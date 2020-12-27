Криштиану Роналду
Реал
Бавария
Футбол
Роберт Левандовски
Хосеп Гвардиола
Жорже Мендеш
Ханс-Дитер Флик
#Криштиану Роналду #Реал #Бавария #Футбол #Роберт Левандовски #Хосеп Гвардиола #Жорже Мендеш #Ханс-Дитер Флик
Поделиться:

Награды лучшим в XXI веке от Globe Soccer Award получили Роналду, Гвардиола, «Реал» и агент Мендеш

0

Премия Globe Soccer Awards учреждена европейской ассоциацией агентов игроков и клубной ассоциации. Она вручается с 2010 года.

Победители-2020:

Также были номинации лучшим в XXI веке:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Криштиану Роналду
#Реал
#Бавария
#Футбол
#Роберт Левандовски
#Хосеп Гвардиола
#Жорже Мендеш
#Ханс-Дитер Флик