Роналду превзошел рекорд Швайнштайгера по матчам на ЧЕ и ЧМ. Теперь у него 39 игр

Криштиану Роналду вышел на матч Евро-2020 между Португалией и Венгрией (0:0, первый тайм). Теперь у него 39 матчей на чемпионатах Европы и чемпионатах мира – больше, чем у любого другого европейца.

Пять чемпионатов Европы. 22 матча, девять голов.

Четыре чемпионата мира. 17 матчей, семь голов.

У Швайнштайгера был рекорд в 38 матчей:

Четыре чемпионата Европы. 18 матчей, три гола.

Три чемпионата мира. 20 матчей, два гола.

Роналду 36 лет. Он дебютировал на Евро в 2004 году, на чемпионате мира – в 2006-м. Это единственный игрок в истории Евро, который провел пять турниров.

Во время ближайшего чемпионата мира в 2022 году Роналду будет 37. Во время ближайшего Евро в 2022-м – 39 лет.