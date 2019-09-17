Хет-трик за тайм в дебютном матче ЛЧ – это галерея эмоций

Норвежец Эрлинг Холланд помог «Зальцбургу» уничтожить «Генк» еще в первом тайме. Там к перерыву было 5:1, а на счету 19-летнего Холланда значились три мяча. Только Рауль и Руни оформляли хет-трик в Лиге чемпионов раньше, чем это сделал Холланд. Но точно никто в истории еврокубков не делал этого за один первый тайм.

«Зальцбург» в итоге выиграл со счетом 6:2. Для Холланда это была еще и дебютная игра в Лиге чемпионов. Ловите мощные кадры его празднования: