обвиняйте в излишнем пафосе Де Росси. Для него восхищаться фанатами таким образом – нормальные вещи. Болельщики же отвечают ему взаимной любовью. Вот так фанаты «Боки» встретили его в аэропорту Буэнос-Айреса.
Похожая картина творилась и после его медобследования.
«Рома» не умеет расставаться с легендами. В одно лето ушли Де Росси и Тотти
У Тотти была тяжелая ситуация. Сразу же после завершения карьеры «Рома» предложила ему должность одного из директоров. Полномочия следующие: Тотти будет появляться на всех важных мероприятиях команды, отвечать за популяризацию бренда «Ромы», участвовать в обсуждениях трансферов.
В реальности Тотти был сильно ограничен. Переходы Пасторе и Нзонзи он не контролировал. Плюс Тотти продвигал своих собственных кандидатов на руководящие должности команды: например, Джанлуку Петраки – на место спортивного директора. Но Джеймс Палотта, президент команды, не особо слушал Тотти и больше доверял своему другому советнику – Франко Бальдини.
Вряд ли болельщики являются единственной причиной дальнего переезда Де Росси. Этому можно найти минимум еще два объяснения.
Первое – Де Росси хочет начать тренерскую карьеру, «Бока» отпустит его на специальные курсы. По данным Джалуки Ди Марцио, контракт футболиста с новой командой рассчитан восемь месяцев с возможностью расторжения через полгода. Такой пункт прописан в соглашении из-за того, что в феврале в Коверчано начнутся курсы по подготовке тренеров. В случае, если Де Росси захочет попасть на них, клуб спокойно отпустит его.
Второе – дружба c Николасом Бурдиссо. В декабре Бурдиссо назначили на должность спортивного директора команды. Бурдиссо выступал в «Роме» вместе с Де Росси в течение пяти лет. За это время у них сложились теплые дружеские отношения. «Де Росси? Да, я был рад тому, что он перешел в «Боку». Это сильный игрок и хороший человек. Когда президент команды спросил меня о Даниэле, я сразу же сказал, что мы должны пригласить его», – сказал Бурдиссо.
Фото на плашке: ФК «Бока Хуниорс»