Жорже Мендеш

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Футбол
Награды лучшим в XXI веке от Globe Soccer Award получили Роналду, Гвардиола, «Реал» и агент Мендеш
#Криштиану Роналду
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Секреты первого трансфера Роналду: мама на базе «Арсенала», Улье кричит от шока, Венгер запрещает клиентов Мендеша
#Криштиану Роналду
Полиция проводит обыски в офисах юриста Роналду, агента Жорже Мендеша и португальских клубов. Это часть расследования по делу об отмывании денег
#Жорже Мендеш
Португалию разрывает неизвестный клуб: там полсостава бразильцев, маленький стадион и влияние Мендеша
#Фамаликан
Теперь Дзюба точно уедет в АПЛ. Сложились все факторы
#Артем Дзюба
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