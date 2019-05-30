Теперь Дзюба точно уедет в АПЛ. Сложились все факторы

Артем Дзюба пока играет в «Зените», но мыслями уже в Англии. В интервью «СЭ» Дзюба рассказал важную информацию о работе над собственным будущем и раскрыл интересный факт: летом он отказался от предложения из Китая на 9 миллионов в год.

«У меня есть контракт на год, до 1 января, с португальцами – компанией агента Жорже Мендеша. Они приезжали к нам на сборы в Испанию, без Мендеша, но был ближайший помощник. Все обсудили, подписали соглашение, главная цель – смотрим на Англию», – сказал Дзюба.

В этом году 30-летний Дзюба стал чемпионом с «Зенитом». Его контракт с клубом действует еще год, но продление пока не предлагали. Сам Дзюба играл хорошо: была безголевая серия во всех турнирах, но в РПЛ Дзюба все равно забил восемь голов и сделал 11 результативных пасов.