Что не так с чемпионством «Зенита»? Объясняем на фактах
«Зенит» в пятый раз в своей истории выиграл чемпионат России. В этот раз получилось довольно уверенно: с неплохим отрывом от конкурентов, с поставленной игрой, с лидерами в хорошей форме.
Но слепо восхищаться «золотом» Семака не стоит. Мы нашли пять моментов, которые могут испортить настроение от долгожданной победы.
Лидер за решеткой
История Александра Кокорина – одна из самых загадочных в росфутболе за последнее время. С одной стороны, он, его брат, Мамаев и общий друг разобрались с чиновником и водителем ведущей «Первого канала» и теперь вполне логично сидят в СИЗО и ждут своего приговора. С другой стороны, прокурор намекает на групповой сговор и пытается обвинить компанию в том, чего она точно не совершала.
Кокорин так не вовремя выпал из «Зенита»: после неплохого прошлого сезона на клубном уровне, после восстановления от тяжелой травмы, после возвращения на поле. Иногда, когда нападающие «Зенита» страдали от слабой результативности, Семаку точно не хватало Кокорина. Но нападающий за решеткой: уже долго и пока не понятно, сколько он еще там пробудет. Минус один классный игрок и плюс один удар по имиджу клуба.
Вялый отрезок в конце первого круга мог все испортить, но спасла зима
Матчи в ноябре и начале декабря могли разломать чемпионские амбиции «Зенита». В пяти встречах «Зенит» выиграл дважды («Ахмат» и «Ростов»), все остальные матчи, с ЦСКА, «Арсеналом» и «Рубином», питерцы проиграли.
На фоне плохих результатов «Зенит» демонстрировал откровенно вялую игру. Дзюба забывал, что можно забивать голы, защитники допускали обидные ошибки, атака не дожимала соперников тогда, когда нужно было это делать. Привычный кураж «Зенита» исчез, а Сергей Семак подвергся массовой атаке – волшебство тренера пропало, можно и помочить его за провалы.
«Зенит» спасло зимнее трансферное окно. Летом Семаку не дали денег на трансферы, и единственной его значимой покупкой стало привлечение свободного агента Маркизио (о нем мы поговорим позже). Зимой руководство команды поняло, что без точечных закупок до чемпионской ленточки первым можно и не добраться. Боссы «Питера» раскошелились на 27 миллионов евро, приобрели Барриоса, Ракицкого и Азмуна и сделали этот сезон.
Ракицкий краснел после поцелуев Оздоева и дырявил голкиперов ударами со штрафных. Азмун вновь вернул нападению «Зенита» статус самой опасной в РПЛ. Барриос выжигал соперников в центре поля. Все вместе классно вписались в состав в самый необходимый момент и сыграли важнейшую роль в этом чемпионстве «Зенита».
Маркизио растворился
Летом «Зенит» подписал Клаудио Маркизио. Ожидания: он будет тащить «Зенит», станет вдохновителем команды в Лиге Европы, поведет Питер за чемпионством РПЛ.
В итоге последний матч в чемпионате Маркизио провел в начале декабря. Говорят, он получил очень неприятное повреждение и будет долго восстанавливаться. Говорят, он конфликтует с Семаком (правда, сам тренер это отрицает). Шикарная PR-кампания, которая не переросла ни во что более стоящее. Реальность же в этой ситуации такова: «Зенит» брал Маркизио в качестве легенды, способной попылить в чемпионате, который по уровню легче итальянского. А получил футболиста, говорящего о кофе, музеях, специфичных русских водителях, но не демонстрирующего никаких чудес на поле.
Воспитанники не играют в «Зените»
Вся основа команды состоит из покупных игроков. Воспитанников в ней нет. В этом сезоне за «Зенит» сыграли всего два выпускника академии питерцев: Леон Мусаев (4 минуты на поле) и Денис Терентьев (12 минут в игре). Все остальные (Воробьев, Гойло, Городовой, Кизеев, Рыбиков, Скроботов) просто появлялись в запасе клуба, но так и не выходили на поле.
«Зенит» – первый клуб в стране по финансовым возможностям. Но вместо того, чтобы прокачивать свой состав крутой молодежью, команда полагается на скиллы приобретенных футболистов. Возможно, это не самая правильная тактика. Об этом говорит как минимум пример Луки Джорджевича (пусть он не воспитанник, но в системе клуба с 17 лет). Форвард с 2012 года ждет шанса появиться в основе «Зенита», а в итоге приносит питерцам чемпионство, играя за «Арсенала» и выбивая «Локомотив» из гонки за золотые медали.
Возникает вопрос: чем молодой и перспективный форвард, забивший семь голов в этом сезоне, хуже условного Заболотного?
У чемпиона не было конкурентов
Эта тенденция повторяется чуть ли не третий сезон подряд. «Спартак» и «Локо» забирали чемпионство, когда их соперники решали собственные задачи. В этом году то же самое произошло и с «Зенитом».
«Локомотив» проводит неплохой сезон. Но слабый старт, вялая середина и большая нагрузка (ЛЧ, РПЛ и Кубок) притормозили «Локо» в погоне за «Зенитом».
«Краснодар». Там есть перспективный тренер, который умеет внедрять все тактические новинки в игру команды. Но как только клуб максимально близко подобрался к первому месту, тут же всплыли скандалы с контрактами Игнатьева и Шапи. «Краснодар» просто не выдержал внимание, которое свалилось на него в начале весны. Кажется, Галицкому придется проделать огромную работу, чтобы его клуб был более стрессоустойчивым в подобных ситуациях.
ЦСКА – продали Витиньо и Головина, кое-как собрали состав после ухода лидеров, и это огромный плюс для Виктора Гончаренко. Проблема в том, что дефицит кадров до ужаса ослабил ЦСКА. Вместо уверенных побед над «Уфой» и «Оренбургом» команда получила ничью и поражение. Отсутствие ресурсов как бы изначально предполагало такое развитие событий. Просто оно сыграло свою роль в самый неподходящий момент.
«Спартак». Разве стоит что-то говорить о команде, болельщики которых дерутся из-за игрока, бесконечно матерят владельца и вспоминают, как хорошо было при Каррере?
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Но «Зенит» – чемпион, и это главное. Подобные аргументы могут приводить болельщики других команд. Но для питерцев, встречающих своих кумиров пятитысячной толпой, сейчас нет ничего важнее успеха, который пришел к ним впервые за четыре года.