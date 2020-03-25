Тотти развивает собственное агентство. Будет находить таланты и вести их дела
10 февраля Франческо Тотти в своих соцсетях объявил о запуске стартапа – вместе с группой инвесторов открыл агенство, которое: а) Будет находить игроков (то есть играть роль скаута); б) Помогать им развивать карьеру: подбирать клубы, подсказывать, как вести себя на публике (то есть играть роль агента).
Сопроводил объявление таким видео.
А так Тотти представил агентство: «Я рад, что мы наконец-то запустили этот проект. Я надеюсь, что мы найдем много классных игроков. Их на самом деле полно – просто их не замечают. Зачастую это самая большая проблема топ-клубов: они смотрят на распиаренных парней, у которых к 18 годам есть контракты с несколькими компаниями. Но они упускают бриллиантов».
После завершения карьеры Тотти и агентский бизнес – две, очень тесно расположенные друг к другу вещи. Вот несколько моментов:
- Тотти считает, что в настоящее время молодые игроки не защищены от соблазнов, поэтому часто проваливаются на ранних этапах карьеры. Виноваты, по мнению Тотти, в том числе и агенты. «Молодым футболистам нужны друзья с головой, которые одернут в случае неправильного хода или подскажут в трудные времена. Такую роль должны играть агенты. Но сейчас они заботятся лишь о своем состоянии – им все равно на дружбу с игроками».
- Тотти фантазирует. Если бы он стал агентом молодого себя, то принял бы такое решение: «Я бы предложил молодому себе уйти из «Ромы», если играл за «Рому» в настоящее время. В «Роме» не ценят молодых футболистов, их просто продают. Нужно поискать другое место для развития».
- Еще под конец 2019-го Тотти пробовал пробиться в агентский бизнес. Итальянские СМИ писали, что он предлагал сотрудничество Себастьяну Эспозито из «Интера». Но до какой-то конкретики эта тема не дошла.