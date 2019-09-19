«ПСЖ» не парится без Неймара и Мбаппе, потому что есть ураганный Ди Мария – дубль и идеальный первый тайм с «Реалом»

«ПСЖ» дома укатал «Реал» (3:0). И это без Неймара (дисквалификация), Мбаппе и Кавани (травмы) в заявке. Вместо них троих в Париже солировал Анхель Ди Мария. Тезисно – чем Ди Мария сегодня был так хорош: