Человек, который везде ездит за Слуцким
Новость о назначении Олега Яровинского спортивным директором «Рубина» опубликовали почти одновременно с представлением Слуцкого. Поэтому внимания она получила меньше, чем заслуживала. За селекцию в «Рубине» по-прежнему отвечает Навас – его оставили. Яровинского поставили на пост выше – туда, где он уже работал в московском ЦСКА и в «Крыльях Советов».
Начиная с сентября, Яровинский активно мелькал во всевозможных публикациях со слухами. Он еще работал в «Витессе» вместе со Слуцким, а уже вроде бы договаривался с «Динамо». По этим предположениям и самого Слуцкого отправляли на работу в «Динамо», но оба оказались в «Рубине». Уже несколько лет Слуцкий и Яровинский неразлучно работают в разных клубах, откуда вместе позже уходят на новую работу.
Они всегда работают вместе
В 2003-м Яровинский пришел по объявлению в «Торпедо-Металлург», куда набирали менеджеров в международный отдел. Сам Яровинский тогда еще учился на третьем курсе факультета журналистики в МГИМО, но его все равно взяли. Там они и пересеклись. В 2015 году Яровинский рассказывал о знакомстве со Слуцким в интервью еженедельнику «Футбол».
«Ни о какой селекции изначально речи не шло, ею занимались уважаемые личности. В селекционный отдел попал года через два, причем очень помог Леонид Слуцкий, который тогда работал тренером дубля. Он много времени проводил с молодежью – Белоус набрал абсолютно новую команду менеджеров, – объяснял разные нюансы», – говорил Яровинский. Тогда Яровинский и получил первый опыт поиска новичков за маленькие деньги.
«Торпедо-Металлург» позже переименовали в «Москву». Слуцкий полноценно перешел на роль тренера главной команды, а Яровинский там же ушел в скаутскую работу. До 2008-го он был в «Москве», потом на год уходил в «Крылья», занимался агентской деятельностью, а в 2014-м снова воссоединился со Слуцким уже в ЦСКА. Естественно, что все переходы Яровинского совпадали с наличием в этих клубах Слуцкого.
Яровинского по-настоящему узнали именно в ЦСКА. Это он занимался переговорами с «Ромой», когда Думбия возвращался в ЦСКА на правах аренды. Он же продлевал контракт с Понтусом Вернблумом и оформлял трансферы за маленькие деньги. Ему принадлежат странные подписания Алиева, Страндберга и Амира Натхо. В 2016-м Яровинский совсем загрустил: «Залили пол в офисе слезами от цен на трансферном рынке. Все было очень дорого, прямо безумно».
Их взаимоотношения со Слуцким реально прогрессируют, хотя до поездки в Европу Олег Яровинский почти всегда был где-то за пределами тренерского штаба. Он искал для Слуцкого новичков, но не соприкасался с работой тренера. Все изменилось в «Халле», куда Яровинского пригласили уже после официального назначения Слуцкого. Естественно, что Слуцкий инициировал этот переход, пусть в Англии они и поработали вместе всего пару месяцев.
Летом 2017-го Яровинский завершил работу в ЦСКА, получил тренерскую лицензию и рабочую визу, а потом поехал к Слуцкому. Официально о назначении Яровинского стратегическим директором «Халла» объявили только в октябре, а уже в декабре Слуцкого уволили. Перед приходом Яровинского сам Слуцкий рассуждал о его богатом опыте, но уходили они вместе. Зато потом Слуцкий взял Яровинского в «Витесс», где тот уже был у него одним из тренеров.
«Работа в тренерском штабе Слуцком – это большой шанс, большой опыт. Это очень обогащает с точки зрения понимания процессов, профессии, понимания футбола, каких-то глобальных футбольных вещей, которые состоят из нюансов. Но ты не знаешь, когда о них спросить, потому что понять это можно только когда находишься рядом с ним в штабе», – рассказывал сам Яровинский.
Ему подобный союз всегда нравился. Иначе бы не пошел за Слуцким уже в шестой клуб.
- «Москва»: Слуцкий – главный тренер, Яровинский – скаут.
- «Крылья Советов»: Слуцкий – главный тренер, Яровинский – спортивный директор.
- ЦСКА: Слуцкий – главный тренер, Яровинский – начальник селекционного отдела и спортивный директор.
- «Халл Сити»: Слуцкий – главный тренер, Яровинский – ассистент, стратегический директор.
- «Витесс»: Слуцкий – главный тренер, Яровинский – ассистент.
- «Рубин»: Слуцкий – главный тренер, Яровинский – спортивный директор.