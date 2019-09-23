Почему «Монако» больше всех пропускает? На кого потратили 140 миллионов? Как Головин?

«Монако» – ужас. Головин там держится?

У «Монако» всего три очка за шесть матчей. С такими показателями команда идет 19-й – хуже только безнадежный «Дижон». Александр Головин сыграл в пяти играх, получил желтую карточку при нулевой результативности. Его перспективам ничего не угрожает: ближайший год Головин точно отыграет в «Монако». Об этом он рассказывал Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».

Лично Головин играет не так плохо, чтобы его обвиняли в плохих результатах. Уже второй сезон есть проблема с результативными действиями, но в этом составе «Монако» и без Головина хватает креативных игроков. С атакой у команды все не так провально (семь голов) – вопросов к действиям в защите намного больше. Из-за них и так мало очков.