Почему Слуцкий провалился в «Витессе» (и провалился ли вообще?)

Леонид Слуцкий попрощался с «Витессом» в интервью после матча с «Херенвеном». Чуть позже к этому добавилось прощание в инстаграме. Ключевые слова из длинного сообщения Слуцкого: «Футбол – это почти всегда чистые эмоции и веселье. Но иногда футбол – это еще и боль. И острые решения. Одно из них я принял сегодня!».

Слуцкий уходит из «Витесса» по собственному желанию. Даже если бы клуб сам пришел к такому исходу, тренер вряд ли узнал бы об этом к моменту послематчевого интервью. Сейчас есть два вывода по выступлению Слуцкого: либо он сыграл на опережение клубных боссов, либо это было горячее решение на уровне несостоявшегося ухода из ЦСКА (только тогда Гинер не принял отставку).

Со стороны все это выглядит уже вторым провалом Слуцкого в Европе. В «Халле» вышла схожая история по результату – задачи не выполняли, команда проигрывала, поэтому Слуцкий потерял работу. Из «Витесса» Слуцкий ушел после серии из пяти поражений подряд, но причины могут быть глубже поверхностных результатов нескольких матчей.