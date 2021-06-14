Вспышка коронавируса в Москве и Питере + новые запреты. Что будет с Евро? Фан-зоны работают, а на Россия – Финляндия придут больше 25 тысяч

С марта 2021 года и по начало июня количество заболевших коронавирусом в России оставалось стабильным на уровне восьми-девяти тысяч в сутки. Но примерно с 8 июня начался рост зарегистрированных случаев заражения.

Теперь количество заболевших достигло не менее десяти тысяч в сутки. Например, 14 июня в России выявлено более 13 тысяч новых случаев.

В Москве – больше шести тысяч. Так много – впервые с декабря прошлого года.

Москва и Санкт-Петербург сокращают время работы кафе и ограничивают общественные места

Мэр Москвы Сергей Собянин признал всплеск пандемии. По его мнению, это могло произойти из-за новых штаммов. Он подписал указ о введении новых ограничений в Москве: