Теневой герой «Баварии» – дед, который спас Мюллера от продажи, сравнил Лама с колбасой и был при всех лучших тренерах

В сезоне-2014/15 «Бавария» выиграла третье чемпионство подряд – в честь этого команда устроила Пепу Гвардиоле пивной душ. В это время его ассистент Херманн Герланд, который работает в клубе более 15 лет стоял в стороне и с улыбкой наблюдал. Журналист Bild увидел Герланда, подошел и спросил, почему тот не ловит алковолны вместе с Гвардиолой.

«Старый я уже для беготни от парней [на тот момент Герланду было 60]. Не хочу потом вонять пивом. Но вот посмотреть на это со стороны я люблю. Знаете, это честь. Я люблю клуб всей душой, хоть я не баварец, а вестфалец».

Через пару минут Герланд уже обливал Швайнштайгера и уворачивался от пива сам.