Флик подружился с лидерами, заставил их играть творчески и поменял тренировки. В этом секрет «Баварии»
Осень-2019. Ковач не справляется, внутри команды что-то сломалось, лидеры дуются. «Бавария» разрушается изнутри.
15 ноября 2019 года можно называть датой перерождения «Баварии» – именно тогда главным назначили Ханса-Диттера Флика. Были разговоры и об Аллегри, и о других топовых тренерах. Но боссы «Баварии» дали шанс своему: который отдал пять игровых лет клубу и помогал Ковачу.
Это решение помогло «Баварии»: а) Вырвать очень непростое чемпионство; б) Дойти до финала Лиги чемпионов.
Успех!
Флик вернул Мюллера и Боатенга (те снова набрали форму). И утешал Мартинеса, который плакал на скамейке
Состояние некоторых игроков при Коваче:
😡 Мюллер не проходил в состав и впервые за 13 лет игры в основе заговорил о желании сменить команду.
😡 Джером Боатенг тоже редко играл. Немецкие СМИ писали, что он и его агент занимаются поисками нового клуба.
Ковач ушел – пришел Флик. И тут оказалось, что оба игрока еще могут принести пользу основе «Баварии». Доступнее всего изменения внутри команды объяснил Томас Мюллер. В пяти цитатах:
- «До сих пор не понимаю, почему не попадал в состав. Я мог помочь команде. Не так я представлял свою роль – мне исполнилось лишь 30 лет».
- «Если жена отправляет вас за покупками с подробными инструкциями, вы точно знаете, что делать. Но когда таких инструкций нет, вы будете просто стоять в раздумьях перед полками. Есть большой риск, что ужин будет не так хорош».
- «Отпечаток, наложенный работой Флика, невозможно не заметить. Мы все хотим одного и того же и движемся в одном направлении».
- «В последний раз так хорошо натренированы мы были при Гвардиоле. Каждому игроку было позволено добавлять свои штрихи в игру на своих позициях, основываясь на своих предпочтениях, сильных и слабых сторонах, но роль всегда была ясна».
- «Флик задает нам четкие ориентиры. Вот почему мы так хорошо заиграли после его прихода. Ханси всегда был парнем что надо, всегда был прямым, сразу переходил к делу».
Мюллер до прихода Флика не продлевал контракт, его смущало отсутствие игровой практики. Как только Флик стал главным в «Баварии», он не только подписал новое соглашение до 2023 года, но и здорово преобразился.
При Коваче Мюллер мог не играть по шесть матчей подряд. При Флике снова стал лидером, а теперь его результативность поражает. Начиная с 2020-го Мюллер сыграл за «Баварию» 25 матчей – в них он набрал 20 очков по системе «гол+пас».
Ну а матч с «Барсой» – показатель высокой отметки, которую достиг Мюллер.
Такая же ситуация были и у Боатенга: он при Коваче чередовал матчи в основе и на лавке. Флик поверил в него и сделал твердым игроком основы. А вот его рецензия на изменения внутри:
«Мне нужно доверие тренера и штаба. Оно вернулось. Еще до назначения Флика я тренировался хорошо и усердно, но мне не позволяли играть, из-за чего у меня не было возможности войти в ритм. Флик с самого начала сказал мне, что я вхожу в его планы. Теперь я вновь наслаждаюсь футболом».
Когда в октябре Хави Мартинес несколько матчей подряд не выходил на поле, он просто плакал, сидя на скамейке.
В этот момент ему помог не Нико Ковач, который тогда был главным тренером. А его помощник – добрый Ханси Флик: он просто дружески приобнял его и утешил.
«Каждый игрок несчастлив, когда не играет. Каждый хочет много играть. Но нам нужны все футболисты из состава. И каждый получит шанс».
Ковач воспринимал игроков профессионалами без слабостей. Это нормально, когда тебе еженедельно капает на карту сотни тысяч евро. Но такой стиль не подходит, когда внутри команды ломается что-то ментальное.
Ковач не прочувствовал это, давил на своем и прогорел. Флик стал для игроков братишкой, которому можно рассказать о своих проблемах. В этом его главная сила.
После перерыва «Бавария» стала свежее, будто его и не было. Это все тренировки Флика
Особенности тренировок «Баварии» в период всеобщего карантина:
1. Все занимались по индивидуальным программам. Они были похожи у футболистов с одних и тех же позиций. Но Флик следил, чтобы каждый получал нагрузку, на которую лично способен.
2. Главная роль в этих тренировках была у ассистента Дэнни Реля. Вместе с тренером по физподготовке Хольгером Бройхом они составляли план и согласовывали его с Фликом.
3. Все тренировки проходили по видеосвязи. После игроки часто не отключались и обсуждали упражнения и жизнь – это особенно радовало Флика.
«Мне нравится темп игры, который мы задаем. Мы показываем хороший футбол для нескольких месяцев без практики. Но нам нужно работать больше, чтобы стать лучше. Почему мы выглядим хорошо? Нет, я никогда не расскажу вам, чтобы именно мы делали во время паузы. Но могу сказать одно: мы пахали. Это стало нашим главным оружием», – сказал он после матча с «Айнтрахтом».
Флик никогда не ставит себя в центре внимания и всегда бьется за свои взгляды – два правила, которые помогли ему удержаться в «Баварии»
С первого взгляда Флик кажется своим парнем: мягким и дружелюбным. Но когда он попадает в рабочую среду, то меняется. У Флика есть свои принципы, взгляды, которые он четко отстаивает. Это важно, когда ты управляешь таким большим клубом.
У Ковача и спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича были проблемы. Они не доверяли друг другу в трансферных вопросах, в вопросах по построению команды. Все это выливалось в микроконфликты и слухи, что кто-то кого-то недолюбливает.
При Флике такого не было. Он не скандалил с руководством, но и не соглашался с ним во всем. Когда в январе «Бавария» вышла на трансферное окно, Флик сразу же сообщил Салихамиджичу, что ему нужен правый защитник.
Источник внутри команды говорит The Athletic, что Салихамиджич долго возмущался – и из-за этого возникли первые недопонимания. Но потом Флик объяснил ему, что еще один защитник нужен для глубины состава. Так «Бавария» взяла Альваро Одриосолу – глобально картину он не изменил, но для лавки пригодился.
Вот так подход Флика характеризует источник внутри клуба: «У него есть свое мнение и свое видение. Если он чувствует, что отстаивает правильную позицию, то пойдет до конца. Он никогда не ставит себя в центр внимания. Поэтому его недооценивали на прежних местах работы».
Кстати, про «никогда не ставит себя в центр внимания». Если «Бавария» побеждала, то он обязательно хвалил игроков (одного или нескольких – без разницы). Когда «Бавария» подписала Сане, он в первую очередь респектанул боссам за сделку. Хотя лично звонил Сане и долго уговаривал его перейти.
Вместо «я» – «мы». Вместо конфликтов – поддержка и взаимопонимание.
И да, конечно, Флик поменял игру. Главное – снова заставил «Баварию» мыслить творчески
Если кратко, что нового в плане тактики увидели аналитики с приходом Флика:
- Он вернул позиционную игру.
- Изменил работу фланговых футболистов. Контроля там стало больше, вингеры часто смещались в центр.
- Флик повысил эффективность прессинга: он заставил плотнее опекать соперников. Так его игроки преодолевали меньшее расстояние до футболиста, с которым они играли. Меньше бежать – все делают быстрее.
The Athletic выделяет еще одно достижение Флика, которым он сам сильно гордится. При нем футболисты «Баварии» снова получают удовольствие от матчей. Ковач пропагандировал спокойный и скучный футбол. В большинстве случаев это работало, но со временем подход приносил мало пользы.
Флик напомнил футболистам, что они играют за сильнейший клуб в Германии – где-то автоматизм должен уступить креативу. The Athletic пишет, что это больше всего затронуло стандартные положения.
Флик работал в сборной Германии и взял несколько фишек оттуда. Одна из них – ложные движения. В Германии футболисты спотыкались перед штрафными, делали сбивающие замахи. Флик отрабатывал это и в «Баварии».
«Ханси часто делил игроков на несколько команд и отрабатывал стандартные положения. Он оценивал их с точки зрения замысловатости и результата. Побеждала команда, которая забивала так больше голов. Абсолютно детский прием, но это работало – футболисты даже к банальным упражнениям относились позитивнее и творчески», – рассказывает источник внутри клуба.
Теперь «Бавария» снова много побеждает и ставит рекорды
Конечно, глобально прогресс «Баварии» отображают три вещи:
- Чемпионство.
- Победа в Кубке Германии
- Выход в финал Лиги чемпионов.
Но есть куча фактов и цифр, которые расширят эту картину:
- У «Баварии» 20-матчевая серия без поражения в Бундеслиге.
- Сейчас с учетом всех турниров она победила в 20 матчах подряд.
- В июле был рекорд клуба по серии без поражений.
- Флик продолжил победную серию клуба в ЛЧ – при нем «Бавария» выиграла шесть матчей подряд с общим счетом 27:4. Плюс рекорд турнира – десять побед с момента старта группового этапа.
- Побила свой рекорд результативности за сезон в Бундеслиге.
- За весь сезон в Лиге чемпионов у команды 39 голов – персональный рекорд.
- В чемпионате Германии Мюллер сделал 21 ассист за сезон – рекорд Бундеслиги.
- Левандовски третий раз в карьере забивает больше 30 голов за сезон чемпионата Германии.
А что сам Флик говорит о своей «Баварии»
💨 «Мы будто создали небольшой парфюмерный бренд. Но для того, чтобы стать лучше, нам нужно постоянно следить за запахом».
❤️ «Я воспринимаю «Баварию» как семью. Я говорю о ней даже дома с женой: конечно, не про тактику, про внутренние темы. И я сразу сказал об этом игрокам. И сразу дал им понять: у меня нет ни от кого секретов».