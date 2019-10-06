Леонид Слуцкий
чемпионат Нидерландов
Футбол
Тим Матавж
Брайан Линссен
Витесс
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#Леонид Слуцкий #Футбол #чемпионат Нидерландов #Брайан Линссен #Витесс #Тим Матавж

«Витесс» и Слуцкий – это ♥

06 октября 2019, 11:04

У «Витесса» в этом сезоне был только один отрицательный момент – поражение от ПСВ (0:5). Зато все остальные матчи показывают, что «Витесс» в полном порядке. Последние три – серия из побед, в которых:

  1. Избита «Фортуна» (4:2).
  2. Покалечен «Валвейк» (2:1).
  3. Смят «Утрехт» (2:1).

Сейчас «Витесс» находится на третьем месте, у него столько же очков, сколько и у ПСВ с «Аяксом» (материал написан на тот момент, когда у них был матч в запасе).

ZUMAPRESS/Global Look Press

Сам Слуцкий, кажется, кайфует в Голландии. Это можно понять по многочисленным моментам с ним:

  • Здесь он троллит журналиста FOX Sport и говорит, что не любит водку, поэтому и считает себя нетипичным русским.
  • Здесь он смеется над тем, что набрал больше подписчиков в инстаграме, чем клуб за 4 года.
  • Кстати, инстаграм Слуцкого – абсолютный огонь.
  • И да, о своем инстаграме он говорит так: «Многие из моих подписчиков спрашивают: ты теперь серьезный тренер или клоун? Да, иногда я клоун. Я футбольный тренер и занят футболом 23 часа и 55 минут в сутки. Оставшиеся пять минут – для инстаграма».
  • Слуцкий до сих пор смеется над той забавной ошибкой: когда случайно назвал вместо слова «sack» (уволить) слово «suсk» (тут мы переводить не будем).
  • 7 месяцев назад Савин приехал к Слуцкому, и тренер хорошо рассказал ему о футболе и жизни в Голландии.

imago sportfotodienst/Global Look Press

Футболисты «Витесса» довольны Слуцким. Тим Матавж говорит, что ему комфортно работается с тренером. Брайан Линссен замечает, что Слуцкий мотивирует всех в «Витессе», но может жестко накричать в случае ошибки – это стимулирует всех.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
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