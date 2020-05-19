Франческо Тотти

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Футбол
Тотти рассказал, что не любит Рим. Он посетил Колизей только три года назад
#Франческо Тотти
Футбол
Франческо Тотти: «До тех пор, пока ситуация в «Роме» не изменится, я не вернусь в клуб»
#Франческо Тотти
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Крутые моменты футбола без зрителей. Твиттер представил, как это ужасно смотрится
#Футбол
Зацените инстаграм итальянской художницы. Тут про любовь к футболу и России
#Футбол
Тотти развивает собственное агентство. Будет находить таланты и вести их дела
#Франческо Тотти
Владелец «Ромы» продает клуб, потому что поругался с мэрией Рима и не построил стадион
#Рома
Вино, путешествия, мода и минимум мыслей о карьере – это советы Квальяреллы, как быть суперфорвардом в 36
#Фабио Квальярелла
Это не «Бока» выбрала Де Росси – это Де Росси сам выбрал «Боку»
#Даниеле Де Росси
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