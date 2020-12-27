Криштиану Роналду
Реал
Бавария
Футбол
Роберт Левандовски
Хосеп Гвардиола
Жорже Мендеш
Ханс-Дитер Флик
#Криштиану Роналду #Реал #Бавария #Футбол #Роберт Левандовски #Хосеп Гвардиола #Жорже Мендеш #Ханс-Дитер Флик
Поделиться:
Награды лучшим в XXI веке от Globe Soccer Award получили Роналду, Гвардиола, «Реал» и агент Мендеш
0
Премия Globe Soccer Awards учреждена европейской ассоциацией агентов игроков и клубной ассоциации. Она вручается с 2010 года.
Победители-2020:
- Лучший игрок года – Роберт Левандовски.
- Лучший клуб года – «Бавария».
- Лучший тренер года – Ханс-Дитер Флик.
Также были номинации лучшим в XXI веке:
- Лучший игрок XXI века: Криштиану Роналду.
- Лучший клуб XXI века: «Реал».
- Лучший тренер XXI века: Хосеп Гвардиола.
- Лучший агент XXI века: Жорже Мендеш.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые