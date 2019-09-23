Почему «Монако» больше всех пропускает? На кого потратили 140 миллионов? Как Головин?
«Монако» – ужас. Головин там держится?
У «Монако» всего три очка за шесть матчей. С такими показателями команда идет 19-й – хуже только безнадежный «Дижон». Александр Головин сыграл в пяти играх, получил желтую карточку при нулевой результативности. Его перспективам ничего не угрожает: ближайший год Головин точно отыграет в «Монако». Об этом он рассказывал Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».
Лично Головин играет не так плохо, чтобы его обвиняли в плохих результатах. Уже второй сезон есть проблема с результативными действиями, но в этом составе «Монако» и без Головина хватает креативных игроков. С атакой у команды все не так провально (семь голов) – вопросов к действиям в защите намного больше. Из-за них и так мало очков.
14 голов за шесть игр – это вообще как?
Сейчас «Монако» упал в глубочайшую игровую яму. В пяти из шести матчей команда пропускала минимум два мяча. Единственная игра без проблем в защите была в шестом туре с «Реймсом» (0:0). Радоваться рано. Прочувствуйте иронию: «Реймс» забил за шесть игр всего четыре раза. По ошибкам в обороне «Монако» вне конкуренции – так много не пропустил никто в Лиге 1.
В последних играх «Монако» наигрывает тройку защитников Марипан-Бадиашиле-Глик. Марипана купили из «Алавеса» за 18 миллионов евро. Бенджамин Лекомт – новый основной вратарь. Зацените еще одно красивое совпадение: Лекомт пропустил уже больше трети голов от своих же показателей по прошлому сезону в «Монпелье» (тогда было 37 матчей и 37 мячей).
Марипан и Лекомт персонально тоже виноваты в провальных результатах, но проблема не только в них. Смотрите:
- В половине матчей игроки «Монако» получали красные карточки. Фабрегас вылетел уже на 30-й минуте игры с «Лионом» (проиграли 0:3). На 34-й минуте игры против «Метца» удалился Агилар (снова 0:3). В матче с «Нимом» выигрывали 2:0, во втором тайме вылетел Жемерсон – 2:2.
- Теперь конкретно по игрокам. Марипан пока только привыкает к новой лиге, поэтому ошибается и банально теряется. Покажем всего один скрин, но сначала его предыстория. Идет вторая волна атаки. Перед этим Марипан боролся с игроком, который выходит из ворот в пассивном офсайде. Сам Марипан (3-й номер) выйти толком не успел, остался один и наблюдал, как «Марсель» забивает.
- Вратарь Лекомт пока тоже играет не на своем уровне. Он негативно удивил уже в первой игре с «Лионом», когда пропустил легкий мяч (писали об этом вот тут). Дальше лучше не стало – Лекомт либо ошибается, либо просто не спасает. Тренер Жардим упорно держит его в воротах, хотя в запасе есть опытный и привычный Диего Бенальо.
- Состав «Монако» собирался до последних дней трансферного окна. Под конец даже арендовали у «Челси» опорника Бакайоко. Он сыграл только в матчах с «Марселем» и «Реймсом». Жардим постоянно меняет сочетания и схему. Уверенности нет никакой (как и побед), стабильность обретут только через пару туров.
«Монако» собрал дорогой состав. Но кто эти игроки?
«Лилль» купил новый состав с продажи Николя Пепе в «Арсенал» (отдали 83 миллиона). «Лион» потратил 88, «ПСЖ» отдал 100. «Монако» обошел всех во Франции: остался в минусе на 57 миллионов евро, а заплатил за трансферы сразу 140. Кажется, что за такие деньги невозможно набрать неподходящих игроков.
Опровергаем: возможно. Минимум половина новичков «Монако» провалилась в других клубах:
- Желсон Мартинш. Его выкупили за 30 миллионов евро. Мартинш уже играл в «Монако» на правах аренды из «Атлетико». Понравился он, понравилось ему – в этой сделке сошлись все факторы, но выиграл от нее только «Атлетико». Испанцы избавились от ненужного футболиста, который вообще не заиграл в Примере: восемь матчей, в среднем 28 минут, 0+0.
- Генри Оньекуру. Принадлежал «Эвертону», но играл в «Галатасарае», где провел сумасшедший сезон (14+6). История похожа на трансфер Влашича в ЦСКА. «Эвертон» заработал 13,5 миллиона на футболисте, которого даже не планировал в ротацию. Проблема Оньекуру такая – успешный сезон в его карьере был всего один.
- Бакайоко, Огустьен, Слимани – все пришли в аренду, все перед этим провели плохой сезон, все хотят что-то доказать. По Бакайоко понять можно, тут история с возвращением в команду, где он впервые заиграл. По двум другим все сомнительно. Добавьте к ним еще 17-летнего Загре из «ПСЖ». Вклад в будущее обошелся в 10 миллионов евро.
Есть трансферы и в хорошую сторону. Лекомт, Марипан и Агилар пока не заиграли, но конкретно они перешли в «Монако» с хорошей базой. Виссам Бен-Йеддер – прямая замена Фалькао за 40 миллионов евро. В «Севилье» он выдал 18 голов и 10 ассистов за сезон, сейчас стартовал с трех голов. Пока это единственный переход, который не вызывает вообще никаких вопросов.
Жардим сам объяснял проблемы «Монако» в том числе и тем, что новым игрокам нужно время на адаптацию: «Готовились к сезону шесть недель, но сегодня появились новички. Надо вписать их в командный футбол. Будем работать еще больше, чтобы преодолеть трудности. Два-три поражения могут дать толчок негативному циклу». Это Жардим говорил еще после первого матча.
Самого Жардима опять уволят?
По прошлому сезону у «Монако» было много проблем с двумя ключевыми решениями. Тренера Жардима убрали в начале сезона, но потом неожиданно вернули. За этим последовало и еще одно изменение в руководстве: уволили вице-президента и гендиректора Вадима Васильева, который управлял всеми оперативными процессами в «Монако» (даже трансферами).
На место Васильева назначили Олега Петрова. Теперь уже Петров занимался менеджерской подготовкой «Монако» к сезону-2019/20. На Петрова и ложится большая доля ответственности за все, что в дальнейшем произойдет с «Монако». В июле он давал интервью «СЭ». Чтобы не читать целый монолог, ловите три основных тезиса:
- Президент Дмитрий Рыболовлев не вникает в повседневные дела, но участвует в принятии любого важного решения.
- Сам Рыболовлев лично звонил Жардиму и звал его обратно в «Монако».
- Петров и Васильев не общаются, хотя раньше пересекались и даже вместе работали.
Именно Васильев увольнял Жардима, но согласовал это с Рыболовлевым. Потом сам Васильев называл то решение по Жардиму одной из причин его собственного увольнения. На «Монако» в новом сезоне такие расклады тоже влияют: теперь кажется, что Жардима будут держать до последнего. Во второй раз увольнять и возвращать успешного тренера уже намного сложнее.
На всякий случай называется один вариант по замене Жардима. Это Клод Пюэль, который еще в 2000 году становился с «Монако» чемпионом. По всем слухам о возвращении Пюэль сам ответил простыми выводами: дважды мог вернуться, но не хотел опять залетать в место, где все уже получилось. В будущем он не исключает возвращения, но сейчас мешать Жардиму не хочет.
Еще ждем от «Монако» прогресса?
Ближайшие три матча для «Монако» – определяющие по всей осени. Команда сыграет в дерби с «Ниццей», потом с аутсайдером «Брестом» и середняком «Монпелье». Дальше будет очередная пауза на игры сборных, где могут пойти и тренерские изменения, и внутренние разносы. В самом «Монако» именно от матча с «Ниццей» прямо сейчас ждут максимального прогресса.
«Болельщики имеют все основания быть недовольными. И я недоволен в том числе. Но я знаю, что у тех, кто поддерживает «Монако» – хорошая память. За последние пять сезонов я привык выкладываться и упорно работать. Я вынужден искать решения. Важно, что игроки положительно реагируют на это. Я уверен, что у нас все получится», – рассказывал Жардим.
Вратарь Лекомт говорил об этом дерби сразу после игры с «Реймсом». Он впервые в сезоне не пропустил и был доволен хотя бы таким исходом. Тогда футболисты «Монако» поговорили с фанатами – те их правильно поняли. Матч с «Ниццей» будет для «Монако» домашней игрой в середине недели после неплохого результата. Для будущей первой победы пока совпадает все.
Фото на плашке: «Монако»