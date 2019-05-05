Что не так с чемпионством «Зенита»? Объясняем на фактах

«Зенит» в пятый раз в своей истории выиграл чемпионат России. В этот раз получилось довольно уверенно: с неплохим отрывом от конкурентов, с поставленной игрой, с лидерами в хорошей форме.

Но слепо восхищаться «золотом» Семака не стоит. Мы нашли пять моментов, которые могут испортить настроение от долгожданной победы.

Лидер за решеткой

История Александра Кокорина – одна из самых загадочных в росфутболе за последнее время. С одной стороны, он, его брат, Мамаев и общий друг разобрались с чиновником и водителем ведущей «Первого канала» и теперь вполне логично сидят в СИЗО и ждут своего приговора. С другой стороны, прокурор намекает на групповой сговор и пытается обвинить компанию в том, чего она точно не совершала.