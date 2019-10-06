«Витесс» и Слуцкий – это ♥

У «Витесса» в этом сезоне был только один отрицательный момент – поражение от ПСВ (0:5). Зато все остальные матчи показывают, что «Витесс» в полном порядке. Последние три – серия из побед, в которых:

Избита «Фортуна» (4:2). Покалечен «Валвейк» (2:1). Смят «Утрехт» (2:1).

Сейчас «Витесс» находится на третьем месте, у него столько же очков, сколько и у ПСВ с «Аяксом» (материал написан на тот момент, когда у них был матч в запасе).