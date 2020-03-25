Тотти развивает собственное агентство. Будет находить таланты и вести их дела

А так Тотти представил агентство: «Я рад, что мы наконец-то запустили этот проект. Я надеюсь, что мы найдем много классных игроков. Их на самом деле полно – просто их не замечают. Зачастую это самая большая проблема топ-клубов: они смотрят на распиаренных парней, у которых к 18 годам есть контракты с несколькими компаниями. Но они упускают бриллиантов».

После завершения карьеры Тотти и агентский бизнес – две, очень тесно расположенные друг к другу вещи. Вот несколько моментов: