Леонид Слуцкий
чемпионат Нидерландов
Футбол
Тим Матавж
Брайан Линссен
Витесс
«Витесс» и Слуцкий – это ♥
06 октября 2019, 11:04
У «Витесса» в этом сезоне был только один отрицательный момент – поражение от ПСВ (0:5). Зато все остальные матчи показывают, что «Витесс» в полном порядке. Последние три – серия из побед, в которых:
- Избита «Фортуна» (4:2).
- Покалечен «Валвейк» (2:1).
- Смят «Утрехт» (2:1).
Сейчас «Витесс» находится на третьем месте, у него столько же очков, сколько и у ПСВ с «Аяксом» (материал написан на тот момент, когда у них был матч в запасе).
Сам Слуцкий, кажется, кайфует в Голландии. Это можно понять по многочисленным моментам с ним:
- Здесь он троллит журналиста FOX Sport и говорит, что не любит водку, поэтому и считает себя нетипичным русским.
- Здесь он смеется над тем, что набрал больше подписчиков в инстаграме, чем клуб за 4 года.
- Кстати, инстаграм Слуцкого – абсолютный огонь.
- И да, о своем инстаграме он говорит так: «Многие из моих подписчиков спрашивают: ты теперь серьезный тренер или клоун? Да, иногда я клоун. Я футбольный тренер и занят футболом 23 часа и 55 минут в сутки. Оставшиеся пять минут – для инстаграма».
- Слуцкий до сих пор смеется над той забавной ошибкой: когда случайно назвал вместо слова «sack» (уволить) слово «suсk» (тут мы переводить не будем).
- 7 месяцев назад Савин приехал к Слуцкому, и тренер хорошо рассказал ему о футболе и жизни в Голландии.
Футболисты «Витесса» довольны Слуцким. Тим Матавж говорит, что ему комфортно работается с тренером. Брайан Линссен замечает, что Слуцкий мотивирует всех в «Витессе», но может жестко накричать в случае ошибки – это стимулирует всех.
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