Анхель Ди Мария
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ПСЖ
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#Анхель Ди Мария #Лига чемпионов #ПСЖ #Анхель Ди Мария

«ПСЖ» не парится без Неймара и Мбаппе, потому что есть ураганный Ди Мария – дубль и идеальный первый тайм с «Реалом»

19 сентября 2019, 00:31
Николай Живоглядов

«ПСЖ» дома укатал «Реал» (3:0). И это без Неймара (дисквалификация), Мбаппе и Кавани (травмы) в заявке. Вместо них троих в Париже солировал Анхель Ди Мария. Тезисно – чем Ди Мария сегодня был так хорош:

  • Сделал дубль. К 36-й минуте Ди Мария уже дважды прошил Тибо Куртуа и сделал преимущество «ПСЖ» максимально комфортным. На 60-й минуте он почти забил третий: вывалился один на один с Куртуа, но вместе с вратарем перекинул мяч и через ворота.
  • Этот дубль интересен по трем причинам: 
    1. Ди Мария снова расстроил бывшую команду: в феврале он сделал два ассиста против «Манчестер Юнайтед»; 
    2. Ди Мария – второй игрок, кто сделал дубль в Лиге чемпионов против «Реала» и «Барселоны». Первым был Марио Жардел;
    3. Ди Мария – пятый игрок, кто сделал дубль против «Реала» уже в первом тайме. До него были Жардел (1999), Шацких (2006), Ройс (2014) и Манджукич (2018).
  • Первый тайм Ди Марии – набор идеальных действий:

13 точных передач, 3 выполненных прохода, 2 точных удара, 2 гола. Четко.

Так же четко, как Ди Мария проводит остальные матчи за «ПСЖ» в Лиге чемпионов: 

  • 31 матч;
  • 12 голов;
  • 7 голевых передач.
Все фото: Global Look Press / imago-image
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