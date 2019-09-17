Гол Азмуна – целая история с носилками, героизмом и заменой из-за травмы

«Зенит» и «Лион» разыграли ничью со счетом 1:1. У «Лиона» с пенальти забил Депай, за «Зенит» отличился Азмун.

Сердар Азмун каждый матч выдает что-то интересное. В игре «Зенита» и «Арсенала» Дзюба уносил Азмуна с поля, когда тот спорил с арбитром и получил карточку. В игре с «Лионом» Азмуна тоже почти унесли, но вместо этого «Лион» получил от него гол.