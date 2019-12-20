Человек, который везде ездит за Слуцким

Они всегда работают вместе

В 2003-м Яровинский пришел по объявлению в «Торпедо-Металлург», куда набирали менеджеров в международный отдел. Сам Яровинский тогда еще учился на третьем курсе факультета журналистики в МГИМО, но его все равно взяли. Там они и пересеклись. В 2015 году Яровинский рассказывал о знакомстве со Слуцким в интервью еженедельнику «Футбол».

«Ни о какой селекции изначально речи не шло, ею занимались уважаемые личности. В селекционный отдел попал года через два, причем очень помог Леонид Слуцкий, который тогда работал тренером дубля. Он много времени проводил с молодежью – Белоус набрал абсолютно новую команду менеджеров, – объяснял разные нюансы», – говорил Яровинский. Тогда Яровинский и получил первый опыт поиска новичков за маленькие деньги.

«Торпедо-Металлург» позже переименовали в «Москву». Слуцкий полноценно перешел на роль тренера главной команды, а Яровинский там же ушел в скаутскую работу. До 2008-го он был в «Москве», потом на год уходил в «Крылья», занимался агентской деятельностью, а в 2014-м снова воссоединился со Слуцким уже в ЦСКА. Естественно, что все переходы Яровинского совпадали с наличием в этих клубах Слуцкого.