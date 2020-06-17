- Херманн Герланд
- Бундеслига
- Футбол
- Матс Хуммельс
- Томас Мюллер
- Давид Алаба
- Бастиан Швайнштайгер
- Бавария
- Бохум
Теневой герой «Баварии» – дед, который спас Мюллера от продажи, сравнил Лама с колбасой и был при всех лучших тренерах
В сезоне-2014/15 «Бавария» выиграла третье чемпионство подряд – в честь этого команда устроила Пепу Гвардиоле пивной душ. В это время его ассистент Херманн Герланд, который работает в клубе более 15 лет стоял в стороне и с улыбкой наблюдал. Журналист Bild увидел Герланда, подошел и спросил, почему тот не ловит алковолны вместе с Гвардиолой.
«Старый я уже для беготни от парней [на тот момент Герланду было 60]. Не хочу потом вонять пивом. Но вот посмотреть на это со стороны я люблю. Знаете, это честь. Я люблю клуб всей душой, хоть я не баварец, а вестфалец».
Через пару минут Герланд уже обливал Швайнштайгера и уворачивался от пива сам.
Херманн Герланд в «Баварии» с 1990 года, но с перерывами: в 95-м попробовал сольное тренерство в «Нюрнберге» «Арминии», «Теннис-Боруссии» и «Ульме» – но быстро вернулся. «Бавария» всегда ценила Герланда и его талант контактировать с молодежью. Франц Беккенбауэр, который лично одобрил возвращение Герланда, говорил: «Для «Баварии» это счастье. В истории клуба было не очень много таких профессионалов. Под его руководством вырастет не один хороший игрок».
Беккенбауэр не ошибся, закинув Герланда во вторую «Баварию». За восемь лет работы там он вырастил охапку звезд:
• Томас Мюллер. Главный любимчик Герланда. В 2009-м «Бавария» хотела продать Мюллера в «Хоффенхайм». Тогда пришел Герланд: если клуб продаст самого перспективного молодого игрока за годы, он уйдет следом. Трансфер отменился.
Сам Мюллер потом скажет: «Херманн – мой любимый тренер. Я много лет работаю с ним, и он всегда поможет: советом или дополнительной работой. Все, что захочешь».
• Филипп Лам. Однажды Герланд оценил его так: «Лам классный, как баварская колбаса». Внутри «Баварии» после этого много шутили и над Ламом, и над Герландом.
• Бастиан Швайнштайгер. Перед уходом он подарил всему персоналу наушники Beats. Герланд почему-то не понял темы и чуть не отдал подарок обратно: вмешался Рибери и объяснил про силу бренда.
• Матс Хуммельс. Герланд сразу называл его трансфер «Боруссии» большой ошибкой.
• Тони Кроос.
• Хольгер Бадштубер. Герланд знал отца Бадштубера. После его смерти Герланд плотно опекал Бадштубера-младшего.
С 2011-го Герланд работает ассистентом в главной «Баварии» – был при ван Гале, Хайнкесе, Гвардиоле, Анчелотти и Флике. Единственный тренер, который отказался от Герланда – Ковач.
Когда Гвардиола не знал язык, за него с игроками общался именно Герланд.
Две истории из карьеры Герланда-ассистента:
1. В 2013-м Гвардиола лично отстоял должность Герланда, потому что ему был нужен человек, который считался авторитетом для лидеров (Алаба, Мюллер и т.д.). Пеп говорил:
«Он выполнял огромный объем работы. Но его главной задачей был контакт с немцами и игроками, говорящими на немецком. Первое время я учил язык, поэтому все личные встречи проводил Герланд. Через него я узнавал, как футболисты оценивали мои тренировки. Когда я подучил немецкий, я разгрузил Герланда. Но он всегда мне очень помогал».
В ответ Герланд отмечал новый уровень аналитики, которому научил Гвардиола: каждую неделю они за несколько дней до матча ковырялись в компьютерах и разбирали соперников – до Гвардиолы так не делал никто.
2. Когда Ковач провалился и вытягивать сезон пришел его ассистент Флик, одно из первых его решений как главного – возвращение Герланда на место ассистента.
«Я родился в Бохуме. Я играл в «Бохуме». Этому клубу я посвятил почти 20 лет. Это мой дом. Но я точно так же могу сказать и о «Баварии». Я люблю Мюнхен, я очень уважаю наших болельщиков. Без «Баварии» моя жизнь была бы неполноценной».