Вспышка коронавируса в Москве и Питере + новые запреты. Что будет с Евро? Фан-зоны работают, а на Россия – Финляндия придут больше 25 тысяч
С марта 2021 года и по начало июня количество заболевших коронавирусом в России оставалось стабильным на уровне восьми-девяти тысяч в сутки. Но примерно с 8 июня начался рост зарегистрированных случаев заражения.
Теперь количество заболевших достигло не менее десяти тысяч в сутки. Например, 14 июня в России выявлено более 13 тысяч новых случаев.
В Москве – больше шести тысяч. Так много – впервые с декабря прошлого года.
Москва и Санкт-Петербург сокращают время работы кафе и ограничивают общественные места
Мэр Москвы Сергей Собянин признал всплеск пандемии. По его мнению, это могло произойти из-за новых штаммов. Он подписал указ о введении новых ограничений в Москве:
- Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.
- С 13 июня рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников.
- С 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат, а также фуд-кортов в торговых центрах.
- С 23:00 до 6:00 – запрет на обслуживание посетителей кафе, ресторанов, ночных клубов.
- Крупные городские парки будут доступны для прогулок, но в них будут закрыты различные аттракционы и спортивные площадки.
В Санкт-Петербурге 14 июня выявлено 865 новых случаев заражения. Там с 17 июня тоже вводятся ограничительные меры:
- Работа ресторанов с двух ночи до шести утра временно запрещена.
- Зрелищно-развлекательные мероприятия на объектах общепита отменены, детские комнаты в кафе и ресторанах – закрыты.
- Наполняемость залов кинотеатров должна уменьшиться с 75% до 50%.
- Максимальное число зрителей культурных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе – не более трех тысяч человек.
- Праздник для лучших выпускников «Бал медалистов» отменен.
Как запреты касаются Евро
Санкт-Петербург вводит ограничения сразу после игры Россия – Финляндия.
- В фан-зонах не будет услуг общественного питания и продажи еды. Только напитки.
- С 14 июня в фан-зонах введен масочный режим. О необходимости носить маски будет объявляться каждые десять минут. Для посетителей закуплено 100 тысяч масок.
О возможном сокращении числа зрителей на матчах в Санкт-Петербурге пока не сообщалось. Изначально «Газпром Арена» может заполняться наполовину. На матч Бельгия – Россия пришло 26 тысяч зрителей. В масках были не все.