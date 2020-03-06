Полиция проводит обыски в офисах юриста Роналду, агента Жорже Мендеша и португальских клубов. Это часть расследования по делу об отмывании денег

Португальские налоговые органы заявили о расследовании после нескольких проверок, которые проводились с 2015 года. Службы интересуются делами по возможному отмыванию денег.

Португальская полиция провела массовые обыски как последний этап операции Fora de Jogo (в переводе – «Офсайд»). Всего их было 76. Где они проводились:

В офисах и домах агента Жорже Мендеша;

В офисе Карлоса Осорио – юриста Криштиану Роналду;

В офисах португальских клубов, как топовых («Порту», «Бенфики», «Спортинга», «Браги»), так и середняков-аутсайдеров («Маритиму», «Портимоненсе», «Эшторила»);

В домах бывших и действующих игроков «Порту» – Касильяса, Макси Перерйры, Данилу и Джексона Мартинеса.

Сообщается, что среди прочих дел под подозрение попали трансферы Касильяса, Фалькао и Хамеса.

«Порту» и «Бенфика» выпустили заявления, где подтвердили информацию об обысках в их офисах. Касильяс также подтвердил факт обысков и пояснил, что прозрачность – это один из его принципов.