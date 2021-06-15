Будапешт – единственный город Евро-2020, который открыл трибуны полностью. Потому что Венгрия вакцинировала уже половину населения страны

Венгрия примет Португалию в первом туре Евро-2020. Это матч группы F. Половина всех игр группы состоится в Будапеште, другая – в Мюнхене.

Лондон раздумывает над тем, чтобы открыть «Уэмбли» полностью к полуфиналам и финалам, но это пока на уровне догадок. Сейчас только в Будапеште на футболе может собраться практически полный (полный!) стадион. Вмещающий 67 тысяч человек.

На игре Венгрия – Португалия ожидается 61 тысяча болельщиков – немыслимое число и для этого Евро, и для футбола во время пандемии в целом.

Какая ситуация с коронавирусом в Венгрии?

Осенью был всплеск заболеваемости, в середине января 2021-го – относительный спад.

Но очень тяжелым был март, когда были дни, где заболевали даже по десять тысяч человек. Непросто дался и апрель, в какой-то момент в Венгрии даже был самый высокий в мире показатель смертности на душу населения.

И все-таки заболеваемость пошла на спад. Во второй половине мая количество новых случаев перестало заходить за тысячу, а в июне их стало фиксироваться всего несколько сотен.