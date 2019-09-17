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Гол Азмуна – целая история с носилками, героизмом и заменой из-за травмы
17 сентября 2019, 21:18
«Зенит» и «Лион» разыграли ничью со счетом 1:1. У «Лиона» с пенальти забил Депай, за «Зенит» отличился Азмун.
Сердар Азмун каждый матч выдает что-то интересное. В игре «Зенита» и «Арсенала» Дзюба уносил Азмуна с поля, когда тот спорил с арбитром и получил карточку. В игре с «Лионом» Азмуна тоже почти унесли, но вместо этого «Лион» получил от него гол.
Если и проявлять героизм, то только так. Смотрите ситуацию по минутам:
- 38-я минута. Азмун сфолил на защитнике «Лиона» Мендесе. Получил желтую карточку и остался лежать на газоне. Показалось, что у Азмуна серьезная травма. Побежал разминаться и одеваться Магомед Оздоев, игроки «Зенита» уверенно сигнализировали о замене. Ее же просил и сам Азмун, которому вынесли носилки.
- 40-я минута. Азмун отказался от замены и показал Оздоеву, что продолжит игру. Тогда же он вернулся на поле, хромал, но был готов даже бегать. Азмун долетел до штрафной «Лиона» и едва не дотянулся до мяча после фланговой подачи. Навешивал сместившийся на фланг Дзюба.
- 41-я минута. Через пару десятков секунд их связка сработала. Атаку начал Дуглас Сантос, Дзюба выкатил мяч в центр штрафной, куда влетел Азмун. Сильным ударом он прокинул мяч в ворота. За три минуты Азмун полностью изменил командное настроение. «Зенит» не только отложил потерю лидера, но и получил преимущество в выездном матче.
- 46-я минута. Все бы хорошо, но во втором тайме Азмун отыграл всего 50 секунд. Он вышел на поле, попробовал ускориться, а потом опять попросил замену. Теперь уже ничего не отменилось: вместо Азмуна наконец-то вышел Оздоев. Болельщиков все произошедшее только впечатлило. Для них Азмун так и остался героем матча.
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