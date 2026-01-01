Бастиан Швайнштайгер

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Роналду превзошел рекорд Швайнштайгера по матчам на ЧЕ и ЧМ. Теперь у него 39 игр
#Криштиану Роналду
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Теневой герой «Баварии» – дед, который спас Мюллера от продажи, сравнил Лама с колбасой и был при всех лучших тренерах
#Херманн Герланд
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