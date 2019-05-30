Теперь Дзюба точно уедет в АПЛ. Сложились все факторы
Артем Дзюба пока играет в «Зените», но мыслями уже в Англии. В интервью «СЭ» Дзюба рассказал важную информацию о работе над собственным будущем и раскрыл интересный факт: летом он отказался от предложения из Китая на 9 миллионов в год.
«У меня есть контракт на год, до 1 января, с португальцами – компанией агента Жорже Мендеша. Они приезжали к нам на сборы в Испанию, без Мендеша, но был ближайший помощник. Все обсудили, подписали соглашение, главная цель – смотрим на Англию», – сказал Дзюба.
В этом году 30-летний Дзюба стал чемпионом с «Зенитом». Его контракт с клубом действует еще год, но продление пока не предлагали. Сам Дзюба играл хорошо: была безголевая серия во всех турнирах, но в РПЛ Дзюба все равно забил восемь голов и сделал 11 результативных пасов.
Дзюба выполнил все цели в России
Дзюба стал одним из символов российского футбола, но до этого сезона ни разу не был чемпионом. Сейчас все достигнуто – Дзюба официально выиграл все возможные трофеи в российском футболе.
Он брал Кубок России с «Ростовом», дважды побеждал в Суперкубке с «Зенитом», а теперь наконец-то забрал золото РПЛ. До этого Дзюба три раза брал серебряные медали со «Спартаком», а с «Зенитом» получил две бронзы.
Даже в игровом плане Дзюба уже вышел на новый уровень. Когда «Зенит» купил Азмуна, роль Дзюбы поменялась. За голы отвечал новичок, а Дзюба помогал ему самоотдачей и передачами. В летнее трансферное окно достаточно времени, чтобы клуб нашел ему замену даже такому универсальному игроку.
Мог уехать уже несколько раз
Летом 2018-го Дзюба качественно отыграл на домашнем чемпионате мира, где дошел со сборной до четвертьфинала. Ходили слухи об интересе к нему со стороны «Уотфорда» и «Кардиффа». В конце августа Дзюба рассказал, что вел переговоры, которые так и не дошли до конкретного соглашения:
«Разговоры бывали, но о конкретике трудно говорить. С Англией... вот с несколькими командами был разговор. Называть их смысла нет. Это, конечно, не «Арсенал», но пониже чуть-чуть. «Вест Бромвич»? Нет, чуть повыше, получше. Не низ, а середина. Был такой интерес. И, надеюсь, что еще есть».
В декабрьском интервью «СЭ» от Дзюбы было больше конкретики. Он рассказал, что весь отъезд сорвался в последний момент. Главный шанс был в переговорах с «Вест Хэмом», но в последний момент исчезли важные для организации перехода люди.
«Я давал авторизацию на «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Про «Кардифф» я сразу сказал, что нет, потому что это команда, которая вылетит на 100 процентов. Наполучать там сотрясений и через год вернуться домой с Паркинсоном – нет уж, спасибо», – говорил Дзюба.
Он мог уехать и зимой, но там было предложение именно от «Кардиффа». О нем в эфире «Матч ТВ» рассказывал футбольный функционер Юрий Белоус. «Кардифф» был готов на трансфер за 25 миллионов фунтов из-за поиска срочной замены на место Салы. Ничего не сложилось.
Мендеш все устроит
В 30 лет Дзюбе еще не поздно уезжать в Европу. Особенно если его трудоустройством займется компания GestiFute. Именно эту организацию основал Жорже Мендеш. У GestiFute множество известных клиентов по всему миру: Роналду, Бернарду Силва, Хамес, Эдерсон.
Переход Роналду из «Реала» в «Ювентус», арендные дела Хамеса с «Баварией», трансфер Фабиньо в «Ливерпуль» – эти громкие сделки проходили с участием Мендеша и его людей. Есть и менее громкий, но тоже показательный пример.
«Вулверхэмптон» только вышел в АПЛ, а сразу занял там седьмое место. Мендеш тоже вложился в командный успех. Невеш, Жота, Патрисиу, Кошта, Моутинью, Кавалейру – ключевые игроки «Вулверхэмптона» как раз работают с GestiFute.
«Чемпионат» уже дал инсайд, что трудоустройством Дзюбы займется лично Мендеш. Если ничего не получится, то агент останется без гонорара. «СЭ» сделал логичный вывод, что Дзюбой интересуется именно «Вулверхэмптон». Пока именно этот вариант остается для него самым реальным.