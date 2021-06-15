Криштиану Роналду
Евро-2020
Бастиан Швайнштайгер
Португалия
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#Криштиану Роналду #Евро-2020 #Португалия #Бастиан Швайнштайгер

Роналду превзошел рекорд Швайнштайгера по матчам на ЧЕ и ЧМ. Теперь у него 39 игр

час назад

Криштиану Роналду вышел на матч Евро-2020 между Португалией и Венгрией (0:0, первый тайм). Теперь у него 39 матчей на чемпионатах Европы и чемпионатах мира – больше, чем у любого другого европейца.

  • Пять чемпионатов Европы. 22 матча, девять голов.
  • Четыре чемпионата мира. 17 матчей, семь голов.

У Швайнштайгера был рекорд в 38 матчей:

  • Четыре чемпионата Европы. 18 матчей, три гола.
  • Три чемпионата мира. 20 матчей, два гола.

Роналду 36 лет. Он дебютировал на Евро в 2004 году, на чемпионате мира – в 2006-м. Это единственный игрок в истории Евро, который провел пять турниров. 

Во время ближайшего чемпионата мира в 2022 году Роналду будет 37. Во время ближайшего Евро в 2022-м – 39 лет.

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Источник:
Opta Paolo
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