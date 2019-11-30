Почему Слуцкий провалился в «Витессе» (и провалился ли вообще?)
Леонид Слуцкий попрощался с «Витессом» в интервью после матча с «Херенвеном». Чуть позже к этому добавилось прощание в инстаграме. Ключевые слова из длинного сообщения Слуцкого: «Футбол – это почти всегда чистые эмоции и веселье. Но иногда футбол – это еще и боль. И острые решения. Одно из них я принял сегодня!».
Слуцкий уходит из «Витесса» по собственному желанию. Даже если бы клуб сам пришел к такому исходу, тренер вряд ли узнал бы об этом к моменту послематчевого интервью. Сейчас есть два вывода по выступлению Слуцкого: либо он сыграл на опережение клубных боссов, либо это было горячее решение на уровне несостоявшегося ухода из ЦСКА (только тогда Гинер не принял отставку).
Со стороны все это выглядит уже вторым провалом Слуцкого в Европе. В «Халле» вышла схожая история по результату – задачи не выполняли, команда проигрывала, поэтому Слуцкий потерял работу. Из «Витесса» Слуцкий ушел после серии из пяти поражений подряд, но причины могут быть глубже поверхностных результатов нескольких матчей.
Что не получилось у Слуцкого?
- В «Витессе» Слуцкий не выполнил турнирные задачи. При нем команда вылетела от «Базеля» в квалификации Лиги Европы. В первом сезоне работы Слуцкого «Витесс» попал во внутренний плей-офф за попадание в еврокубки, но там проиграл «Утрехту». Сейчас клуб идет на шестом месте (при минимальном отставании от четверки).
- Перед появлением Слуцкого «Витесс» три сезона стабильно зарабатывал на продаже игроков. Особенно хорошо получилось в сезоне-2017/18, когда клуб заработал на уходе нескольких лидеров 21 миллион евро. Единственная значимая продажа игрока при Слуцком – уход Караваева в «Зенит» за 8 миллионов евро.
- Работа Слуцкого была под угрозой еще в первый сезон. Тогда его уже критиковали во время неудачной серии матчей – «Витесс» проиграл три игры, а еще в одной едва зацепил ничью. Слуцкому дали время, он все наладил – но это был первый сезон с правом на ошибку. Сейчас спад повторился на фоне удачного старта: шаг в развитии клуб не сделал.
- Слуцкий открыто признавал, что «Витесс» – это далеко не топ-клуб. Третье место Слуцкий считал мечтательной целью, при достижении которой можно говорить об удачном сезоне. В интервью Нобелю Арустамяну он рассказывал, что тренеры надолго не задерживаются в этом клубе. Мы проверили: из последних дольше всех работал Петер Бос (три сезона).
- Во второй сезон при Слуцком проявилась еще одна проблема – оборона. В восьми матчах из 14-ти команда пропускала минимум два мяча. Из них только в одном «Витесс» победил, а еще в одном взял ничью. По результативности команда шла чуть лучше середняков «Спарты» и «Твенте» (у «Витесса» 26 голов, у них – по 24 на момент ухода Слуцкого).
Что хорошего он достиг?
- В новый клуб Слуцкий зашел со своими людьми. С ним сразу оказался Олег Яровинский, а позже добавились братья Березуцкие. Да, в штабе были и местные, но именно на русском костяке держался «Витесс». До последнего Слуцкий проворачивал историю, которую любил в ЦСКА – работать и возвращать своих людей. Поэтому «Витесс» бесплатно получил 33-летнего Хонду.
- Слуцкий ворвался в инстаграм и показал работу тренера с другой стороны. Прямо сейчас в его аккаунте подписчиков в несколько раз больше, чем у клуба. С инстаграмом Слуцкому помогал один из работников «Витесса». Именно в Голландии он пришел к идее, что для работы тренера инстаграм тоже может быть важным. Это положительно повлияло на его образ у фанатов.
- Пиар для «Витесса» – это тоже Слуцкий. Команда не играла в еврокубках, но о ней все равно вспоминали за пределами чемпионата. Всех впечатляла сама история Слуцкого: сразу выучил английский, потом давал добродушные интервью, путал слова, шутил. Это пошло еще в «Халле», а в «Витессе» только продолжилось.
- Один результат работы с Эдегором уже заслуживает признания. «Витесс» арендовал у «Реала» заглохшего парня, а получил прогрессирующего лидера. Теперь Эдегор успешно играет за «Реал Сосьедад» и благодарит Слуцкого за успешную работу. «The best», – такой комментарий игрок оставил в инстаграме Слуцкого. И добавил сердечко.
- Даже учитывая невыполнение целей на сезон и серию поражений, Слуцкий доказал возможность работы в новых для себя условиях. «Витесс» – это не топ-клуб, но даже с ним Слуцкий выводил игроков на новый уровень. Так у него стал лидером и капитаном Брайан Линссен, от которого теперь зависит успешность каждого матча «Витесса».
Что повлияло на работу Слуцкого?
- Состав «Витесса» комплектовался в ограниченных финансовых условиях. Дополнительной подпитки при травмах лидеров и других проблемах просто не было. Слуцкий брал игроков в аренду у «Челси», но они вылетали по вопросам здоровья. Только забивал несколько голов форвард Матавж – опять травма и место на трибунах. Поэтому Слуцкий постоянно подстраивался под обстоятельства.
- В Нидерландах при этом обсуждали зарплату самого Слуцкого. De Gelderlander рассказывал, что Слуцкий получает в «Витессе» миллион евро в год. Операционные расходы клуба в период его работы выросли с 29,5 миллионов евро почти до 31. Все остальные люди в «Витессе» на этой должности имели зарплату значительно меньше, чем у Слуцкого. От этого и лишнее давление.
- Уход Слуцкого все-таки чем-то напоминает увольнение Покеттино из «Тоттенхэма». Общая сторона в том, что не вся команда была за тренера. Покеттино сопровождала ситуация с Кристианом Эриксеном (не отпустили в «Реал», сбавил). Вокруг Слуцкого был конфликт с Базуром, который оскорбил его на тренировке. Да, почти сразу его разрешили, но фон из плохих результатов это не красило.
- Еще одной побочной причиной ухода могло стать быстрое переобувание от болельщиков. Фанаты впечатлялись работой Слуцкого, но при нескольких поражениях взбодрили хэштег #SlutskyOut. Такое было со Слуцким еще в «Халле» – англичане быстро перестали верить в Слуцкого. Но здесь плохо смотрелось именно с моральной стороны: у героя временные неудачи, но от него все отворачиваются.
- Портал VTBL за несколько дней до ухода Слуцкого писал, что увольнять его никто не собирается. Владелец клуба хотел завершить начатый проект с русским тренером, директора просто абстрагировались от ситуации. Слуцкий принял решение сам, но с «Витессом» еще попрощается. De Telegraaf утверждает, что в начале декабря тренер сопроводит детей из своей академии, которые приедут в Нидерланды на игры со сверстниками из «Витесса» и другими клубами.