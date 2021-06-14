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#Евро-2020 #коронавирус

Вспышка коронавируса в Москве и Питере + новые запреты. Что будет с Евро? Фан-зоны работают, а на Россия – Финляндия придут больше 25 тысяч

час назад

РФС

С марта 2021 года и по начало июня количество заболевших коронавирусом в России оставалось стабильным на уровне восьми-девяти тысяч в сутки. Но примерно с 8 июня начался рост зарегистрированных случаев заражения.

Теперь количество заболевших достигло не менее десяти тысяч в сутки. Например, 14 июня в России выявлено более 13 тысяч новых случаев.

В Москве – больше шести тысяч. Так много – впервые с декабря прошлого года.

Москва и Санкт-Петербург сокращают время работы кафе и ограничивают общественные места

Мэр Москвы Сергей Собянин признал всплеск пандемии. По его мнению, это могло произойти из-за новых штаммов. Он подписал указ о введении новых ограничений в Москве:

  • Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.
  • С 13 июня рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников.
  • С 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат, а также фуд-кортов в торговых центрах.
  • С 23:00 до 6:00 – запрет на обслуживание посетителей кафе, ресторанов, ночных клубов.
  • Крупные городские парки будут доступны для прогулок, но в них будут закрыты различные аттракционы и спортивные площадки.

Aleksander Polyakov / Global Look Press

В Санкт-Петербурге 14 июня выявлено 865 новых случаев заражения. Там с 17 июня тоже вводятся ограничительные меры:

  • Работа ресторанов с двух ночи до шести утра временно запрещена.
  • Зрелищно-развлекательные мероприятия на объектах общепита отменены, детские комнаты в кафе и ресторанах – закрыты.
  • Наполняемость залов кинотеатров должна уменьшиться с 75% до 50%.
  • Максимальное число зрителей культурных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе – не более трех тысяч человек.
  • Праздник для лучших выпускников «Бал медалистов» отменен.

Как запреты касаются Евро

Санкт-Петербург вводит ограничения сразу после игры РоссияФинляндия.

  • В фан-зонах не будет услуг общественного питания и продажи еды. Только напитки.
  • С 14 июня в фан-зонах введен масочный режим. О необходимости носить маски будет объявляться каждые десять минут. Для посетителей закуплено 100 тысяч масок.

О возможном сокращении числа зрителей на матчах в Санкт-Петербурге пока не сообщалось. Изначально «Газпром Арена» может заполняться наполовину. На матч Бельгия – Россия пришло 26 тысяч зрителей.  В масках были не все.

РФС

Оставшиеся матчи в Санкт-Петербурге:

  • 14 июня: ПольшаСловакия.
  • 16 июня: Финляндия – Россия.
  • 18 июня: Швеция – Словакия.
  • 21 июня: Финляндия – Бельгия.
  • 23 июня: Швеция – Польша.
  • 2 июля: четвертьфинал.
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