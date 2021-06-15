Будапешт – единственный город Евро-2020, который открыл трибуны полностью. Потому что Венгрия вакцинировала уже половину населения страны
Венгрия примет Португалию в первом туре Евро-2020. Это матч группы F. Половина всех игр группы состоится в Будапеште, другая – в Мюнхене.
Лондон раздумывает над тем, чтобы открыть «Уэмбли» полностью к полуфиналам и финалам, но это пока на уровне догадок. Сейчас только в Будапеште на футболе может собраться практически полный (полный!) стадион. Вмещающий 67 тысяч человек.
На игре Венгрия – Португалия ожидается 61 тысяча болельщиков – немыслимое число и для этого Евро, и для футбола во время пандемии в целом.
Какая ситуация с коронавирусом в Венгрии?
Осенью был всплеск заболеваемости, в середине января 2021-го – относительный спад.
Но очень тяжелым был март, когда были дни, где заболевали даже по десять тысяч человек. Непросто дался и апрель, в какой-то момент в Венгрии даже был самый высокий в мире показатель смертности на душу населения.
И все-таки заболеваемость пошла на спад. Во второй половине мая количество новых случаев перестало заходить за тысячу, а в июне их стало фиксироваться всего несколько сотен.
Почему ситуация настолько улучшилась?
Венгрия стала массово вакцинировать население. Она разрешила пять вакцин, среди которых есть российская «Спутник V» и китайская Sinopharm. Российская показала наибольшую эффективность в сравнении с четырьмя другими. Венгрия первой из стран Евросоюза стала использовать «Спутник V».
К середине июня полную вакцинацию прошла почти половина всей страны (а первую часть вакцины получили больше половины). «Спутником» привился миллион граждан (население – 9,7 млн), об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как власти относятся к футболу?
Виктор Орбан – известный фанат футбола. Даже церемонию введения в должность премьер-министра он отодвинул по времени, так как хотел посмотреть матчи дубля и главной команды «Видеотона». Он сам и играл, и тренировал, а потом стал успешным политиком. При нем была запущена академия Ференца Пушкаша. Успехи последних лет известны – Венгрия дважды подряд отобралась на Евро, пробилась в элитную группу Лиги наций, а венгерская команда вернулась в группу Лиги чемпионов.
В плей-офф ЛЧ стадион «Ференц Пушкаш» был задействован в матчах «Ливерпуля» и «Лейпцига», а еще – «Ман Сити» и менхенгладбахской «Боруссии». На все это добро дал Орбан.
Орбан повлиял на 100% заполняемости на Евро?
Как пишет The Athletic, венгерская федерация объяснила этот шаг успешной вакцинацией – она хочет подарить много позитива как можно большему количеству болельщиков.
Было и такое мнение: многие не понимают, почему трибунам разрешено заполниться, но ответ очевиден – венгерское правительство просто очень любит футбол и осознает, насколько Евро важно для сборной и для страны.
Как попасть на матч в Будапеште?
- Предъявить справку о вакцинации.
- Прийти в определенное время, указанное в билете, чтобы избежать скопления людей и сохранить дистанцирование.
- Передвигаться обязательно в маске.
Если же фанат не из Венгрии, то он должен показать отрицательный результат ПЦР-теста, который был взят за 72 часа до въезда в страну. Или же быть вакцинированным, но иметь сертификат, выданный страной, у которой с Венгрией заключено соглашение. В этом случае не придется проходить карантин.
А в фан-зоне могут уместиться до 11 тысяч человек. Ношение масок в них – необязательно.