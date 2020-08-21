Флик подружился с лидерами, заставил их играть творчески и поменял тренировки. В этом секрет «Баварии»

Флик никогда не ставит себя в центре внимания и всегда бьется за свои взгляды – два правила, которые помогли ему удержаться в «Баварии»

С первого взгляда Флик кажется своим парнем: мягким и дружелюбным. Но когда он попадает в рабочую среду, то меняется. У Флика есть свои принципы, взгляды, которые он четко отстаивает. Это важно, когда ты управляешь таким большим клубом.

У Ковача и спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича были проблемы. Они не доверяли друг другу в трансферных вопросах, в вопросах по построению команды. Все это выливалось в микроконфликты и слухи, что кто-то кого-то недолюбливает.

При Флике такого не было. Он не скандалил с руководством, но и не соглашался с ним во всем. Когда в январе «Бавария» вышла на трансферное окно, Флик сразу же сообщил Салихамиджичу, что ему нужен правый защитник.

Источник внутри команды говорит The Athletic, что Салихамиджич долго возмущался – и из-за этого возникли первые недопонимания. Но потом Флик объяснил ему, что еще один защитник нужен для глубины состава. Так «Бавария» взяла Альваро Одриосолу – глобально картину он не изменил, но для лавки пригодился.

Вот так подход Флика характеризует источник внутри клуба: «У него есть свое мнение и свое видение. Если он чувствует, что отстаивает правильную позицию, то пойдет до конца. Он никогда не ставит себя в центр внимания. Поэтому его недооценивали на прежних местах работы».

Кстати, про «никогда не ставит себя в центр внимания». Если «Бавария» побеждала, то он обязательно хвалил игроков (одного или нескольких – без разницы). Когда «Бавария» подписала Сане, он в первую очередь респектанул боссам за сделку. Хотя лично звонил Сане и долго уговаривал его перейти.

Вместо «я» – «мы». Вместо конфликтов – поддержка и взаимопонимание.