Это не «Бока» выбрала Де Росси – это Де Росси сам выбрал «Боку»

Из-за него сорвалось назначение Тотти на должность технического директора и несколько задумок Франческо (например, появление Де Росси в тренерском штабе). Поэтому Тотти и покинул клуб этим летом.

Положение Де Росси в «Роме» частично зависело от Тотти. О том, что он не продлит контракт с «Ромой» было понятно еще в начале весны. Де Росси ждал дальнейших планов руководства. Он задумывался о тренерской карьере, но в родной команде ему не предложили должность в тренерском штабе.

«Бока» стала единственным вариантом для Де Росси, потому что там задумывались о будущем Де Росси.

Де Росси заговорил об Аргентине еще в 2015-м – тогда его впечатлили болельщики «Боки»

В 2015-м Джанлука Ди Марцио сделал интервью с Де Росси, в котором спросил о болельщиках «Ромы».

Тогда футболист ответил: «У «Ромы» уникальные болельщики. Конечно, не самые хорошие результаты стали причиной того, что на стадион не приходят слишком много зрителей. Но те, что с нами, всегда оглушительно поддерживают «Рому». Я не знаю, где есть такие же страстные болельщики. Возможно, в Аргентине. Я как-то случайно увидел матч «Боки Хуниорс». Это фантастика: они поют ради любимого клуба, они готовы отдать за него жизнь».

Не обвиняйте в излишнем пафосе Де Росси. Для него восхищаться фанатами таким образом – нормальные вещи. Болельщики же отвечают ему взаимной любовью. Вот так фанаты «Боки» встретили его в аэропорту Буэнос-Айреса.